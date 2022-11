Gråt hele dagen etter beskjeden han fikk

Vingbacken Neco Williams spilte 79 minutter i oppgjøret mot USA som endte 1-1 mandag.

Men 21-åringen var langt nede før kampen, da moren ga ham den tunge beskjeden om at bestefaren til Williams døde søndag kveld.

Nottingham Forrest-spilleren var sønderknust etter kampen.

Se video: Brøt sammen i tårer etter kampslutt

Den tidligere Liverpool-spilleren ble omfavnet av blant andre Daniel James og Wayne Hennessey, mens han gikk rundt med tårer i øynene.

TRØST: Wales sisteskanse Wayne Hennessey trøster Neco Williams etter kampen. Foto: Darko Vojinovic

Etter kampen tok han til Twitter for å forklare årsaken til at han brøt sammen.

– Å gå fra å gråte hele dagen til å starte en VM-kamp var ekstremt tøft, men jeg kom igjennom det med støtte fra lagkameratene mine og familien.

Williams gikk ned på kne og pekte opp mot himmelen til ære for bestefaren etter kampslutt. TV-kameraene fanget også opp at han sa: «Dette var for deg, bestefar».

Han skriver i en egen kommentar under posten at han dediserte kampen og poenget til bestefaren, som har vært en viktig bidragsyter så langt i karrieren.

– Hvis jeg spilte en god kamp fortalte han meg det aldri, fordi han alltid sa at jeg måtte bli bedre og bedre for hver dag. Det er årsaken til at jeg er der jeg er i dag. Jeg vet at han ser ned fra himmelen og er stolt av meg, utdypet Williams på Instagram.

OPP MOT HIMMELEN: Neco Williams pekte opp mot himmelen til ære for bestefaren etter 1-1-kampen mot USA. Foto: JOHN SIBLEY

Wales er i VM for første gang på 64 år. Mandag tok de ett poeng i møte med USA. I de resterende kampene av gruppespillet møter dem Iran og England.