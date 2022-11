Fifa fremskynder eget kapteinsbind: – Veldig påfallende

I en pressemelding på sine hjemmesider, publisert mandag, skriver Fifa at de har besluttet at kapteinene i VM skal få bruke kapteinsbind fra kampanjen «#NoDiscrimination» gjennom hele VM:

«Etter diskusjoner kan Fifa bekrefte at vår «No Discrimination» kampanje har blitt fremskyndet fra de planlagte kvartfinalene, slik at alle de 32 kapteinene vil ha muligheten til å bruke disse armbåndene under hele VM i Qatar 2022».

Og videre:

«Under Fifa-konkurransen må kapteinene fra hvert lag bruke armbånd levert av Fifa.»

No Discrimination er Fifas egen kampanje. Kapteinsbind med dette budskapet får spillerne lov å bruke. Foto: Skjermdump Fifa.com.

Samtidig skriver Fifa at de er en inkluderende organisasjon som støtter «alle lovlige saker som OneLove».

Etter det TV 2 erfarer har det vært svært tøffe diskusjoner mellom Fifa og Uefa. Det har frem til i dag vært uklart om det ville bli sportslige sanksjoner eller bot for bruk av OneLove-armbåndene.

Det er primært disse sju landene og Norge som har gått foran for å kunne spille med disse kapteinsbindene. Motstanden ligger hos Fifa, ikke i VM-komiteen eller myndighetene i Qatar.

– Veldig påfallende

Mandag ble det klart at flere VM-nasjoner snur om bruk av regnbue-kapteinsbind etter at Fifa vil straffe kapteinene med gult kort dersom de gjennomfører OneLove-markeringen.

Samme dag kommer det internasjonale fotballforbundet altså med en fremskyndelse av bruken av No Discrimination-kampanjen.

– Sterke reaksjoner

– At Fifa på den ene siden gjerne kan ha «No Discrimination»-kampanjen, men på den andre siden nekter disse nasjonene å bruke «OneLove» og at de har brukt så lang tid på å komme med en tilbakemelding, for så å komme med trusler om sportslige sanksjoner, er veldig påfallende, sier TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg og utdyper:

– Om Fifa hadde vært noe som helst interessert i at spillerne skulle fått ha sine markeringer i kampen mot diskriminering, ville de godkjent det for lenge siden og tatt inn OneLove som et av budskapene som er godkjent av Fifa.

En maktkamp

I en felles uttalelse har Nederland, England, Belgia, Sveits, Tyskland, Danmark og Wales uttrykt at de er frustrert over Fifas avgjørelse.

– Spillerne og trenerne våre er skuffet. De er sterke støttespillere for inkludering og vil vise sin støtte på andre måter, står det videre i uttalelsen, står det blant annet i uttalelsen.

Finstad Berg tror spillerne kan stille seg bak «No Discrimination»-kampanjen Fifa nå legger på bordet, men påpeker at det hele blir en merkelig situasjon for VM-nasjonene.

Ifølge The Times-journalist Henry Winter kommer Harry Kane til å bruke No Discrimination-armbåndet.

– Dette blir som en maktkamp mellom Fifa-presidenten og disse mektige europeiske nasjonene. De har lenge jobbet for OneLove, og sagt at de skal til Qatar for å vise hva vi står for. Det er det de har ønsket selv, men de får ikke lov. Det er det som er kjernen her. Det er kun rom for de budskapene Fifa detaljkontrollerer, sier Finstad Berg.