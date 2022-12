Frankrike-stjerne med Haaland-advarsel til TV 2: – Må legge seg tidlig

Selv har Upamecano denne sesongen tredd inn i de størstes rekker som stopper: Etter en monumental start på sesongen for Bayern München, har han også blitt førstevalg ved siden av Raphaël Varane i Frankrikes midtforsvar.

Det hjelper tydeligvis å være tett på de beste.

På landslaget får Upamecano daglig erfare hvorfor Kylian Mbappé av mange anses som verdens beste spiller akkurat nå.

De siste årene har han også på nært hold vært vitne til Erling Braut Haalands vei til toppen av internasjonal fotball.

Upamecano er faktisk den midtstopperen Haaland har spilt flest minutter mot i hele karrieren: 529 minutter fordel på både oppgjør mellom RB Leizpig og Borussia Dortmund, og Bayern München og Borussia Dortmund, deriblant en cupfinale, en supercupfinale og fire Bundesliga-kamper.

Som mange andre har Upamecano fått gjennomgå mot den norske målmaskinen; Haaland har scoret syv mål på de seks oppgjørene mot den franske stopperen.

Særlig under tiden i RB Leipzig opplevde Upamecano et Haaland-helvete. De tre første gangene de møttes, scoret nordmannen to mål i hver kamp.

Torsdag stilte Upamecano til pressetreff to dager før Frankrikes kvartfinale mot England i VM.

Da benyttet TV 2 anledningen til å spørre hvordan han sammenligner å forsvare seg mot Mbappé og Haaland, hvem som har skapt størst problemer for ham, og hvilke detaljer man må være bevisst på når man skal møte fotballverdenens nye superstjerner.

– De er to veldig forskjellige spillere, innleder Upamecano overfor TV 2.

Han tenker seg litt om.

– Kylian er mer involvert i det oppbyggende spillet, mer skapende og driblende. Haaland befinner seg mer i sekstenmeteren, sier franskmannen og smiler:

– Han venter på pasningen fra Kevin de Bruyne, og så er han der på riktig tidspunkt.

SEKS MØTER: Dayot Upamecano har fått bedre skikk på Erling Braut Haaland etter overgangen til Bayern München. Foto: ANDREAS GEBERT

Han fortsetter:

– Jeg liker ikke så godt å sammenligne spillere, men i dag er de to spillere i verdensklasse. Det er ikke lett å forsvare seg mot dem, det skal være sikkert og visst.

Så kommer Upamecano med en advarsel til alle som skal møte Mbappé eller Haaland.

– Når du skal møte de to, må man legge seg tidlig!