Englands VM-drøm knust etter Kane-straffebom: – Hjerteskjærende

England - Frankrike 1-2

Se Kanes straffebom i videovinduet øverst!

Stormaktene England og Frankrike barket sammen til en ellevill kvartfinale.

Aurelien Tchouameni sendte «Les Bleus» i ledelsen med en praktscoring, før Harry Kane utlignet for engelskmennene fra ellevemeteren.

Olivier Giroud ga Frankrike ny ledelse, mens Kane fikk for andre gang i kampen muligheten fra straffemerket. Den blåste han himmelhøyt over.

FORTVILTE: Harry Kane bommet på straffe. Foto: DYLAN MARTINEZ

– Han treffer så og si alltid, men det er et press som er umenneskelig, sa TV 2s ekspertkommentator Petter Myhre.

– Det føyer seg bare inn i en endeløs rekke av engelske straffesparktakere som har blitt berømt eller beryktet fordi dem har bommet. Gareth Southgate (trener, England) er en av disse. Det skjer igjen og igjen, sier Erik Thorstvedt etter kampen.

Får støtte

Jordan Henderson kommer med støtte til sin lagkamerat etter kampen.

– Vi vet hvor mange straffer han har scoret på for oss. Han scoret på den første. Han har bidratt med mange mål som er grunn til at vi i hele tatt er her. Jeg er sikker på at han kommer sterkere ut av dette. Han er en verdensklassespiller. Vår kaptein. Vi ville ikke vært her uten ham, sier Henderson.

TRØST: Jordan Henderson trøster Jude Bellingham etter at England røk ut i VM-kvartfinalen mot Frankrike. Foto: ANNEGRET HILSE

Liverpool-stjernen slet med å finne de rette ordene etter VM-exiten.

– Det var skuffende å havne under 0-1, men vi viste mentalitet da vi holdt det gående i andre omgang og utlignet. Vi ga alt, og uheldigvis var det ikke vår kveld.

– En brutal påminnelse

– Etter hvert mesterskap har vi satt oss ned, gått gjennom og reflektert. Vi trenger litt tid for å sikre at vi tar de riktige avgjørelsene, sier Southgate til ITV om fremtiden etter VM-exiten.

SØNDERKNUST: Harry Kane var langt nede etter VM-exiten. Foto: LEE SMITH

Tross tapet blir England hyllet av ekspertene.

– Det er en påminnelse om at sport på toppnivå er helt brutalt. England var enestående og det beste laget, men du må gi Frankrike honnør for måten de klarte å vinne, sier tidligere Manchester United-kaptein Roy Keane på ITV.

– Hjerteskjærende nok en gang, men ingen skam å tape mot et utmerket fransk lag og gratulerer til dem, skriver tidligere England-spiller Gary Lineker på Twitter.

Møter VM-overraskelse

– Det er fabelaktig, det var en stor kamp. Vi møtte et veldig godt England, men vi svarte nok en gang, sier Didier Deschamps til TF1

I semifinalen venter Marokko for de mørkeblå, som tok seg videre etter en historisk seier mot Portugal tidligere lørdag.

JUBEL: Didier Deschamps (i midten) feirer kvartfinaleseieren mot England sammen med de franske stjernene Kylian Mbappe og Antoine Giezmann. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

– Vi vil forberede oss veldig godt før Marokko-kampen, de fortjener anerkjennelse. Marokko er alt annet enn en overraskelse, vi kommer til å ta dem seriøst, sier den franske landslagssjefen

– En enorm prestasjon

Det var England som tok seg av initiativet i kampen, mens Frankrike la seg bakpå og ventet på kontringer.

Akkurat det skjedde etter 17 minutter. Mbappé stormet fremover, hvor ballen til slutt havnet hos Tchouameni. 22-åringen hamret kula i hjørnet forbi en sjanseløs Jordan Pickford.

SUSER: Aurelien Tchouameni sendte Frankrike foran med en perle. Foto: Hassan Ammar

– Det er en enorm prestasjon å score derfra, sa TV 2s Myhre.

– At det var Tchouameni som skulle score sitt første mål denne sesongen, og sitt andre mål for Frankrike hadde jeg ikke satt penger på, sa Anne Sturød i TV 2s VM-studio.

England jaktet utligning og satte Tottenham-keeper Hugo Llorris på flere prøver. Franskmannen sto godt imot, men måtte gi tapt da Bukayo Saka fikk straffespark etter 51 minutter.

Harry Kane brukte lang tid før han skjøt mot sin klubbkamerat. Til slutt hamret han ballen i hjørnet.

Mål: Giroud (FRA) 1-2 (78)

Vinnermålet skulle komme etter 78 minutter, etter et nydelig hodestøt fra Giroud. England kom ikke nærmere enn Kanes straffebom, og må reise hjem.

– Det er ekstraordinært. Vi jobbet veldig bra defensivt etter å ha tatt ledelsen. Det minnet meg om kampen mot Belgia i 2018. Dessverre ga vi bort det straffesparket. Det var veldig tøff kamp. Vi visste om potensialet til denne engelske generasjonen. Vi spilte en solid kamp. Jeg er superstolt av dette laget, sier matchvinner Olivier Giroud til TF1.