Frykter «historisk» straff: – Setter sporten i vanry på sitt aller groveste

– Hvilke ord skal man bruke? Man blir jo målløs. Det er heldigvis svært sjelden at man ser noe sånt, sier Per Ivar Staberg etter å ha sett bildene.

Da de Uruguay ble slått ut av VM fredag, løp følelsene løpsk hos spillerne.

Mens Luis Suárez satt utrøstelig igjen på benken, forfulgte rasende lagkamerater dommerteamet.

Blant dem var Atlético Madrid-stjernen José María Giménez.

ILLSINT: Her blir José María Giménez holdt tilbake av lagkameratene. Foto: Darko Vojinovic

Nå sirkulerer bilder av at han gir en av funksjonærene på indre bane en albue i bakhodet. Og ikke nok med det:

Etterpå henvendte han seg til kameraet og skjelte ut dommerne på det groveste. Han kalte dem både «horeunger» og «en gjeng med banditter».

Se sjokkvideoen her:

TV 2s fotballekspert hudfletter 27-åringens oppførsel.

– Summen av dette bør bli en betydelig straff. En total hodemist og null respekt verken for dommere eller funksjonærer, sier Yaw Amankwah.

Den spanske avisen Marca skriver at Fifa vil åpne en disiplinærsak, hvor det vil bli vurdert hvorvidt 26-åringen skal straffes.

Ifølge Mundo Deportivo risikerer midtstopperen i sum en utestengelse på opp mot 15 kamper. ESPN Uruguay erfarer at hendelsen er tatt med i kamprapporten, og at landslaget «frykter en historisk straff».

Det skal til og med være en frykt om at de må klare seg uten Giménez lengre enn de måtte da Luis Suárez ble straffet for å bite Giorgio Chiellini.

Suárez ble utestengt i ni landskamper.

HARD STRAFF: I tillegg til å bli utestengt i ni landskamper, fikk Luis Suárez en utestengelse på fire måneder fra all fotball, samt en bot. Foto: DANIEL GARCIA

Staberg mener at det er rett og rimelig med en lang utestengelse. Han lar seg ikke avskrekke av spekulasjonene på 15 kamper.

– For dette er ikke et uhell. Det ser man jo. Og sammenholdt med det han sier foran kamera etterpå, skjønner man at det ikke var bra – og selvfølgelig tilsiktet fra spilleren, vurderer Staberg.

Nettopp hvorvidt albuen var tilsiktet, kan bli viktig når en eventuell straff skal vurderes.

– Det er alfa og omega, det. For meg er det helt klart. Så vil sikkert spilleren hevde noe annet, poengterer Staberg, som er rystet av videoen:

– Det er jo å sette sporten i vanry på sitt aller groveste det der.

RYSTET: Tidligere toppdommer Per Ivar Staberg er ikke nådig med den uruguayanske midtstopperen – noe han mener at Fifas domsutvalg heller ikke bør være. Foto: Jon Olav Nesvold

TV 2s fotballekspert mener at Giménez må straffes uansett om man kommer frem til at albuen er tilsiktet eller ei.

– For meg ser det ut som en som har mistet hodet helt. Og når han bokstavelig talt må holdes tilbake, er det uansett en uholdbar reaksjon og atferd som jeg vanskelig ser for meg at kan gå ustraffet i henhold til regelverket, sier Amankwah.