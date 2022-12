Frykter dette skjer når VM-lysene slås av: – Et problem

Se hele seansen i videovinduet øverst!

VM 2022 har vært et mesterskap som har inneholdt fantastiske prestasjoner, med Argentina og Frankrike stående igjen som lagene som skal kjempe om det gjeve trofeet.

Samtidig har det aldri før vært et VM som har vært mer kontroversielt, og de politiske diskusjonene har haglet.

Generalsekretær i Amnesty Norge, John Peder Egenæs, ble spurt i TV 2s sending om hva han tror kommer til å skje etter at VM-lysene slås av.

Egenæs er mest spent på om reformene som har kommet, knyttet til migrantarbeidernes rettigheter, i Qatar vil stå.

– Jeg vil tro at det vil skje. Det som har vært et problem er at selv om det har vært reformer i lov, så har det ikke hjulpet arbeiderne på bakken. Det trengs mer press på qatarske myndigheter, sier han.

Krever kompensasjonsfond

Egenæs etterlyser gransking fra Qatar og Fifa. I tillegg et kompensasjonsfond for å kompensere familiene til dem som har mistet livet.

Han referer til offisiell qatarsk statistikk som sier at 15 021 ikke-qatarske borgere døde i landet mellom 2010 og 2019.

Den viser derimot ikke hvor mange migrantarbeidere som har mistet livet.

Amnesty-lederen savner at det kommer frem tall som «hjelper» og stiller store spørsmåltegn til at 70 prosent har mistet livet av naturlige årsaker som «akutt pustesvikt», «hjertestans» eller «ukjent».

– Vi kommer til å fortsette med å forfølge Fifa til å opprette kompensasjonsfondet. Det er ikke over. Det vet jeg fotballforbundet kommer til å være med på og, sammen med andre. Jobben er på ingen måte over, gjentar Egenæs.

ØNSKER SVAR: John Peder Egenæs, Generalsekretær, Amnesty Foto: Frode Sunde / TV 2

Spår ingen endring

VM-komiteen mener fremdeles at det bare har vært tre arbeidsulykker knyttet til arbeid på stadioner og 37 ikke-arbeidsrelaterte dødsfall.

– Maktforholdet mellom arbeidsgivere og arbeidere i Qatar kommer til å være det samme. Vi kommer til å få flere dødsfall, flere som blir underbetalt og flere som jobber under forferdelige forhold, slår generalsekretæren i Amnesty Norge fast.

Fotballpresident Lise Klaveness har uttalt til TV 2 at usikkerheten rundt hvor mange migrantarbeidere som har mistet livet er noe vi «ikke kan leve med».

Hun forventer også at Fifa tar grep med en grundig gjennomgang.

– Den gjennomgangen må innebære en vurdering av dødsfall, som er den store elefanten i rommet. Hvor mange som har blitt skadet og dødd som følge av VM-tildelingen, sa fotballpresidenten.

– Verste i min levetid

Fifa-president Gianni Infantino innledet mesterskapet med å sjokkere fra talerstolen.

Infantino beskyldte europeiske kritikere for å være «hyklerske» og for «ren rasisme», hyllet Qatar for arbeidet med migrantarbeidere, og hevdet at «ingen bryr seg» om at «15 prosent av verdens befolkning er handikappet».

– Det er det mest kontroversielle mesterskapet i min levetid. For meg handler det mest om det politiske, mye takket være en Fifa-president som har vært langt mer splittende enn samlede, sier TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg.

BESØKTE QATAR: TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Hun legger til at VM har hatt stor verdi for Midtøsten, med et mesterskap i en ny del av verden og at det har betydd enormt for veldig mange mennesker.

– Det er mange historier om dette VM, men for meg er det jeg husker best de migrantarbeiderne vi har fått høre historien til, sier sportskommentatoren og utdyper:

– Alle som har kommet hjem i kiste, alle som har kommet hjem uføre, alle som har vært i Qatar og gjort dette mulig, sukker Finstad Berg.

GODT FORHOLD: Fifa-president Gianni Infantino og VM-sjef Hassan Al-Thawadi. Foto: HAMAD I MOHAMMED

Solbakken: – Store kontraster

For landslagssjef Ståle Solbakken er det spesielt ett politisk øyeblikk som skiller seg ut i turneringen:

Da Iran protesterte mot landets regime ved å ikke synge nasjonalsangen.

– Det de iranske spillerne gjorde i forbindelse med den første kampen, når man vet hvilke konsekvenser det kan få for spillerne, deres familie og deres venner... Det sendte et så sterkt signal, mener landslagssjefen.

STO SAMMEN: Irans fotballandslag brukte sin politiske makt. Foto: Frank Augstein

I Qatar har europeiske land ønsket å bruke regnbuebind, for å støtte «OneLove»-kampanjen i et land der homofili ikke er tillat.

Det ble det ikke noe av, etter press fra Fifa om at gule kort ville blitt delt ut.

– Selv har jeg forståelse for at lagene ikke ville starte med gult kort, men kontrastene er så store mellom det og Iran-situasjonen, sammenligner Solbakken.

Landslagssjefen er mest redd for polariseringen som er i ferd med å skje mellom vest-Europa og landene Infantino «representerer».

– De landene nok er ganske «happy» med at de gjør det hele enda vanskeligere, sier han og legger til enda et minne:

– Det siste jeg tenker på rundt det politiske er Saudi-Arabias sterke inntog. Man kan føle det helt hit, at de kommer til å være en sterk kandidat til VM 2030. Det vil komme mange spørsmål og sette ting på enda sterkere prøver.

PÅ BESØK: Landslagssjef Ståle Solbakken. Foto: TV 2

Solbakken synes samtidig mesterskapet har vært viktig for å få folk til å snakke sammen om de kontroversielle temaene.

– Hvis vi bare setter ned veggen og sier at vi ikke vil ha dette overhodet blir polariseringen der for alltid. Vi må snakke sammen og finne den beste løsningen, men jeg er redd polariseringen blir sterkere og sterkere, og at det ikke vil bidra til bedring.

Qatar jubler

Finstad Berg forteller at for VM-arrangør Qatar har mesterskapet vært en kjempesuksess.

– De har oppnådd akkurat det de ønsket seg på mange områder og fått solid uttelling på dette VM-et. De har fått motbevist den delen av kritikken som omhandler at de var får små til å arrangere mesterskapet. Og de er ikke ferdig, for de vil nemlig ha OL også, det er neste steg, opplyser hun.

Det første mesterskapet i et muslimsk land har også vært tidenes dyreste, til en verdi av om lag 3000 milliarder norske kroner.

– Qatar har ikke gitt opp å få mesterskap og det å tiltrekke seg oppmerksomhet. Det største lyset slukker på fotball-VM, men det kommer til å komme andre lys på som kan brukes til å fortsette presset, sier generalsekretær i Amnesty John Peder Egenæs.