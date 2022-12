– Motorveien ble stormet, bussene og bilene kunne ikke kjøre. Det var totalt kaos.

Ordene tilhører danske Lukas Kilsgaard, som bestemte seg for å ta turen fra Colombia til Argentina da laget skulle spille VM-finale.

Da TV 2 slår på tråden, nyter han sine siste dager i landet.

– Det er fantastisk her med 25 grader og sol. Det blir en varm jul, forteller han.

Mens 27-åringen nyter en rolig morgen i Buenos Aires minnes han de to dagene med nasjonal galskap i byen:

Da Lionel Messi og co. sikret VM-troféet søndag og dagen stjernene kom hjem tirsdag. Kilsgaard beskriver dagene som forskjellige.

SLIK SÅ DET UT: Euforiske argentinere var ute i gaten og feiret VM-seieren. Foto: Privat

– Søndag kom det beste øyeblikket. Det var en forløsning av masse følelser etter 36 år (uten VM-seier). Folk gråt, ropte og skrek. Alle klemte hverandre og folk forsto ikke hva som skjedde.

– Det var total eufori og en fest hele dagen, legger han til.

Danske B.T. omtalte Kilsgaards opplevelse først.

– Tirsdagen var mer kaos og dramatisk, skildrer 27-åringen videre.

Hyllesten av VM-heltene i byen ble etter hvert avlyst og spillerne måtte hentes av helikopter.

– Fotball er en religion i dette landet. Messi er som en gud og alle skulle se spillerne. Underveis kunne man se folkemengdene løpe den ene veien, så kom det en ny beskjed hvor spillerne var og alle løp i den retningen.

FEST: Lionel Messi, Ángel Di María og de andre argentinske profilene koste seg under feiringen. Foto: Martin Villar

Over fire millioner var ute i gatene for å få et glimt av stjernene. TV-kanalen A24 meldte at 31 mennesker ble skadd i forbindelse med paraden, og at 16 av dem måtte legges inn på sykehus.

For én av dem endte det tragisk. Ifølge avisen La Nacion døde en 24 år gammel mann etter et fall fra et tak. Argentinske helsemyndigheter bekrefter at mannen døde som følge av hodeskader.

– Opplevde du situasjonen noen gang som farlig?

– Overhodet ikke. Det var ikke noen som var voldelige eller aggressive. Til tross for at det var så mange mennesker følte jeg meg på ingen måte presset eller klaustrofobisk, svarer dansken.

– Det eneste jeg så på som farlig var de som klatret opp i lyktestolper, trær og andre høye gjenstander. Det var noen ville dager, det er ikke hver dag man får oppleve, sier Kilsgaard.