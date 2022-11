Forsøkte å rømme fra politiet under landskamp

Se Nederland - Qatar og Ecuador - Senegal på TV 2 Direkte / TV 2 Sport 1 og TV 2 Play fra kl. 15.30.

Valencia har virkelig levert for Ecuador så langt i Qatar-VM.

33-åringen har scoret alle tre målene for landet under de to første gruppespillkampene.

Men også utenfor fotballbanen har den ecuadorianske stjernespilleren blitt lagt merke til i løpet av karrieren.

Spesielt en situasjonen fra 2016 skapte store overskrifter. Den daværende Premier League-spissen spilte VM-kvalifiseringskamp mot Chile.

Valencia satte seg ned på gressmatta med en skade på stillingen 3-0 til Ecuador med drøyt ti minutter igjen. Han ble båret av banen og deretter lastet på et kjøretøy som fraktet ham videre til en ambulanse.

Bildene viser at en flokk med politibetjenter løper etter kjøretøyet.

Anklaget for å ikke betale barnebidrag

Den bisarre situasjonen oppsto etter at det hadde sirkulert nyheter om at Valencia hadde over 100 000 norske kroner i ubetalt barnebidrag.

Det var hans ekskone som hadde anklaget Ecuador-spissen for ikke å betale barnebidraget for deres datter, ifølge Mirror og flere andre medier.

Derfor var politiet til stede under kampen med en arrestordre på Valencia. 33-åringen ble aldri arrestert, til tross for at rømningsforsøket mislyktes.

Ecuador-kapteinen har scoret 38 mål på 76 kamper.

Kan bli uhyre jevnt om gruppeseier

I gruppe A har Ecuador fått en strålende start på mesterskapet. De vant 2-0 mot Ecuador og spilte 1-1 mot Nederland.

Tirsdag venter Senegal i den siste gruppespillskampen. Ecuador står med fire poeng, i likhet med Nederland, og trenger derfor bare å ta poeng mot Senegal for å ta seg videre til åttedelsfinale.

Men Ecuador har også mulighet for å vinne gruppa og det kan fort blir lite som skiller dem fra Nederland.

Hvis begge nasjonene havner på like mange poeng, vil det være målforskjell som skiller lagene. Deretter vil det avgjøres på flest mål scoret eller eventuelt innbyrdes oppgjør.

AVANSEMENT: Hvis både Nederland og Ecuador enten vinner eller spiller uavgjort kan det bli lite som avgjør hvem som stikker av med gruppeseieren. Foto: KAI PFAFFENBACH

Men per nå står både Ecuador og Nederland med lik målforskjell, like mange mål scoret og uavgjort i innbyrdes oppgjør.

Da vil fair play være det som avgjør. Ett gult kort gir ett minuspoeng, indirekte rødt (to gule) gir tre minuspoeng, direkte rødt kort gir fire minuspoeng og gult kort og deretter direkte rødt gir fem minuspoeng.