Gruppe D: Tror stjernenes skader vil koste Frankrike dyrt

Regjerende verdensmester Frankrike må klare seg uten to av sine viktigste bidragsytere fra VM 2018.

Trofast mot tradisjonen har B-laget også til dette mesterskapet saumfart samtlige grupper.

Frem mot VM-starten søndag 20. november kan du lese deg opp på lagene som skal kjempe om den gjeveste pokalen som kan vinnes i fotballen.

Nedover i saken kan du lese om lagene i Gruppe D, TV 2s utvalgte spiller og B-lagets meninger om lagene.

Hver dag frem mot VM vil en ny gruppe publiseres på TV 2s kanaler. Du får også alt om mesterskapet i TV 2s VM-senter!

Les om de andre gruppene her: A | B | C

Se B-lagets vurdering av Gruppe D i videovinduet øverst!

Frankrike Trener: Didier Deschamps. TV 2s utvalgte spiller: Christopher Nkunku Beste VM-plassering: Gull to ganger (1998 og 2018). Forrige VM-plassering: Regjerende mester. VM-tropp: Keepere: Hugo Lloris (Tottenham), Alphonse Areola (West Ham) og Steve Mandanda (Rennes). Forsvar: Benjamin Pavard (Bayern München), Jules Kounde (Barcelona), Raphael Varane (Manchester United), Theo Hernandez (Milan), Lucas Hernandez (Bayern München), Benoit Badiashile (Monaco), Ferland Mendy (Real Madrid), Dayot Upamecano (Bayern München), Ibrahima Konate (Liverpool), Axel Disasi (Monaco) og William Saliba (Arsenal). Midtbane: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Matteo Guendouzi (Marseille), Adrien Rabiot (Juventus) og Jordan Veretout (Marseille). Angrep: Ousmane Dembele (Barcelona), Olivier Giroud (Milan), Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Kylian Mbappé (PSG), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) og Christopher Nkunku (RB Leipzig).

Den regjerende verdensmesteren må klare seg uten N'Golo Kanté og Paul Pogba, som begge er skadet.

Det betyr at Didier Deschamps er nødt til å trikse frem en ny midtbanetrio, om 2022 skal bli en like stor suksess som 2018 var.

De to midtbanespillerne var blant de aller beste spillerne i VM 2018.

TV 2s fotballekspert tror savnet av de to stjernene kan bli tungt å takle.

– De er en av tre oddsfavoritter, sammen med Argentina og Brasil, og markedet har alltid rett. Det er kvalitet. De kan gå hele veien, men hovedgrunnen til at de kanskje ikke vinner er at de mangler Kanté og Pogba, som alltid gjør det bra på landslaget, sier Jesper Mathisen.

NØKKELSPILLER: Frankrike må klare seg uten N'Golo Kanté i VM. Foto: FRANCK FIFE

Fremover på banen ser det bra ut. Karim Benzema er med igjen. Gullballen-vinneren fikk ikke være med i 2018 grunnet utenomsportslige hendelser.

I Qatar danner han trolig angrepspar med Kylian Mbappé, mens den tredje plassen trolig er åpen.

– De blir morsomme å følge med på, med den gjengen fremover i banen. Mbappe og Benzema er det beste spissparet i VM, mener Mathisen.

Danmark Trener: Kasper Hjulmand. TV 2s utvalgte spiller: Jesper Lindstrøm. Beste VM-plassering: Kvartfinale i 1998. Forrige VM-plassering: Røk ut i åttedelsfinalen i 2018. VM-tropp: Keepere: Kasper Schmeichel (Nice), Frederik Rønnow (Union Berlin) og Oliver Christensen (Hertha BSC). Forsvar: Joachim Andersen (Crystal Palace), Victor Nelsson (Galatasaray), Simon Kjær (Milan), Joakim Mæhle (Atalanta), Andreas Christensen (Barcelona), Rasmus Kristensen (Leeds United), Jens Stryger Larsen (Trabzonspor), Alexander Bah (Benfica) og Daniel Wass (Brøndby). Midtbane: Christian Eriksen (Manchester United), Jesper Lindstrøm (Eintracht Frankfurt), Mathias Jensen (Brentford), Thomas Delaney (Sevilla), Christian Nørgaard (Brentford), Robert Skov (Hoffenheim) og Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham). Angrep: Kasper Dolberg (Sevilla), Jonas Wind (VFL Wolfsburg), Mikkel Damsgaard (Brentford), Andreas Skov Olsen (Club Brugge), Martin Braithwaite (Espanyol), Yussuf Poulsen (RB Leipzig) og Andreas Cornelius (FC København).

Forrige gang Danmark deltok i et mesterskap, falt landslagets stjernespiller Christian Eriksen om.

Bildene av Danmarks landslag og Eriksen rystet en hel verden. Etter å ha fått hjelp av en hjertestartet våknet Eriksen til slutt opp igjen på banen, og på kvelden kom det meldinger om at han var våken og stabil.

Mange hadde regnet med at hendelsen ville sette en stopper for karrieren til stjernespilleren, men Eriksen ga ikke opp.

I 2022 signerte han for Brentford og i mars var han tilbake på det danske landslaget. I sommer signerte han for Manchester United, hvor han nå er en viktig brikke i Erik ten Hags prosjekt.

Christian Eriksen vil til VM

– Jeg sa at de kom til å vinne EM sist, og det var ikke langt unna. Og det var uten Christian Eriksen. Jeg har ikke følelsen av at de vinner nå, men de er bra. Jeg synes ikke det skiller enormt mellom Danmark og de beste europeiske lagene nå, sier Marius Skjelbæk.

I EM kunne TV-seerne stifte bekjentskap til unge Mikkel Damsgaard, som raskt ble en profil. I dette mesterskapet er det store forventninger til kantspillerne Jesper Lindstrøm og Andreas Skov Olsen.

– Det er et veldig godt lag, hvor alle spillerne er i en av de europeiske toppligaene. En som jeg tror kommer til å slå gjennom nå er unggutten Andreas Skov Olsen, sier Stamsø-Møller.

Australia Trener: Graham Arnold. TV 2s utvalgte spiller: Garang Kuol. Beste VM-plassering: Åttedelsfinale i 2006. Forrige VM-plassering: Røk ut i gruppespillet i 2018. VM-tropp: Keepere: Mat Ryan (FC København), Andrew Redmayne (Sydney FC) og Danny Vukovic (Central Coast Mariners). Forsvar: Milos Degenek (Columbus Crew), Fran Karacic (Brescia), Nathaniel Atkinson (Hearts), Bailey Wright (Sunderland), Aziz Behich (Dundee United), Kye Rowles (Hearts), Harry Souttar (Stoke), Joel King (OB) og Thomas Deng (Albirex Niigata). Midtbane: Ajdin Hrustic (Hellas Verona), Aaron Mooy (Celtic), Riley McGree (Middlesbrough), Jackson Irvine (St. Pauli), Keanu Baccus (St Mirren) og Cameron Devlin (Hearts). Angrep: Martin Boyle (Hibernian), Garang Kuol (Central Coast Mariners), Mathew Leckie (Melbourne City), Jamie Maclaren (Melbourne City), Awer Mabil (Cádiz), Mitchell Duke (Fagiano Okayama), Craig Goodwin (Adelaide United) og Jason Cummings (Central Coast Mariners).

Etter at Tim Cahill la skoene på hyllen har Australia slitt med å finne den nye stjernespilleren som skal lage sjokkbølger i VM.

Nå kan de ha funnet ham. Eller er det for tidlig å legge alt presset på en 18-åring født i Sudan?

Med seg til Qatar har de iallfall Garang Kuol. Newcastle har allerede fått kloa i den australske juvelen. Noen mål i VM vil iallfall sørge for at Newcastle føler at de har skutt gullfuglen.

TV 2s Marius Skjelbæk trekker også frem Ajdin Hrustic, som valgte Australia over Bosnias landslag.

Ellers finner man rutinerte spillere som Mat Ryan, Aaron Mooy og Mathew Leckie.

– Australia har vært et legende-lag opp gjennom årene med ikoniske spillere som Mark Viduka, Tim Cahill og Harry Kewell, men dagens utgave av Australia er nok ikke helt der oppe, sier Skjelbæk.

– De er dessverre litt kjedelige, selv med spillere som Aaron Mooy. Den de er mest fornøyd med er stjerneskuddet Adjin Hrustic. Se opp for ham.

Tunisia Trener: Jalel Kadri TV 2s utvalgte spiller: Hannibal Mejbri Beste VM-plassering: Aldri kommet seg videre fra gruppespillet. Forrige VM-plassering: Røk ut i gruppespillet i 2018. VM-tropp: Keepere: Aymen Mathlouthi (Étoile d uSahel), Aymen Dahmen (CS Sfaxien), Bechir Ben Saïd (US Monastir) og Mouez Hassen (Club Africain) Forsvar: Bilel Ifa (Kuwait SC), Montassar Talbi (Lorient), Yassine Meriah (Espérance de Tunis), Nader Ghandri (Club Africain), Dylan Bronn (Salernitana), Ali Maaloul (Al Ahly), Mohamed Dräger (Luzern), Wajdi Kechrida (Atromitos) og Ali Abdi (Caen). Midtbane: Hannibal Mejbri (Birmingham City), Ferjani Sassi (Al-Duhail), Aïssa Laïdouni (Ferencváros), Mohamed Ali Ben Romdhane (Espérance de Tunis), Ellyes Skhiri (Köln), Ghailene Chaalali (Espérance de Tunis) og Anis Ben Slimane (Brøndby). Angrep: Youssef Msakni (Al-Arabi), Issam Jebali (OB), Wahbi Khazri (Montepellier), Taha Yassine Khenissi (Kuwait SC), Seifeddine Jaziri (Zamalek) og Naïm Sliti (Al-Ettifaq).

Så sent som i oktober kom Fifa med en advarsel til Tunisias landslag, hvor de ga uttrykk for at nasjonen kunne miste VM-plassen.

Advarselen gjaldt myndighetenes innblanding i fotballforbundet.

Det har ikke kommet noen nye reaksjoner fra Fifa. Dermed er Tunisias landslag på plass når VM sparkes i gang søndag 20. november.

Landslagets to største stjerner, Youssef Msakni og Wahbi Khazri har begge passert 30 år. Nå er landslaget avhengig av at nye unge spillere tar ansvar.

En av dem det knyttes størst forventninger til er Manchester United-eide Hannibal Mejbri (19).

– Det er et spennende land, med trommer, rytmer og musikk. Men i VM er de det kjedeligste landslaget. Treneren har trent 20 lag på 26 år, kaptein Youseff Msakni spiller til daglig i Qatar og profilen Whabi Kazri fra Montpellier er bra, sier Marius Skjelbæk i B-lagets VM-podkast.