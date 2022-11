Freder Southgate: – England-managere blir slaktet

England har ikke vunnet en tellende kamp på over et år. Det har ført til skepsis før VM.

SÅ NÆRE: Gareth Southgate har ledet England til EM-finale og semifinale i VM de to siste mesterskapene. Foto: Ian Walton

Gareth Southgate var den første som tok England til en EM-finale. Han var også den første siden 1990 som tok England til semifinalene i VM.

Likevel er det skepsis i England før VM.

Etter det svært overraskende nedrykket fra Nations League, har kravstore supportere sørget for at 52-åringen reiser til Qatar med et press.

For første gang er Southgates jobb truet før et mesterskap.

De engelske tabloidavisene er enn så lenge rolige, men på sosiale medier har kritikken mot Southgate haglet.

– Jeg tror han er rolig, han er en smart mann. Han vet hvordan fotball-supportere kan reagere, han bommet selv på et viktig straffespark i 1996, sier Trevor Morley.

BRUTALT: EM-finalen ble en tøff opplevelse for England. Foto: Mike Egerton

Den tidligere West Ham-stjernen er likevel ikke overrasket over at Southgate går inn i mesterskapet med et press på seg.

– Det å være England-sjef er en jobb med svært mye press. England-managere bli slaktet, det er ikke en enkel stilling, sier Morley, som fredag gjester TV 2s studio under Englands kamp mot USA.

Tidligere landslagssjef Sven-Göran Eriksson vet alt om hvordan det er å stå i stormen som England-sjef.

– Uansett hva Southgate gjør i VM, vil det være noen som er kritisk til det, sier Eriksson i et intervju med den britiske avisen Mirror.

Hit dro Gareth Southgate etter nedturen for 25 år siden

Mener Southgate bør ga av etter VM

Tidligere England-spiller og nå fotballekspert, Jamie Carragher, mener at mesterskapet bør være det siste Gareth Southgate gjør som England-sjef.

– Dersom jeg var Gareth Southgate, ville jeg gjort VM til min svanesang, som England-sjef, skrev Carragher i en blogg publisert på The Telegraph.

Med svanesang mener han at England-sjefen burde selv gi seg etter mesterskapet.

Det håper ikke Trevor Morley.

LEGENDESTATUS: Trevor Morley skaffet seg legendestatus i West Ham. Han avsluttet karrieren i Brann. I Bergen fant han også kjærligheten og ble boende etter karrieren. Foto: Action Images

Han er usikker på om det finnes et bedre alternativ for England enn Southgate. Han ber supporterne tenke tilbake på situasjonen England befant seg i før VM 2018.

– Selvfølgelig er det en annen situasjon om de ryker ut i gruppespillet, men jeg står ved Southgates side. Han har tatt dem til en finale og en semifinale. Selvfølgelig skulle jeg ønske at vi hadde vunnet noe, men de siste mesterskapene har vært magisk, sier den tidligere West Ham-stjernen.

– Burde stå ved ham så lenge han selv ønsker det

I England er forventningene som vanlig store. Talentene Bukayo Saka, Phil Foden og Declan Rice har blitt eldre og fått mer rutine.

Samtidig har unge Jude Bellingham gjort sitt inntog på landslaget.

– Han bygger noe spesielt og kjenner spillerne godt. En ny manager ville bety en ny start. Jeg mener de burde stå ved ham så lenge han selv ønsker det, sier Morley.

FREMTIDEN: Engelskmennene håper Jude Bellingham skal løfte landslaget til nye høyder. Foto: Nick Potts

– Utfordringen vår er å gi supporterne våre et minnerikt mesterskap. Vi har tatt dem med på en fantastisk reise de to siste mesterskapene, sa Gareth Southgate under Englands pressekonferanse søndag.

Har ikke vunnet en tellende kamp på over et år

Faktum er at England ikke har vunnet en tellende kamp i 2022. Null seire på seks Nations League-kamper.

Forrige tellende seier kom mot San Marino 15. november 2021. Altså for over et år siden.

– Vi vet at vi kunne gjort det bedre i de siste seks kampene. Men jeg tenker at det har gjort oss sterkere. Vi går inn i dette mesterskapet sultne. Gareth har vært utrolig for gruppen vår, det viser resultatene i 2018 og i EM i fjor, sa Harry Kane under pressekonferansen.

SKAL DET ENDELIG LYKKES? Gareth Southgate er under press i Qatar. Foto: John Sibley

Trevor Morley tror også at de dårlige resultatene kan virke positivt inn for løvene.

– England har tapt litt momentum. Å tape 4-0 mot Ungarn på hjemmebane er katastrofalt, men de har samtidig spilt uavgjort mot nasjoner som Tyskland og Italia, sier Trevor Morley.

Han tror likevel det er mulig å ta noe positivt ut av det.

– Det er alltid store forventninger i England, men etter Nations League er forventningene blitt litt dempet. Gruppespillet er en gedigen mulighet til å spille seg inn i rytmen. Det er ikke enkle kamper i et VM, men de bør vinne samtlige tre kamper, sier Morley.

