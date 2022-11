Fotballtoppen angrer bittert på Infantino-støtte: – Jeg beklager sterkt

Det har stormet rundt Gianni Infantino i forbindelse med Qatar-VM, der Fifa har tatt mange kontroversielle avgjørelser.

Infantino tok over presidentskapet etter Sepp Blatter i 2016. Da han ble valgt, satt Karen Espelund (tidligere generalsekretær i Norges Fotballforbund, NFF) i Uefa-styret og var med på å foreslå Infantino som sjef.

– Infantino har gjort en veldig god valgkamp, han har reist enormt. Han har gitt et veldig troverdig inntrykk. Han gjorde også en veldig god tale i dag, sa Espelund til Aftenposten etter valget i februar 2016.

– Hva tenker du om det i dag?

– Det tenker jeg mye om.

– Det var en situasjon hvor Michel Platini var påtenkt som følge av at Sepp Blatter måtte gå. Så skjedde det noe i relasjonen mellom Blatter og Platini. Jeg satt i Uefa-styret på det tidspunktet og vi foreslo den daværende generalsekretæren i Uefa Infantino. Det er jeg ikke like glad for i dag, forklarer Espelund.

ANNET VALG: Karen Espelund forteller på Norske Tilstander at hun ikke hadde valgt på Gianni Infantino i dag.

– Vi var rådløse

Espelund satt i Uefa-styret fra 2011 til 2016. Hun reagerer sterkt på hvordan Infantino har opptrådt.

– Han tok veldig raskt noen forunderlige grep og har blitt i overkant høy på seg selv på vegne av en organisasjon. Han har blitt «suveren» på et vis, for det som skal være en medlemsorganisasjon for 211 medlemsland.

– Jeg beklager sterkt den utviklingen han og Fifa har hatt gjennom det han står for.

Se Infantinos surrealistiske tale her:

- Føler meg som en migrantarbeider

Sveitseren fikk totalt 115 stemmer i den andre runden i valget. Espelund forteller videre om bakgrunnen av presidentvalget og hvorfor de mente Infantino var en god kandidat.

– Vi var litt rådløse i Europa, og en konklusjon var at Infantino kunne være en potensiell kandidat. Vi hadde diskutert mye hvordan Uefa oppfattet at Fifa måtte utvikle seg etter Blatter og hadde mange runder, også med Infantino, knyttet til reformprosessen i Fifa før han ble valgt.

– Den gangen var vi trygge på hans perspektiv, men opplevde dessverre relativt raskt at det endret seg. Det var et samlet Europa som stod bak det, og et Europa som i dag har en del spørsmålstegn, sier Espelund.

– Har tatt rollen som solkonge

Like før VM-avspark startet holdt Infantino nesten én times lang tale som skapte sjokkbølger over hele verden. Fifa og Infantino har også fått massiv kritikk for håndteringen av den ønskede regnbue-markeringen.

I QATAR: Fifa-president Gianni Infantino er i hardt vær.

Sveitseren blir etter alle solemerker valgt for en ny periode som fotballens øverste leder under Fifa-kongressen i mars neste år, siden ingen andre motkandidater meldte seg innen fristen.

– Da dere valgte Infantino skulle han bygge opp igjen tilliten til Fifa. Vil han bli sittende etter dette?

– Det er meget krevende hvordan han har uttrykket seg de siste ukene. Det forener på ingen måte, tvert i mot, det bare splitter ytterligere.

Hun mener det er en krevende situasjon for Fifa å håndtere.

– Det må skje noe, Infantino har virkelig tatt rollen som solkonge og blitt større enn organisasjonen. Slik kan ikke en medlemsorganisasjon leve med. Nå har han så mye motstand fra de tunge aktørene som gjør at Uefa må sette seg ned og se hvordan man skal ta dette videre, sier Espelund.

