Fnyser av Qatar-dødstall: – Tåkelegging av sannheten

I et intervju med Piers Morgan mandag, sa VM-sjef Hassan Al-Thawadi at 400-500 migrantarbeidere innenfor alle slags arbeidsgrupper har mistet livet, etter å ha jobbet med oppbyggingen av VM i Qatar.

I etterkant skal Qatars «Supreme Committee» ha trukket sitatene til VM-sjefen:

– Tallene refererer til nasjonal statistikk som dekker perioden 2014 til 2020 for alle arbeidsrelaterte dødsulykker (414) - for alle sektorer og nasjonaliteter i Qatar, heter det i uttalelsen, gjengitt av blant andre Sky News' Rob Harris og danske DR.

Qatar statement on migrant worker deaths https://t.co/s3Lng5xHDw pic.twitter.com/56VDBpq09E — Rob Harris (@RobHarris) November 29, 2022

Politisk rådgiver i Amnesty International, med ansvar for sport og menneskerettigheter, Frank Conde Tangberg, mener at VM-komiteen ikke er transparente nok og at disse tallene ikke nødvendigvis tegner et fullstendig bilde.

Al-Thawadi og VM-komiteen mener fortsatt at det bare har vært tre arbeidsulykker knyttet til arbeid på stadioner og 37 ikke-arbeidsrelaterte dødsfall.

– Det de kommer med er nok langt unna det totale bildet. Det store problemet med dødsfallene er at de ikke blir etterforsket. Dødsattestene konkluderer gjerne med at det var pustesvikt, hjertestans eller ukjent dødsårsak. Det forteller oss ikke hvorfor de dør, men at de dør, forklarer Tangberg.

– Fratar kompensasjon

En rapport fra Amnesty viser at flesteparten av dødsfallene blant migrantarbeidere tilskrives «akutt pustesvikt», «hjertestans» eller «ukjent».

– Når de ikke er tydelige på hva som er årsaken til dødsfallene, så er det vanskelig å plassere ansvaret der det hører hjemme. Tåkeleggingen av sannheten gagner de som har ansvaret, og fratar de etterlatte muligheten til å få kompensasjonen de har krav på, sier Tangberg.

ØNSKER SVAR: Politisk rådgiver i Amnesty International, med ansvar for sport og menneskerettigheter, Frank Conde Tangberg. Foto: Amnesty International

Offisiell qatarsk statistikk viser at 15 021 ikke-qatarske borgere døde i landet mellom 2010 og 2019, ifølge Minky Worden i Human Rights Watchs.

– Det er det vi vet, men ikke hvor mange som har mistet livet som følge av VM. Når de (Fifa) har valgt å gi VM til Qatar, bør de gå sammen for å ta ansvar, sier Amnesty-rådgiveren.

Han etterlyser at Qatar og Fifa går sammen om et organisasjonsfond, en uavhengig ekspertgruppe, som kan se på helheten og undersøke antall menneskerettighetsbrudd som har blitt begått i landet.

Krever opprydning

Fifas egen menneskerettighetspolicy anerkjenner at de er forpliktet til å kompensere de som skulle oppleve menneskerettighetsbrudd.

– Det vil være avgjørende for å få en fullstendig gjennomgang av hva som egentlig har foregått i Qatar, sier Tangberg og utdyper:

– På den måten kan de etterlatte kompenseres. Så lenge man ikke finner en dødsårsak som er arbeidsrelatert, vil ingen bli stilt til ansvar. Det minste Fifa kan gjøre er å rydde opp.

GOD TONE: Fifa-president Gianni Infantino og VM-sjef Hassan Al-Thawadi. Foto: Hamad I Mohammed

Hovedmistanken til Amnesty er at ekstrem varme, høy luftfuktighet, samt lange og tunge arbeidsdager uten hvile er livsfarlig. En annen faktor er fravær av HMS.

– Det fører til mange dødsfall, ikke bare knyttet direkte til fotballstadioner, men blant sikkerhetsvakter og mange forskjellige arbeidsgrupper knyttet til VM, hevder Tangberg.

– Sikkerheten har blitt bedre

VM-sjefen uttalte i intervjuet med Morgan at arbeidsforholdene på arenaene har blitt bedre den dag i dag.

– Sikkerheten på stadioner har blitt forbedret. Det har kommet flere fagforeninger. Forbedringer måtte skje. Dette var noe som var kjent før vi søkte om VM, sa Al-Thawadi.

I 2007 innførte Qatar en varmelovgivning som forbød utendørs arbeid mellom 11.30 til 15.00, innenfor datoene 15. juni til 31. august.

I 2021 ble denne utvidet fra 10.00 til 15.30 fra 1. juni til 15. september. I tillegg skal man stanse arbeid når temperaturen når 32,1 grader.

– Det var lovlig sent og mye av skaden er allerede gjort. Det er snakk om ti år med potensielle menneskerettighetsbrudd, sukker Amnesty-rådgiveren.

VM-arbeidere, som utgjør om lag én til to prosent av det totale antall migrantarbeidere i Qatar, har vært omfattet av særegne velferdsstandarder.

– Brorparten av migrantarbeiderne i Qatar er ikke omfattet av velferdsstandardene som gjelder VM-arbeiderne og vi vet ikke hvor effektive de øvrige reformene for å beskytte arbeiderne mot farlige arbeidsforhold har vært, sier Tangberg.

– Vi mangler fullstendig informasjon fra Qatar, fortsetter han.

Al-Thawadi mente forbedringene ikke kom på grunn av VM, i intervjuet med Morgan:

– Dette var noe vi visste at vi måtte gjøre på grunn av våre verdier. VM ble en katalysator som fremskyndet prosessen. De største kritikerne ser på oss som en referanse i regionen, sa VM-sjefen.