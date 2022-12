Fotballstjernen gikk til angrep på youtuber – nå beklager han

Det var i etterkant av Brasils lekestue mot Sør-Korea, der Brasil tok seg til kvartfinalen med 4-1, at de mildt sagt oppsiktsvekkende scenene oppsto utenfor Stadion 974.

Den tidligere superspissen - med en fortid i klubber som Barcelona, Inter og Chelsea – er nå fotballpresident i Kamerun og ambassadør for Qatar-VM, ble filmet gående på utsiden av stadion i samvær med flere fans som benyttet anledningen til å sikre seg et bilde sammen med fotballprofilen.

Men etter hvert skal temperaturen ha blitt adskillig høyere: Kameruneren gikk etter den algeriske youtuberen Said Mamouni og ble konfronterende.

Flere gikk i mellom, men Eto'o gikk stadig mer aggressivt til verks.

Se video under:

Nå beklager Eto'o oppførselen sin.

– Jeg vil beklage for å miste temperamentet og reagere på en måte som ikke matcher min personlighet, sier han i en uttalelse på Twitter.

– Jeg vil unnskylde til offentligheten for denne uheldige hendelsen, fortsetter storscoreren.

Avslører detaljer

På sin egen Youtube-kanal snakker Said Mamouni ut om sjokkscenene.

– Jeg er hos politiet og skal i avhør angående situasjonen. Dere kommer sikkert til å spørre hvordan dette skjedde. Samuel Eto'o og en i hans følge, slo til meg, sier Mamouni og forteller at han har anmeldt 41-åringen.

Men hvorfor gikk superstjernen til angrep?

– Jeg holdt på å filme ham og spurte om dommeravgjørelsene til Bakary Gassama. Da ble han irritert og slo til meg og kameraet.

SNAKKER UT: Said Mamouni. Foto: Skjermbilde Youtube

Bakary Gassama dømte VM-playoffen mellom Kamerun og Algerie tilbake i mars. Kamerun kvalifiserte seg til Qatar etter flere omdiskuterte dommeravgjørelser.

Tidligere i mesterskapet fikk Kamerun-spiller Vincent Aboubakar rødt kort etter å ha scoret vinnermålet mot Brasil:

Tror på hjelp fra myndighetene

Mamouni titulerer seg selv som innholdsprodusent på Youtube. Han viser frem et knust kamera i videoen.

– Jeg legger ut denne videoen for å vise hva denne fotballspilleren har gjort og for å sikre mine rettigheter. Jeg vet at Qatar vil stå ved min side i denne saken.

Hverken Mamouni eller politiet i Qatar har besvart TV 2s henvendelser i denne saken.