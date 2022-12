FIFA-presidenten bryter tausheten – stilt til veggs om dødstallene

SKAPTE MEDIESTORM: Gianni Infantino under åpningstalen sin før VM i Qatar, da han sa at han følte seg homofil og som en migrantarbeider. Foto: Nick Potts

Den sveitsiske FIFA-presidenten levde ikke opp til sitt lands renommé da han stilte til sin avsluttende pressekonferanse for å oppsummere VM.

Infantino lot verdenspressen vente i 59 minutter før han dukket opp på podiet sammen med sin pressesjef Bryan Swanson.

– Beklager at jeg er litt sen på grunn av møter. Du vet aldri når de tar slutt, men det er godt at dere alle er her, sa Infantino.

– Tidenes beste

Han startet talen sin med å fortelle om «unison hyllest» av VM fra FIFA-rådet som møttes like før pressekonferansen.

– Tidenes beste VM, fastslår Infantino og kaller det «en utrolig suksess på alle områder».

Han opplyser om at det har vært 3,27 millioner tilskuere på kampene – flere enn hele 2018-VM (3,03 millioner).

– Det er spilt 62 kamper uten at det har oppstått noen hendelser, sier Infantino.

Senere legger han også til:

– Ikke en eneste hendelse. Det er ganske unikt.

Etter å ha fortalt om noen nyheter i forbindelse med den internasjonale kalenderen, blant annet at klubb-VM fra 2025 skal spilles med 32 lag, ble det åpnet for spørsmål fra salen.

Infantino utfordres på at han hevder at FIFAs inntekter vil øke fra 7,5 milliarder dollar fra 2018 til 2022, til 11 milliarder doller mellom 2022 til 2026.

– Vi er overbevist om at fotballens effekt vil være gigantisk. Med 48 lag i neste VM, flere kamper og høyere tilskuertall vil inntektene øke, sier Infantino.

Planen for 2026-VM har vært at det skal organiseres med 16 grupper på tre lag, men Infantino sier at FIFA nå revurderer om de skal endre det til 12 grupper på fire lag etter å ha sett hvor spennende årets gruppespill med fire lag var.

– Hver person som dør, er én for mye

Det første kritiske spørsmålet fra salen kom fra den svenske journalisten Olof Lundh. Han utfordret Infantino om kritikken fra det danske og tyske fotballforbundet i kjølvannet av forbudet mot OneLove-armbåndet.

I et langt svar uttrykte Infantino at han mener selve fotballkampene bør skjermes for politiske eller ideologiske markeringer.

– Dette bør vi tenke på. De tusenvis av fansene på stadion, og milliardene som ser på TV, har kanskje sine egne problemer. Alle har sine egne problemer. De vil bare bruke 100 eller 120 minutter på å nyte et lite øyeblikk av glede eller følelser, uten å trenge å tenke på noe annet, svarer Infantino.

– Det er det vi må gjøre. Vi må gi alle disse folkene et øyeblikk der de kan glemme sine problemer og nyte fotballen. Utenfor kampene kan alle uttrykke det de mener slik de vil, men la oss gi folk dette øyeblikket av glede, til folk som bare vil nyte spillet, sier han.

Før VM sa Infantino at tre personer hadde dødd i byggingen av VM-arenaene. Under VM er det også rapportert om ytterligere ett dødsfall.

Qatars VM-sjef Hassan Al-Thawadi nevnte på sin side 4-500 dødsfall i et intervju under VM.

På spørsmål fra en nederlandsk journalist om hvorfor tallene er så sprikende, svarer Infantino:

– Hver person som dør, er én person for mye. Det er en tragedie for familien, for alle involvert, for oss, for alle. Tallene du nevner, er to ulike tall. De tre pluss én er folk som døde under byggingen av stadioner. De 4-500 er folk som døde generelt i bygningsarbeidene siden 2014.

– Når vi snakker om tall, må vi alltid være veldig presise for ikke å skape et inntrykk av noe som egentlig er noe annet. Hvert liv som går tapt, er en tragedie. Vi gjorde alt vi kunne for å beskytte situasjonen og helsen til arbeiderne. Vi fortsetter å jobbe med det, sier FIFA-presidenten.

Dette er Infantinos andre pressekonferanse under VM i Qatar. Den første skapte stor ståhei verden da presidenten blant annet la ut om at han følte seg «homofil» og «som en migrantarbeider».

Søndag spilles VM-finalen mellom Frankrike og Argentina på Lusail Stadium. Kampen har avspark klokken 16.00 og vises på NRK1.