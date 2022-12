Gjør folk forbannet igjen. Sveits-stjerne svarer bryskt

Sveits' Granit Xhaka tirret på seg Serbia-spillerne underveis i det dramatiske VM-oppgjøret fredag kveld.

Etter kampen provoserte han hele Serbia, da han tok på seg en trøye bak-frem med navnet «Jashari» på.

I den serbiske avisen Telegraf blir hendelsen omtalt som en ny skandale.

Adem Jashari er en kontroversiell mann i Serbia, mest kjent som mannen som ledet Kosovos frigjøringshær på 90-tallet. Xhaka har kosovo-albanske røtter, og draktbæringen blir regnet som en politisk markering på Balkan.

Martin Ødegaards lagkamerat i Arsenal avfeier påstandene.

– Det var ikke et politisk budskap i det hele tatt, sier Xhaka på pressekonferansen etter kampen.

Bryskt svar

Trøyen tilhører den unge sveitsiske VM-spilleren Ardon Jashari og Sveits-kapteinen hevder det var en hyllest til ham.

– Han er 20 år gammel og kaptein på Luzern. Han minner litt om meg selv, da jeg var 20 år gammel, men han er bedre enn jeg var da. Jeg har et veldig godt forhold til ham, og vi inngikk en avtale før kampen at hvis jeg scoret eller vi vant, så skulle jeg ta på meg trøyen hans. Derfor gjorde jeg det.

Presset av danske TV 2 om det var en annen mening bak det, tatt i betraktning Xhakas albanske bakgrunn og forhistorie med Serbia, blir sveitseren brysk.

– Hør her! Hva folk sier, er ikke mitt problem. Du skal høre på det jeg sier. Jeg har forklart historien, og slik er det. Folk kan snakke og lage sine egne historier, men det er det jeg sier som er sant. Jeg har ingenting å gjøre med politikk. Vi gjorde det én gang i 2018. Det kostet masse energi. Mot Serbia fokuserte vi på å spille fotball, og det beste laget vant.

– Idiotisk handling

Hendelsen i 2018 var da han og Xherdan Shaqiri feiret med å forme hendene som en hyllest til den albanske ørnen etter scoringer i 2-1-seieren mot nettopp Serbia.

Det gjør at Xhakas troverdighet ikke er på topp hos fredagens motstander.

– I Serbia blir det sett på som en provokasjon og en idiotisk handling. Han avviser det bare fordi han fikk problemer i 2018, sier journalisten Zikica Babovic til danske TV 2.

Også Serbia har blitt anklaget for politisk markering i den betente striden underveis i VM. Etter kampen mot Brasil kom det frem et bilde fra garderoben der det var et serbisk flagg hvor Kosovo var innlemmet som et serbisk landområde.

Det fikk Fifa til å åpne sak mot det serbiske fotballforbundet.