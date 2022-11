Gruppe G: – Akkurat nå er Neymar verdens beste spiller

Trofast mot tradisjonen har B-laget også til dette mesterskapet saumfart samtlige grupper.

Frem mot VM-starten søndag 20. november kan du lese deg opp på lagene som skal kjempe om den gjeveste pokalen som kan vinnes i fotballen.

Nedover i saken kan du lese om lagene i Gruppe G, TV 2s utvalgte spiller og B-lagets meninger om lagene.

Hver dag frem mot VM vil en ny gruppe publiseres på TV 2s kanaler. Du får også alt om mesterskapet i TV 2s VM-senter!

Brasil Trener: Tite. TV 2s utvalgte: Vinicius Júnior. Beste VM-plassering: Vunnet VM fem ganger. Forrige VM-plassering: Røk ut i kvartfinalen mot Belgia. VM-tropp: Keepere: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) og Weverton (Palmeiras). Forsvarere: Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (PSG), Danilo (Juventus), Éder Militão (Real Madrid), Alex Telles (Sevila), Alex Sandro (Juventus), Bremer (Juventus) og Dani Alves (Pumas). Midtbane: Casemiro (Manchester United), Lucas Paqueta (West Ham), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Everton Ribeiro (Flamengo) og Bruno Guimarães (Newcastle). Angrep: Neymar (PSG), Richarlison (Tottenham), Vinícius Júnior (Real Madrid), Antony (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Pedro (Flamengo), Gabriel Jesus (Arsenal) og Gabriel Martinelli (Arsenal).

Ingen nasjoner har vunnet fotball-VM flere ganger enn Brasil. I Qatar vil de være blant de største favorittene til å vinne igjen.

Laget er stjernespekket både i forsvar og angrep, og stormet gjennom kvalifiseringen i Sør-Amerika uten å gå på en eneste smell.

– Troppen til Brasil er noe av det sykere jeg har sett fremover på banen. Richarlison blir løftet frem i Brasil, han er mannen som skal skyte dem til VM-gull, sier programleder Marius Skjelbæk.

Men Tottenham-spilleren vil få god hjelp av andre superstjerner. Raphinha, Vinicius Jr., Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Antony og Rodrygo er alle i troppen - i tillegg til talismanen Neymar.

– Akkurat nå er Neymar verdens beste fotballspiller, tror jeg. Det har fungert veldig bra nå som han bare har kost seg i Paris, sier TV 2s fotballekspert, Simen Stamsø-Møller.

Om det er nok til at Brasil faktisk tar VM-gull, gjenstår å se.

Fotballstormakten har vært blant favorittene i nesten samtlige verdensmesterskap i moderne tid, likevel er det nå 20 år siden sist de spilte en finale.

Kamerun Trener: Rigobert Song. TV 2s utvalgte: Eric Maxim Choupo-Moting. Beste VM-plassering: Har kommet til kvartfinalen én gang. Forrige VM-plassering: Røk ut i gruppespillet i 2014. VM-tropp: Keepere: André Onana (Inter), Simon Ngapandouetnbu (Marseille) og Devis Epassy (Abha). Forsvar: Nicolas Nkoulou (Aris), Collins Fai (Al-Tai), Nouhou Tolo (Seattle Sounders), Jean-Charles Castelletto (Nantes), Olivier Mbaizo (Philadelphia Union), Enzo Ebosse (Udinese) og Christopher Wooh (Rennes). Midtbane: André-Frank Zambo Anguissa (Napoli), Pierre Kunde (Olympiakos), Samuel Gouet (Mechelen), Martin Hongla (Hellas Verona), Gaël Ondoua (Hannover 96), Olivier Ntcham (Swansea City) og Jerome Ngom Mbekeli (Colome Sportive). Angrep: Vicent Aboubakar (Al-Nassr), Eric Maxim Choupo-Moting (Bayern München), Karl Toko Ekambi (Lyon), Christian Bassogog (Shanghai Shenhua), Moumi Ngamaleu (Dynamo Moskva), Jean-Pierre Nsame (Young Boys), Bryan Mbeumo (Brentford), Georges-Kévin Nkoudou (Besiktas) og Souaibou Marou (Coton Sport).

Kamerun har sjarmert mange gjennom VM-historien. Superspissen Samuel Eto’o har banket inn mål, kultfiguren Roger Milla har vartet opp med uforglemmelig dans.

På papiret mangler årets utgave de helt store profilene, mener Simen Stamsø-Møller.

– Selv om de kom på tredjeplass i Afrikamesterskapet tidligere i år, skal de slite i denne gruppen. Det er ikke den beste Kamerun-utgaven, sier TV 2-eksperten.

Men de kommer ikke til Qatar helt uten stjernefaktor.

Keeper André Onana spiller for storlaget Inter, midtbanespilleren André-Frank Zambo Anguissa har fått sitt gjennombrudd i Napoli, mens evigunge Eric Maxim Choupo-Moting i Bayern München er bedre enn noen gang.

Og på trenerbenken sitter en av fotballnasjonens største legender. Den tidligere Liverpool-stopperen Rigoberto Song, som har spilt flest kamper for Kamerun gjennom tidene.

Kan han gjøre det afrikanske landet til en av de store overraskelsene i VM?

Serbia Trener: Dragan Stojkovic. TV 2s utvalgte: Dusan Vlahovic. Beste VM-plassering: To fjerdeplasser. Forrige VM-plassering: Røk ut i gruppespillet i 2018. VM-tropp: Keepere: Predrag Rajkovic (Mallorca), Marko Dmitrovic (Sevilla) og Vanja Milinkovic-Savic (Torino). Forsvar: Nikola Milenkovic (Fiorentina), Stefan Mitrovic (Getafe), Strahinja Pavlovic (Red Bull Salzburg), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Filip Mladenovic (Legia Warszawa), Srdan Babic (Almeria) og Strahinja Erakovic (Crvena Zvezda). Midtbane: Dusan Tadic (Ajax), Filip Kostic (Juventus), Nemanja Gudelj (Sevilla), Nemanja Maksimovic (Getafe), Filip Duricic (Sampdoria), Nemanja Radonjic (Torino), Sergej Milinkovic-Savid (Lazio), Sasa Lukic (Torino), Andrija Zivkovic (PAOK), Darko Lazovic (Hellas Verona), Marko Grujic (Porto), Uros Racic (Braga) og Ivan Ilic (Hellas Verona). Angrep: Aleksandar Mitrovic (Fulham), Dusan Vlahovic (Juventus) og Luka Jovic (Fiorentina).

«Serbia» er blitt synonymt med «knuste, norske fotballdrømmer». Først slo de Norge i playoffen til EM, så sto de i veien for norsk opprykk i Nations League.

– Vi er litt lei av Serbia, for de tar alltid knekken på Norge. Men jeg håper de går videre, likevel, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

For om en legger all bitterhet til side, har Serbia et landslag det er lett å la seg begeistre av.

Dusan Tadic og Sergej Milinkovic-Savic sørger for kreativitet og mål fra midtbanen, mens spissparet er blant de heteste i Europa.

Juventus-spiss Dusan Vlahovic har vist sin klasse i Serie A denne høsten. Hans makker, Aleksandar Mitrovic, har scoret på bestilling for Fulham i Premier League.

STJERNE: Aleksandar Mitrovic ble hyllet av lagkameratene etter å ha senket Norge. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Jeg er glad i Mitrovic. Han ser mye mindre hyggelig ut enn han egentlig er, sier Stamsø-Møller.

Både Mitrovic og Vlahovic har slitt med skader i opptakten til mesterskapet, men om de er helt friske til åpningskampen, kan Serbia bli en nasjon å regne med.

De har gang på gang vist at de er best når det gjelder. Mot Norge, og ikke minst mot Portugal i den avgjørende kvalikkampen til VM.

Sveits Trener: Murat Yakin. TV 2s utvalgte: Noah Okafor. Beste VM-plassering: Har vært i kvartfinalen tre ganger. Forrige VM-plassering: Røk ut i åttedelsfinalen i 2018. VM-tropp: Keepere: Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach), Jonas Omlin (Montpellier), Gregor Kobel (Borussia Dortmund) og Philipp Köhn (Red Bull Salzburg). Forsvar: Ricardo Rodriguez (Torino), Fabian Schär (Newcastle United), Manuel Akanji (Manchester City), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Silvan Widmer (Mainz 05) og Eray Cömert (Valencia). Midtbane: Xherdan Shaqiri (Chicago Fire), Granit Xhaka (Arsenal), Remo Freuler (Nottingham Forest), Denis Zakaria (Chelsea), Djibril Sow (Eitnracht Frankfurt), Renato Steffen (Lugano), Edimilson Fernandes (Mainz 05), Fabian Frei (Basel), Michel Aebischer (Bologna), Ardon Jashari (Luzern) og Fabian Rieder (Young Boys). Angrep: Haris Seferovic (Galatasaray), Breel Embolo (Monaco), Ruben Vargas (FC Augsburg), Christian Fassnacht (Young Boys) og Noah Okafor (Red Bull Salzburg).

Sveits forholder seg nøytralt til verden, verden forholder seg nøytralt til Sveits. Også fotballandslaget deres.

Få har snakket om alpelandet før mesterskapet, noe som kanskje er litt rart. For i kvalifiseringen spilte sveitserne to ganger uavgjort mot de regjerende europamesterne Italia, og holdt dem bak seg på tabellen.

Med et bunnsolid, defensivt fundament gikk de ubeseiret gjennom gruppen.

– De slo også ut Frankrike i EM sist, sier Jesper Mathisen, og fortsetter:

– Det er mye det «samme gamle» med Sveits.

Granit Xhaka og Xherdan Shaqiri er fortsatt nøkkelspillere på midtbanen, mens veteranen Yann Sommer vokter målet. På topp skal Monaco-spiller Breel Embolo sørge for scoringer.

Men i tillegg til de velkjente navnene, har sveitserne også med seg noen spennende unggutter til Qatar.

Blant dem 22 år gamle Noah Okafor, som har vært et uromoment på topp for Red Bull Salzburg i Champions League denne sesongen.