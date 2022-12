Forbløffet over Frankrike-stjernens forvandling: – Det er helt vanvittig

– Gagner, sier den franske stjernespilleren til TV 2.

Han svarer på et spørsmål om hva det første han tenkte var, da han like før VM fikk beskjed av landslagssjef Didier Deschamps om at han skulle flyttes inn i en ny og mer defensiv rolle i mesterskapet.

Dersom det skulle være uklart: «gagner» betyr å vinne.

Og for Griezmann er det ikke så viktig hvordan man vinner, så lenge man får jobben gjort.

Kanskje er det ikke så rart at den kanskje fremste eleven på Diego Simeones harde skole har lyktes langt bedre som Atlético Madrid-spiller enn under tiden i FC Barcelona, der estetikken betyr vel så mye som resultatet.

«Å vinne, å vinne, og å vinne, og å vinne, og å fortsette å vinne, og å vinne, og å vinne, og å vinne, og å fortsette å vinne, og å vinne, og å vinne. Hvis dere vil, kan jeg fortsette i en halvtime. Dette er fotball», sa tidligere Atlético-sjef Luis Aragonés på en legendarisk pressekonferanse.

Det ville ikke kommet som et sjokk om Griezmann hadde ordene tatovert på ryggtavlen.

– Tenker mer på laget

Gjennom sin gylne karriere på det franske landslaget har han gang på gang vist at han er villig til å gjøre hva som helst for å vinne.

Da Frankrike gikk til EM-finale på hjemmebane i 2016, startet Griezmann som høyrekant, før han etter hvert ble flyttet inn sentralt som hengende spiss bak Olivier Giroud.

Han inntok rollen som Frankrikes fremste angrepstrussel og avsluttet mesterskapet med både toppscorertittelen (seks mål) og prisen for EMs beste spiller.

To år senere, da Frankrike vant VM i Russland, inntok Griezmann en litt dypere rolle som playmaker, for å slippe løs Kylian Mbappé i angrep.

Til tross for enorm defensiv innsats noterte Griezmann seg for fire scoringer og fire målgivende pasninger.

– Jeg tenker mer på laget enn på å score selv, sa han under mesterskapet for fire år siden.

Sammenlignes med Kanté

I Qatar har Griezmanns uselviske og oppofrende innstilling nådd nye høyder.

På grunn av forfallene til N'Golo Kanté, Paul Pogba og Karim Benzema, ble Griezmann på kort varsel bedt om å innta posisjonen som høyre indreløper for Frankrike.

Det hindrer ham ikke i å være franskmennenes fremste skapende kraft: Griezmann er den spilleren i VM med flest pasninger som leder til skudd (21) – foran Lionel Messi (18).

I kvartfinalen England var han helt avgjørende med to målgivende pasninger.

Mot Marokko utmerket han seg uten målpoeng; Griezmann ble kåret til banens beste spiller selv om han bare hadde åtte ballberøringer på motstanderens banehalvdel.

Isteden forbløffet Griezmann gjennom sine defensive involveringer, sin løpsstyrke og sine mange viktige klareringer, gjenvinninger og vunnede dueller.

«GriezmannKanté», skrev skadde Paul Pogba på Instagram.

– Griezmann har overrasket meg, men han har intelligensen og kvaliteten til å gjøre det. Han ser mer ut som Kanté enn Griezmann, sier den ivorianske spisslegenden Didier Drogba.

– Jeg elsker det

TV 2 la frem N'Golo Kanté-sammenligningene for Griezmann i pressesonen etter at finaleplassen i VM var sikret.

Franskmannen gliser.

– Vi kan si det sånn, sier han til TV 2 og fortsetter:

– Jeg gjør det laget trenger, både defensivt og offensivt. Jeg har bena til å klare det, så det er null problem.

– Du skal spille din tredje finale for Frankrike, i din tredje ulike rolle. Hvordan får du det til?

– Jeg elsker å se på andre spillere på TV. Jeg elsker å snakke med de som er midtstoppere, backer, midtbanespillere, uansett hva. Jeg prøver å være en så komplett spiller som mulig.

– Jeg vil alltid være det treneren min eller laget mitt behøver av meg. Det fungerer bra, så jeg er fornøyd med meg selv og for laget, sier 31-åringen til TV 2.

– Enorm

At lagkameratene hans er fornøyd, er det ingen tvil om.

– Han gjør det veldig, veldig bra. Han bidrar med teknikken sin på midtbanen, og så har han en enorm kapasitet i spillet sitt. Han er rett foran meg, så jeg ser virkelig jobben han gjør. Det er helt vanvittig det han bidrar med for laget, sier Raphaël Varane til TV 2.

Aurélien Tchouaméni har rollen som midtbaneanker til venstre for Griezmann.

– Det er helt topp, sier han om å ha lagkameraten ved sin side.

– Han er en stor spiller. Det viser han under dette mesterskapet. Han hjelper oss med sine kvaliteter og sin sjenerøsitet. Det tillater oss andre til å føle oss komfortable på banen, sier Tchouaméni til TV 2.

Venstreback Théo Hernández bare rister på hodet i vantro da TV 2 nevner lagets nye indreløper.

– Ja, nei, Griezmann, virkelig …

– Han er en veldig stor spiller. Vi er veldig fornøyd med å ha ham med oss. Han hjelper oss også de gangene det er litt vanskeligere å ha ballen, sier Hernández til TV 2.

Frankrike møter Argentina i VM-finalen søndag klokken 18.00. Kampen vises på NRK1.