Frustrert De Bruyne til TV 2: – Hva vil du at jeg skal si?

Kevin De Bruyne ber om at «OneLove»-debatten må tas på et høyere nivå. Belgia-stjernen mener spillerne ikke kan risikere karantene.

Ingen av VM-kapteinene har kommet på banen i Qatar med «OneLove»-bindet rundt armen.

Belgia-kaptein Eden Hazard, som tilhører ett av sju VM-land i kampanjen, uttalte til TV 2 etter Canada-kampen at angret på at han ikke trosset forbudet til Det internasjonale fotballforbundet (Fifa).

Lagkamerat Kevin De Bruyne trekker på skuldrene når TV 2 spør ham om lagkameratens ord og debatten som har rast i VM-innledningen.

– Hva vil du at jeg skal si? Alle har meninger om mye. Det trenger ikke å bli diskutert her. Det er noe som bør diskuteres på et mye høyere nivå enn oss spillere. Vi spillere kan sette fokus på ting, men vi har ikke lov til å si noe, sier De Bruyne til TV 2.

– Vi kan ikke risikere gult kort når to gule gir suspensjon. Det er sju kamper i denne turneringen. Jeg tror folk skjønner det, fortsetter Manchester City-stjernen.

Det har også kommet rapporter på at ende sterkere reaksjoner kan vente dersom spillere trosser Fifa-forbudet.

– Det er ikke min avgjørelse. Snakk med Fifa, svarer Kevin De Bruyne på TV 2s oppfølgingsspørsmål om hva han synes om at Fifa nekter bruk av «OneLove»-bind.

– Alle kjenner våre tanker

De Bruynes klubbkamerat Ilkay Gündogan og resten av det tyske laget holdt hånden foran munnen da lagbildet ble tatt før VM-premieren mot Japan tidligere onsdag.

– Det er bra, det er bra, kommenterer De Bruyne på vei bort fra intervjuet med TV 2.

Belgia-stopper Toby Alderweireld mener det ikke er tvil om hvor spillerne står uavhengig av hvilket bind de har på armen.

– Det er opp til ham (Hazard) å bestemme. Det er hvert land som tar sin avgjørelse. Beskjeden er klar. Armbindet forandrer ikke mye, for alle kjenner budskapet og våre tanker om det. Jeg tror det er sterkt nok, sier den tidligere Atlético- og Tottenham-spilleren til TV 2.

Fikk møte familien igjen

De Bruyne hadde en frustrerende aften mot Canada, selv om det ble en 1-0-seier for det belgiske laget.

– Det var ikke godt nok fra meg. Så enkelt er det. Vi spilte ikke godt nok individuelt og som lag. Vi må lære av det og gjøre det bedre fremover, sier De Bruyne til TV 2.

Etter kampen fikk han imidlertid møtt barna og resten av familien.

– Jeg er glad for å se dem. Vi har vært borte fra hverandre i to uker, men nå har de kommet hit for å støtte meg. Det er fint å få fem minutter med dem. Det var spesielt for dem ås e pappa, sier han.

Marokko og Kroatia spilte målløst i samme gruppe tidligere onsdag.