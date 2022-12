England-stjerne langer ut: – Hva med oss?

REAGERER: Declan Rice mener det er på tide at mediene tar dem på alvor. Foto: Mike Egerton

England vartet opp med en overbevisende 3-0-seier mot Senegal søndag kveld.

På fire kamper i VM står laget nå med tolv scorede mål og kun to innslupne.

I pressesonen etter kampen, hvor TV 2 var tilstede, ble West Ham-profilen Declan Rice spurt om hvordan de nå skulle takle kvartfinalemotstander Frankrike.

Rice hadde allerede uttalt at laget snart burde «få rosen de fortjener», og svarte noe irritert:

– Hva med oss? Det er spørsmålet jeg stiller. Vi blir alltid oversett og jeg synes ikke vi burde bli det. Vi beviser hver kamp at vi er et topplag. Frankrike er et land vi ønsker å møte, så vi er klare, lød det kontant fra 23-åringen.

Ekspert rister på hodet

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen stusser over svaret.

– England har hele veien vært et av lagene i favorittsjiktet, og jeg forstår ikke helt hva Rice mener med et slikt utsagn. Tror han at laget som tapte EM-finalen i fjor ikke er blant dem som blir snakket om blant favorittene? Undrer Mathisen.

Han kan heller ikke forstå at Rice tror at et lag med spillere som Harry Kane, Phil Foden, Bukayo Saka og Jude Bellingham blir oversett.

– England har enda ikke blitt satt på en skikkelig prøve, men den første store testen kommer nå mot Frankrike, sier Mathisen og legger til at engelskmennene fort kunne havnet under mot Senegal.

Rice får noe støtte av Kalvin Phillips, selv om Manchester City-spilleren trives med å spille under lave forventninger.

FORNØYD: Declan Rice (t.h) og Kalvin Phillips takker fansen etter 3-0 mot Senegal. Foto: Adrian Dennis

– Det er vanskelig å si. Jeg er enig med ham på en måte. Samtidig kommer jeg fra Leeds og er alltid vant med å være underdog, sier Phillips til TV 2 og fortsetter:

– Jeg har ikke noe imot det for å være ærlig. Vi kommer ikke til å være favoritter i den neste kampen (mot Frankrike) og noen ganger er det en god ting for oss, slik at vi kan overraske.

– En del å gå på

Mathisen mener Gareth Southgates lag fortsatt har til gode å få ut sitt fulle potensial.

– Til nå i mesterskapet har ting gått på skinner for England, selv om de fortsatt har en del å gå på spillemessig, mener fotballeksperten.

Rice peker på det sterke samholdet i gruppen som en nøkkel til den gode starten.

– Det viktigste er at vi er så sammen om det og vi komplimenterer hverandre mye. Taper vi ballen går vi etter den for hverandre. Det er slike små øyeblikk som er positivt, sier Englands nummer fire.

Jude Bellingham var på alles lepper etter nok en gnistrende kamp søndag. 19-åringen er selvsikker før møtet med Kylian Mbappé og resten av de franske stjernene.

– Vi er klar over utfordringen som står foran oss. Det er viktig at vi går gjennom hva vi kan forbedre og tar kampen som det den er. Det er viktig å holde beina på jorden og sørge for å levere igjen, sier Bellingham omsvermet av et stappet pressekorps.

– Vi feiret ikke noe særlig (etter seieren). Vi er glad vi vant kampen, men fokuset rettet seg fort mot Frankrike, sier Jordan Henderson målrettet ved siden av Dortmund-kometen.