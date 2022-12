Engelsk slakt: – Han var en vits

PROTESTER: Jude Bellingham kunne ikke tro sine egne øyne over etter en av Wilton Sampaios dommeravgjørelser. Foto: DYLAN MARTINEZ / REUTERS

England - Frankrike 1-2

Det engelske VM-ferden endte i kvartfinalen etter at Olivier Giroud stanget inn det avgjørende målet i lørdagens 2-1-seier.

Underveis og etter kampen får den brasilianske dommeren Wilton Sampaio gjennomgå.

– Dommeren er en vits, skrev Manchester United-legenden Gary Neville på Twitter i forbindelse med det andre straffesparket.

Neville gjentok kritikken i ITV-studio etter kampen.

Jager bort kamera fra sønderknust Kane

– Han hadde en marerittkamp – en vits av en dommer. Jeg sier ikke at det har hele skylden for Englands tap, og folk vil si at det er unnskyldninger, men han var bare en dårlig dommer, sier Neville.

– Uheldige med to store avgjørelser

Dayot Upamecano felte Harry Kane like ved 16-metersmerket i første omgang, men Tottenham-spissen fikk ingenting. Upamecano unngikk også frispark da han la Bukayo Saka i forkant av Aurélien Tchouaménis 2-0-scoring. VAR kom aldri på banen.

SLAKTES: Wilton Sampaio får kritikk av engelske eksperter. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

– Vi (England) har vært uheldige med to store avgjørelser. Begge var feil, sa tidligere West Ham- og Manchester City-spiss Trevor Morley i pausen av TV 2s VM-studio.

Da Masoun Mount gikk ned i bakken etter et knuff fra Theo Hernández, og dommeren måtte bruke VAR-skjermen for å gi England straffesparket som Harry Kane blåste himmelhøyt over.

Sammendrag: England - Frankrike 1-2

– Dommeren har en forferdelig kamp. Det var en virkelig forferdelig kamp. Det var en åpenbar forseelse. Hvis du ikke kan se den direkte, er det noe galt med VM på høyeste nivå, sa tidligere England-spiller Stuart Pearce på Talksport.

I andre omgang ville også Jude Bellingham ha et straffespark etter å ha gått ned i duell med Upamecano, men Dortmund-juvelen fikk ingenting av dommer Sampaio.

Southgate taus om dommeren

Også i kvartfinalene Nederland-Argentina og Marokko-Portugal har dommerne måttet tåle kraftig kritikk av spillere.

Skiftet etter dette: – Too much!

– VAR har vært helt overlegent i dette mesterskapet. Tenk at vi har dommere i slike kamper som kan bomme på slike avgjørelser. Sjokkerende. Like ille var bommen til Kane, skriver TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen på Twitter.

Englands landslagssjef Gareth Southgate ville ikke snakke om dommeren etter VM-exiten.

– Det er meningsløst for meg å snakke om det. Jeg vil heller snakke om spillerne våre. Gratulerer til Frankrike. Det var litt av en kamp. Jeg tror ikke vi kunne gjort noe mer, sier Southgate til ITV.

Frankrike møter Marokko i semifinalen. I den andre semifinalen skal Kroatia opp mot Argentina.