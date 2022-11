Gruppe E: – Uten sjarm og utstråling

To av Europas stormakter i fotballen har vært tvunget til å gå gjennom et generasjonsskifte. Nå skal ungguttene deres gjenreise nasjonenes ære.

Tyskland Trener: Hansi Flick TV 2s utvalgte: Jamal Musiala. Beste VM-plassering: Har vunnet VM fire ganger Forrige VM-plassering: Røk ut i gruppespillet. VM-tropp: Keepere: Manuel Neuer (Bayern München), Marc-André ter Stegen (Barcelona) og Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt). Forsvar: Antonio Rüdiger (Real Madrid), David Raum (RB Leipzig), Matthias Ginter (SC Freiburg), Thilo Kehrer (West Ham), Niklas Süle (Borussia Dortmund), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Christian Günter (SC Freiburg), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) og Armel Bella-Kotchap (Southampton) Midtbane: Joshua Kimmich (Bayern München), Kai Havertz (Chelsea), Leon Goretzka (Bayern München), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Jamal Musiala (Bayern München), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach) og Ilkay Gündogan (Manchester City). Angrep: Niclas Füllkrug (Weder Bremen), Serge Gnabry (Bayern München), Thomas Müller (Bayern München), Thomas Müller (Bayern München), Leroy Sané (Bayern München), Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) og Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund).

Etter å ha vunnet VM i 2014 ble den en pinlig affære for tyskerne i 2018.

Allerede etter gruppespillet måtte Tyskland reise hjem fra Russland.

– Dette er den største skammen i tysk VM-historie, skrev storavisen Bild etter exiten.

Fire år har gått. Landslagstrener Joachim Löw er byttet ut med Hansi Flick. Det samme er store deler av laget.

Toni Kroos, Mesut Özil, Mario Gómez, Jérome Boateng, Mats Hummels og Sami Khedira er borte.

Inn har «ukjente» navn som David Raum, Nico Schlotterbeck, Armel Bella-Kotchap og Niclas Füllkrug kommet.

PINLIG: Etter et svært overraskende tap mot Sør-Korea var Tysklands 2018-VM over allerede etter gruppespillet. Foto: SAEED KHAN

Det har vært et stort generasjonsskifte på det tyske landslaget. Noe som bevises med Youssoufa Moukoko, som fyller 18 år, under VMs åpningsdag.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen har spesielt tro på det 19 år gamle supertalentet Jamal Musiala.

– Tyskerne har ikke kjempetro på at dette tyske laget skal gå hele veien, og de har absolutt sine mangler om man ser dem opp mot de aller beste. De har en stor profil i 19 år gamle Jamal Musiala, som har en del kvaliteter som tyskerne har manglet. Han kunne spilt for England, men valgte Tyskland.

– Tyskland har gitt oss et av de sterkeste VM-minnene da de ødela Brasil for åtte år siden. De kan gå hele veien i Qatar også, men jeg har ikke troen på det, sier Mathisen.

Spania Trener: Luis Enrique. TV 2s utvalgte: Gavi. Beste VM-plassering: Gullvinner i 2010. Forrige VM-plassering: Røk ut i åttedelsfinalen i 2018. VM-tropp: Keepere: Unai Simón (Athletic), David Raya (Brentford) og Robert Sánchez (Brighton). Forsvar: Jordi Alba (Barcelona), César Azpilicueta (Chelsea), Dani Carvajal (Real Madrid), Pau Torres (Villarreal), Eric Garcia (Barcelona), José Gaya (Valencia), Aymeric Laporte (Manchester City) og Hugo Guillamón (Valencia). Midtbane: Sergio Busquets (Barcelona), Koke (Atlético Madrid), Rodri (Manchester City), Marcos Llorente (Atlético Madrid), Pedri (Barcelona), Gavi (Barcelona) og Carlos Soler (PSG). Angrep: Álvaro Morata (Atlético Madrid), Ferran Torres (Barcelona), Marco Asensio (Real Madrid), Dani Olmo (RB Leipzig), Pablo Sarabia (PSG), Yeremy Pino (Villarreal), Ansu Fati (Barcelona) og Nico Williams (Athletic).

I likhet med Tyskland har Spania vært gjennom store endringer på landslaget.

Etter VM-gullet i 2010 har Spania røket ut i gruppespillet (2014) og åttedelsfinalen (2018).

César Azpilicueta, Jordi Alba, Dani Carvajal, Sergio Busquets, Koke og Marco Asensio er de eneste som var med i 2018, som er tatt ut til Qatar-VM.

I Luis Enriques tropp er det flere spennende navn. Blant dem finner man Ansu Fati, Yeremy Pino, Gavi, Pedri, Nico Williams og Hugo Guillamón.

FREMTIDEN? Gavi (t.v) og Pedri er Spanias håp for fremtiden. Barcelona-duoen har et stort press på seg i det kommende mesterskapet. Foto: JAVIER SORIANO

Så er spørsmålet om ungguttene allerede nå er klar til å ta opp arven etter Xavi, Iniesta, David Villa og Sergio Ramos.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller er ikke imponert over den spanske troppen.

– Det spanske landslaget har vært gjennom et generasjonsskifte, og jeg synes de nå er en grå masse uten noen særlig sjarm og utstråling. I motsetning til før, har de ingen typer som skiller seg ut, som for eksempel Sergio Ramos.

– Nå skal det sies at Spania er veldig gode i fotball, og de har femte lavest odds til å vinne VM. Det kan hende at de vinner, selv om jeg ikke har veldig stor tro på at det skjer, sier Stamsø-Møller.

Noe å merke seg er at man kan få en brødreduell i VM. For mens Nico Williams har valgt å representere Spania, har hans bror, Iñaki Williams, meldt overgang til Ghana.

Japan Trener: Hajime Moriyasu. TV 2s utvalgte: Kaoru Mitoma Beste VM-plassering: Åttedelsfinale tre ganger. Forrige VM-plassering: Røk ut i åttedelsfinalen i 2018. VM-tropp: Keepere: Elji Kawashima (Strasbourg), Shuichi Gonda (Shimizu S-Pulse) og Daniel Schmidt (Sint-Truiden). Forsvar: Miki Yamane (Kawasaki Frontale), Shogo Taniguchi (Kawasaki Frontale), Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach), Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Takehiro Tomiyasu (Arsenal), Hiroki Sakai (Urawa Red Diamonds), Maya Yoshida (Schalke 04) og Hiroki Ito )VfB Stuttgart). Midtbane: Wataru Endo (VfB Stuttgart), Gaku Shibasaki (Leganés), Ritsu Dõan (SC Freiburg), Kaoru Mitoma (Brighton), Takumi Minamino (Monaco), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Hidemasa Morita (Sporting CP), Junya Ito (Reims), Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt), Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf) og Yuki Soma (Nagoya Grampus). Angrep: Takuma Asano (VfL Bochum), Shuto Machino (Shonan Bellmare), Ayase Ueda (Cercle Brugge) og Daizen Maeda (Celtic).

Japan tok seg til åttedelsfinalene i Russland i 2018, men der ble Belgia for sterke.

I troppen finner man profiler fra Arsenal, Real Sociedad og Celtic. Men den største mangelen til Japan er kanskje at de ikke har en verdensstjerne, som naboen Sør-Korea har i Heung-min Son.

TV 2s programleder Marius Skjelbæk savner profilene. Han savner Shinji Kagawa og Keisuke Honda. Ansiktene på sørkoreansk fotball de siste 15 årene.

– Han slo ikke helt til i Liverpool, men Takumi Minamino blir spilleren vi skal se litt opp for. Japanerne har vel et håp om å gå videre, selv om de kanskje ikke burde ha det. Det japanske laget har noen gamle sluggere som fortsatt holder koken, i Yuto Nagatumo og Maya Yoshida, som har 120-130 landskamper hver, sier Marius Skjelbæk.

– Shinji Kagawa og Keisuke Honda er derimot ikke med, så det er ikke lenger det japanske laget vi ble kjent med.

Costa Rica Trener: Luis Fernando Suárez. TV 2s utvalgte: Keylor Navas. Beste VM-plassering: Røk i kvartfinalen i 2014. Forrige VM-plassering: Røk i gruppespillet i 2018. VM-tropp: Keepere: Keylor Navas (PSG), Esteban Alvarado (Herediano) og Patrick Sequeira (Lugo). Forsvar: Juan Pablo Vargas (Millionarios), Keysher Fuller (Herediano), Óscar Duarte (Al-Wehda), Bryan Oviedo (Real Salt Lake), Carlos Martinez (San Carlos), Francisco Calvo (Konyaspor), Kendall Waston (Saprissa) og Rónald Matarrita (FC Cincinnati). Midtbane: Daniel Chacón (Colorado Rapids), Celso Borges (Alajuelense), Jewison Bennette (Sunderland), Bryan Ruiz (Aljuelense), Gerson Torres (Herediano), Youstin Salas (Saprissa), Yeltsin Tejeda (Herediano), Brandon Aguilera (Nottingham Forest), Roan Wilson (Municipal Grecia), Douglas López (Herediano), Anthony Hernández (Puntarenas) og Álvaro Zamora (Saprissa). Angrep: Anthony Contreras (Herediano), Johan Venegas (Alajuelense) og Joel Campbell (León.

Costa Rica sjarmerte mange da de tok seg helt til kvartfinalen i 2014.

De viktigste spillerne Keylor Navas, Celso Borges, Bryan Ruiz og Joel Campbell er alle blitt eldre, men de er fortsatt viktige brikker for landslaget.

Sensasjonen i 2014 sendte Costa Rica helt opp til 13. plass på Fifa-rankingen. Nå befinner de seg på 31. plass. Elleve plasser foran Norge.

Landet har ganske likt innbyggertall som Norge og deltar i sitt fjerde VM siden 2002.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen gleder seg til å se Costa Rica i VM.

– Det blir selvfølgelig knalltøft i den gruppen de er i, men de har sjokkert oss før. Under VM i 2014 slo Costa Rica, Uruguay og Italia, og de spilte uavgjort mot England, i det som da var dødens gruppe.

– De kom så helt til kvartfinalen. Keylor Navas, Celso Borges og Bryan Ruiz er blant dem som er med fremdeles. Vi heier litt på Costa Rica, for det er mange norgesvenner der, sier Mathisen.