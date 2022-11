Fifa kan få kjempesmell: – Kan tape hundrevis av millioner

Fredag bekreftet Fifa at de, sammen med Qatar, hadde bestemt seg for å fjerne ølsalg på VM-arenaene.

Det går hardt ut over VM-sponsoren Budweiser, som ifølge New York Times skal ha blitt enig med Fifa om en sponsoravtale verdt rundt 750 millioner kroner.

Professor i markedsføring ved Universitet i Sørøst-Norge, Kåre Sandvik, tror dette er først og fremst kan bli kostbart for Fifa.

– Fifa kan i verste fall gå på et reelt tap. Dette vil være en dramatisk sak for dem. Budweiser har en juridisk avtale, og her får de redusert eksponering og salgsmuligheter.

Øl-telt utenfor Al Bayt stadion i Qatar. Bilde tatt mandag 14. november. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Siden avtalen er verdt 750 millioner, så kan det i verste fall koste 500 millioner. De kan tape noen hundre millioner, spår Sandvik.

Budweiser skal ha uttalt følgende:

– Noen av de planlagte stadion-aktivitetene kan ikke gjennomføres på grunn av avgjørelser utenfor vår kontroll.



Det har ikke lykkes TV 2 å få kontakt med Budweiser-eier AB InBevs norske kontor.



– Ikke stort nederlag

For Budweiser er det neppe like alvorlig, sier Sandvik. Av de som er til stede i Qatar vil det bli mindre synlighet og få muligheter for å selge produktet.

Men ellers har ikke dette store innvirkninger.

– Det er det globale publikum som ser kampene på TV de skal nå. Derfor er ikke dette et veldig stort nederlag. Det kan kanskje ha noen millioner i omsetningssvikt.

OVERRASKET: Fifa og deres president Gianni Infantino skal ha blitt overrasket over Qatar øl-nekt. Foto: Yara Abi Nader / Reuters

– Hvis Qatar legger beslag på synlighet av Budweiser, da vil de få en betydelig reduksjon, sier professoren.

Han tror sponsingen av Qatar-VM er et forsøk på å etablere seg i nye markeder. Budweiser er amerikansk.

Markedsføringsbudsjettet er på rundt 4,5 milliarder kroner, opplyser professoren om.

Overrasket over Budweiser

Denne saken mener Sandvik er et bevis på at Budweiser tar en sjanse med å sponse mesterskapet.

– Dette er risikosport. Det er ikke overraskende at det kan skje endringer der, og det kan dukke opp mer. Å sponse et slikt mesterskap kan få en negativ effekt. Jeg syns det er litt overraskende at et så stort firma setter så mye på spill.

At Budweiser kommer til å gå hardt ut mot Fifa, har Sandvik lite tro på.

– Det skjer ikke. De er partnere, og dette er noe hverken Fifa eller Budweiser vinner noe på, sier han.