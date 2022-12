Forbundet hardt ut mot avisoppslag – avviser at Ronaldo ville forlate VM

Det portugisiske fotballforbundet tok torsdag til motmæle etter at en avis meldte at Cristiano Ronaldo skal ha truet med å reise hjem fra fotball-VM i Qatar.

Det var den portugisiske avisen Record som torsdag skrev at Ronaldo skal ha lansert tidlig VM-hjemreise som en mulighet. Dette skulle angivelig ha skjedd i samtale med landslagssjef Fernando Santos.

Torsdag formiddag gjorde imidlertid Det portugisiske fotballforbundet (FPF) noe så uvanlig som å rykke ut med en pressemelding på egne nettsider, der episoden avvises på det sterkeste.

«FPF presiserer at landslagets kaptein Cristiano Ronaldo ikke på noe tidspunkt har truet med å forlate landslaget under VM-oppholdet i Qatar», heter det der.

På benken

Videre skriver forbundet at «Ronaldo fortsetter å bygge opp en unik merittliste hver dag i tjeneste for landslaget og landet». Den henstilles til at spissen må respekteres.

Ronaldo ble plassert på benken fra start i åttedelsfinalen mot Sveits. Den vant portugiserne 6-1 etter tre fulltreffere av superstjernens erstatter Goncalo Ramos.

Han kom inn som innbytter på tampen av kampen og fikk et par gode muligheter til å score. Avslutningene ble imidlertid ikke gode nok.

I torsdagens meddelelse fra det portugisiske forbundet anføres det at Ronaldo under Sveits-kampen igjen viste «graden av dedikasjon» til landslaget.

Marokko neste

Portugal møter Marokko til kvartfinale lørdag. Det er knyttet stor spenning om Ronaldo igjen vil være henvist til innbytterbenken da. Superstjernen mangler ett mål for å komme à jour med landsmannen Eusebios ni VM-mål.

Det har stormet kraftig rundt Ronaldo gjennom høsten. Nylig ble det klart at han er ferdig i Manchester United som følge av det mye omtalte intervjuet med mediepersonligheten Piers Morgan.

Alt tyder på at saudiarabisk fotball blir neste stopp for Ronaldo.

(©NTB)