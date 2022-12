Frankrike-stjerne til TV 2: Fnyser av Messi før finalen

DOHA (TV 2): Stemningen blant de franske stjernene etter at finaleplassen var sikret, fikk journalistene til å riste på hodet.

UREDD: Aurélien Tchouaméni spiller sitt første VM, men fremstår med like stor selvtillit som lagkamerat Kylian Mbappé (t.v.). Foto: Anthony Dibon / BILDBYRÅN

Onsdag kveld sikret Frankrike seg en plass i landets andre strake VM-finale. Den fjerde siden 1998.

Kanskje er det den stadige suksessen som preger holdningen til de seiersvante franskmennene etter en milepæl som de fleste ville slitt med å skjule sin begeistring for.

Det var i hvert fall lite eufori å spore da den ene franske stjernen etter den andre kom ut i pressesonen og stilte seg opp foran mikrofonene og kameraene til et knippe franske medier samt TV 2 natt til torsdag.

Etter at Randal Kolo Muani, Jules Koundé, Theo Hernández og Aurélien Tchouaméni hadde svart på noen spørsmål hver, utropte en journalist fra den franske statskanalen TF1:

– Hva er det som skjer?! Det virker som de har vunnet en 32-delsfinale i den franske cupen. Det er jo ingen følelser her.

De franske journalistene ristet på hodet, skuffet over ikke å kunne formidle stemning på nivå med folkefesten som herjet i Paris.

Da han ble utfordret på sin følelsesløse fremtoning, svarte målscorer Kolo Muani at han trodde det ikke hadde gått helt opp for ham ennå.

Jules Koundé unnskyldte seg med at han hadde gått glipp av feiringen på grunn av dopingtest.

Men Antoine Griezmann satte kanskje best ord på hva slags vinnermentalitet det franske landslaget har utviklet de siste årene.

– For fire år siden, da vi slo Belgia i semifinalen, så gråt jeg. Nå er jeg mer konsentrert på søndagens kamp enn på å feire at vi er i finalen, innrømmet den franske stjernen.

– Skal ikke spille mot Messi

Mens stort sett hele verden, minus noen millioner franskmenn og kanskje enda flere millioner Cristiano Ronaldo-fans, håper at Lionel Messi skal få løfte sitt første VM-trofé i sin siste VM-kamp, er Frankrike-spillerne alt annet enn storøyde da det blir snakk om den argentinske magikeren.

Aller størst ro og nonsjalanse viser midtbanespilleren Aurélien Tchouaméni.

– Hva tenker du om å møte Lionel Messi i en VM-finale?

Han fnyser.

– Messi eller ikke Messi … Når det kommer til stykket, er det bare en VM-finale, sier Real Madrid-spilleren til TV 2.

Journalistene utveksler noen rare blikk seg imellom.

– Bare en VM-finale?!

– Enten det er Messi eller noen andre, vil vi bare vinne, sier Tchouaméni.

Han spiller for Messis mangeårige rival Real Madrid. Kanskje er det derfor han ikke har lovord på lager for det mange mener er tidenes beste fotballspiller.

Kanskje er det også fortiden i Real Madrid og de mange duellene mot Messi som preger svaret til Raphaël Varane.

– Vi skal ikke spille mot Messi. Vi skal spille mot Argentina. Det er et veldig, veldig godt lag. De har vist mange kvaliteter både defensivt og offensivt. Det er en finale. Det blir en veldig stor kamp, sier den franske midtstopperen til TV 2.

Venstreback Théo Hernández viser heller ingen tegn til frykt før møtet med Messi.

På spørsmål fra TV 2 om hvordan det blir å møte PSG-spilleren, trekker han på skuldrene:

– Det blir helt normalt. Vi skal jobbe godt for å være så godt forberedt som mulig på søndag.

– Glitrende

Den franske landslagssjefen Didier Deschamps hadde i motsetning til spillerne sine noen ord til overs for Argentinas ledestjerne, som deler toppscorertronen med Kylian Mbappé takket være sine fem VM-mål før søndagens finale.

– Messi har vært glitrende siden starten av mesterskapet, sier Deschamps.

For fire år siden møttes Frankrike og Argentina til åttedelsfinale. Messi både scoret og leverte to målgivende pasninger, men franskmennene vant 4-3 blant annet takket være en sensasjonell Kylian Mbappé.

– For fire år siden trodde jeg Messi kom til å spille i en annen rolle. Isteden spilte han spiss mot oss. I år er han mer en makker for spissen, han har mye frihet, er mye borti ballen, og ser virkelig ut til å være i god form. Vi skal gjøre vårt beste for å begrense innflytelsen hans, sier Deschamps.