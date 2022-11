Ettertraktet VM-komet scoret igjen: – Verdien øker for hvert sekund

Nederland - Ecuador 1-1

Se Gakpos mål i videovinduet øverst!

– For en spiller! Jeg tror kanskje en ny verdensstjerne er født i Cody Gakpo, kommenterte TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Da hadde den brennhete angriperen nettopp hamret Nederland i ledelsen mot Ecuador allerede seks minutter inn i VM-oppgjøret.

Gakpos mål holdt imidlertid ikke til nederlandsk seier, for i andre omgang utlignet Enner Valencia for Ecuador.

I sluttminuttene ble Valencia båret av banen, før han dukket opp på benken med en ispose på kneet.

UT PÅ BÅRE: Enner Valencia dukket senere opp på benken med en ispose på kneet. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Gakpo har herjet for PSV denne sesongen. Med 31 målpoeng i alle turneringer for Eindhoven-klubben har ingen (!) i Europa flere.

– Det er litt lettere å få de tallene i Nederland, men han viser i dette VM at han ikke er en bløff, sier TV 2s fotballekspert Morten Langli.

Gakpo scoret også i VM-premieren mot Senegal.

Mål: Valencia (ECU) 1-1 (49)

Kobles til superklubber

Ifølge The Athletic var Manchester United og Gakpo enige om de personlige betingelsene i sommer, men den engelske klubben trakk seg fra forhandlingene om en overgangssum etter hvert som prisen steg på Ajax-spiller Antony, som kostet nesten én milliard kroner.

– Jeg snakket faktisk med ten Hag flere ganger. Til slutt ble det ikke noe av avtalen, og det er synd for utviklingen min fordi Manchester United er en av verdens største klubber. Det er også synd for PSV, for det er fint for dem å se spillere dra videre til en slik klubb, uttalte Cody Gakpo i et intervju med The Times tidligere denne høsten.

Ryktene om en mulig overgang til Manchester United for Gakpo har imidlertid ikke stoppet. Erik ten Hag har en ledig spissplass etter at Manchester United terminerte kontrakten til Cristiano Ronaldo.

FEM LANDSLAGSMÅL: Cody Gakpo har tatt med PSV-formen inn i VM. Foto: RAUL ARBOLEDA

– Det er en god sjanse for at han og Moisés Caicedo (fra Ecuador) spiller i topp 15-klubber allerede neste år, kommenterte TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller om fredagens VM-kamp.

Nederlandske Voetbal International skriver fredag at Gakpo skal i møter med PSV-ledelsen etter VM. I tillegg til Manchester United, skal Liverpool, Real Madrid og Bayern München være ute etter Gakpo, som ifølge fotballmagasinet vil koste minst 520 millioner kroner.

– Markedsverdien hans øker for hvert sekund i VM, sier TV 2s reporter Christina Paulos i TV 2s VM-studio

Ecuador slo tilbake

Etter den tidlige scoringen til Gakpo, trodde Pervis Estupiñán at han hadde utlignet for Ecuador like før pause, men scoringen ble annullert for offside for at spillere var foran Andries Noppert.

Tidlig i andre omgang kunne endelig Ecuador juble på ordentlig. Noppert slo et retur rett ut i feltet, der Enner Valencia dukket opp og satte inn 1-1 for Ecuador.

Reagerer på Brasil-legenes behandling av Neymar

Ecuador skapte flere gode muligheter, mens Nederland var tannløse. Ecuadorianerne hadde også et skudd i tverrliggeren, men Louis van Gaals menn slapp med skrekken. Dermed endte det 1-1.

I sluttminuttene ble VM-toppscorer Enner Valencia båret av banen, men etter hvert tok han plass på benken med en ispose på kneet.

Ecuador og Senegal møtes i den siste gruppespillkampen, mens Nederland spiller mot Qatar. Ecuador går videre med poeng i siste kamp.

Med 1-1 i fredagens kamp er alt håp om avansement for Qatar ute.