England-bildene som får ryktene til å florere

Derfor mener Liverpool-fansen at Jude Bellingham er på vei til klubben.

Se England - Senegal fra kl. 19.30 på TV 2 Direkte og Play

Det engelske stjerneskuddet Jude Bellingham er en av verdens mest ettertraktede fotballspillere. Det er ventet at Borussia Dortmund-spilleren snart kommer til å dra til en større klubb.

Internett flommer nå over av Liverpool-fans som leter etter bevis for at Anfield skal bli engelskmannens neste stopp.

Bildet Trent Alexander-Arnold la ut på Instagram tidligere i uken har satt fyr på ryktene. Skal man tro kommentarene er tonen mellom de to også svært god.

Før søndagens åttedelsfinale fikk Alexander-Arnold spørsmål om bildet av de to lagkameratene. Og om kallenavnet han har fått av supporterne.

– Jeg er bare ute med en kompis. Alle sier «Agent Trent», men nei, sier han til BBC Radio 5.

Bellingham har startet samtlige av Englands VM-kamper til nå, mens Alexander-Arnold må nøye seg med en benketilværelse foreløpig.

– Et par av oss dro ut i går siden vi fikk en fridag, så vi hadde det trivelig.

Han fikk også spørsmål om bildet var et hint om en mulig overgang.

– Nei, selvfølgelig ikke. Vi ville bare ta et bilde. VM er noe man ikke får oppleve så ofte i livet, så det er godt å få tatt noen bilder.

Mål: Bellingham (ENG) 1-0 (35)

På bildet har også Liverpool-spiller Harvey Elliot kommet med en humoristisk kommentar:

– Utveksler husdetaljer for hans permanente Liverpool-opphold 😂 Godt jobbet, Trent 😅❤️🙏🏿

Liverpool-fansen er også opptatt av hvordan deres kaptein Jordan Henderson tilsynelatende tar seg godt av Bellingham.

PASSER PÅ: Jordan Henderson gir knoken til Jude Bellingham under en trening i Qatar. Foto: PAUL CHILDS

England-spiller Conor Coady har også fått med seg det.

– Han tar seg av Jude som om det ikke finnes en morgendag. Jude er en ung gutt, noen ganger glemmer vi det fordi han er så moden og en fantastisk fotballspiller, sier han til Daily Mirror.

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt tror ikke den interne praten mellom lagkamerater har altfor mye å si når det kommer til klubbvalg.

– Jeg vil tro at til syvende og sist er det ikke slike ting som avgjør. De har rimelig bra oversikt. Jeg tror ikke en spiller gidder å sitte på en samling og få ørene fulle av godsnakk om andre klubber. Men det er klart at noen kan få beskjed om å legge inn et godt ord fra sin klubb, sier Thorstvedt.

– Men vennskap kan alltid ha litt å si hvis det er en spiller man syns det er kult å henge med og spille sammen med.

Thorstvedt, som selv har spilt mange år i England, er spent på hva Three Lions kan prestere i åttedelsfinalen mot Senegal.

– Jeg håper de klarer å spille uten angst og uten håndbrekket på. De har tidligere blitt litt handlingslammet i avgjørende kamper. Senegal en god motstander, men England er favoritter. De kommer til å få kjempeslakt om det skulle bli tap.

– Laget har et bra potensial, men har en tendens til å krype litt inn i sitt eget skall om ting ikke går som det skal. Men jeg tror det kan bli en veldig kul kamp, sier den tidligere landslagskeeperen.