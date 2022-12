Fnyser av påstand: – Bare trenere som klager

LENGE MED: Harry Maguire, Marcus Rashford og Luke Shaw har vært sentrale brikker for England under VM. Er de klare for en lang vårsesong? Foto: CARL RECINE

Med et mesterskap som for første gang er arrangert midt i en fotballsesong, betyr det nye utfordringer for klubbene.

VM-finalen spilles søndag 18. desember.

I England skal Manchester United spille i ligacupen bare tre dager senere, med Manchester City mot Liverpool påfølgende dag. Så kommer det travle juleprogrammet.

Og spesielt United og City vil slite med å få fulle tropper klare til disse kampene. Begge lag hadde nemlig elleve spillere hver som fortsatt var med i VM til kvartfinalene. Bare sjekk nøkkelspillerne til Erik ten Hags United som kom seg til kvartfinalen i Qatar:

Disse United-spillerne kom til minst kvartfinalen i VM Tyrell Malacia (Nederland) Lisandro Martinéz (Argentina) Raphaël Varane (Frankrike) Harry Maguire (England) Luke Shaw (England) Marcus Rashford (England) Fred (Brasil) Casemiro (Brasil) Antony (Brasil) Diogo Dalot (Portugal) Bruno Fernandes (Portugal)

Til sammenligning har konkurrentene i toppen som Arsenal (6), Chelsea (6), Liverpool (6), Tottenham (6) og Newcastle (4) hatt langt færre spillere med så langt i VM.

– Det sier seg selv at klubbene som har mange spillere i VM vil være skadelidende etterpå. Det er det ingen tvil om, sier TV 2s fotballekspert Petter Myhre.

Thorstvedt er uenig

Kvartfinalene bød på flere overraskelser, og nå er både England, Brasil og Portugal ute.

Dermed har eksempelvis United nå bare to spillere med i VM. Likevel er det ikke mange dagene til klubbsesongen er tilbake for fullt.

– Jeg tror ikke det har så mye å si nå på kort sikt. Men på slutten av sesongen når alt skal avgjøres, da er jeg redd for at del spillere som har gått langt vil kjenne på at det har vært en enormt tøff belastning, sier Myhre.

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt har en annen formening, og tror ikke det har så mye betydning på spilleres kampbelastning.

– For disse spillerne er det fantastisk å være i VM. Om de får mye belastning? Nja. Spillere har vel ennå til gode å klage på det, stort sett er det vel bare trenere som klager. Mest av alt tror jeg det er positivt at de får gode opplevelser i VM, sier han.

– Alt det snakket om hvor fælt dette blir, har jeg ikke tro på. Dette er proffe spillere som takler det fint.

Likevel påpeker han at eksempelvis Manchester City, som stort sett kommer langt i turneringer, kan bli offer for egen suksess.

– Totalen for spillere blir mulig enda større denne sesongen. Men tenk i sommer, da er det relativt mye fri uten mesterskap.

– Fordel med trøkk

For United og City, som nærmest kunne stilt en ellever med spillere som kom til kvartfinalen i Qatar, tror Thorstvedt det nesten kan bli en fordel fremover med mange VM-spillere.

– Det er en fordel rent fysisk å ha trøkk. Det er bedre å holde det gående enn å begynne å trene seg opp mot kamp igjen. Samtidig er det mange som har lav kampbelastning i VM, som ikke kommer slitne tilbake.

VAR I STORFORM: Bruno Fernandes (i midten) leverte godt for Portugal under VM, sammen med United-lagkamerat Diogo Dalot. Her jubles det med Raphael Gurreiro (t.v). Foto: JOHN SIBLEY

Flere av klubbene i Premier League har lagt treningsleir til nærliggende områder av Qatar, som Dubai og Abu Dhabi. Så fort spillerne er slått ut, så har det vært rett bort til laget.

Myhre trekker frem Bruno Fernandes som et eksempel. Han hadde en god 2020/21-sesong, men sluknet på slutten under EM. Denne gangen var han en av kanskje VMs beste før Portugal røk ut for Marokko.

– I EM i fjor var han helt fryktelig etter å ha vært strålende den sesongen. Det var flatt. Nå er han mye friskere midt i sesongen. Men hva skjer med han på slutten av sesongen?