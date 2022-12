Ronaldo har måtte nøye seg med benketilværelse både for Manchester United og på det portugisiske landslaget ved flere anledninger denne høsten.

En uvant tilværelse for stjernespilleren som har virket misfornøyd med å bli nedprioritert.

Ronaldo gikk alene i garderoben mens lagkameratene feiret

Etter 6-1-seieren over Sveits tirsdag kveld tok søsteren til Ronaldo, Elma Aveiro, til Instagram for å svare på kritikken som har vært rettet mot stjernespilleren.

– Ja. Ronaldo varer ikke evig. Ja, Ronaldo kommer ikke alltid til å spille. Han scorer ikke mål nå. Han er gammel. Portugal trenger ikke Ronaldo. Det er det vi har hørt. Alt han har gjort har blitt glemt. Nå ber de om unnskyldning og sier at vi ikke trenger han. Jeg noterer det, så prates vi senere, skriver Aveiro i Instagram-posten.

– Det er en skam å ydmyke en mann som har gitt så mye, fortsetter hun.

Ronaldo fikk 17 minutter på banen mot Sveits. Det mente Ronaldos kjæreste, Georgina Rodriguez, var i minste laget.

– Gratulerer, Portugal. Mens de elleve spillerne sang nasjonssangen fokuserte alle på deg. Synd at vi ikke fikk nyte verdens beste spiller i 90 minutter. Fansen slutter ikke skrike navnet ditt, skrev Rodriguez på Instagram.

Ler av kritikken

– Jeg synes det bare er gøy at folk skriver og mener om alt mulig rart uten å ha fakta på bordet. Det er bare slutninger man gjør seg av korte klipp man ser, sier den portugisiske G18-landslagsstreneren Luis Pimenta på spørsmål om Ronaldos posisjon i Portugal-troppen.

– Fra utsiden er det morsomt at folk kan komme med så sterke meninger uten mer informasjon. Det er min personlige mening, legger Pimenta til.

Den tidligere Kongsvinger-treneren mener at det blir lagt for stor vekt på små klipp av Ronaldos væremåte og at det hele tiden letes med lupe etter de klippene hvor han virker sur.

TILBYR MYE: Luis Pimenta mener at Ronaldo tilbyr mange positive egenskaper til Portugal-troppen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt

– Det er for lett å bare ta et lite klipp fra da Ronaldo er sur, men ikke de klippene hvor han faktisk feirer med laget. Det siste er det lite skriving om i forhold, sier han.

Tenker på VM-troféet

Pimenta ser mange fordeler med å ha Ronaldo med i Portugal-troppen til tross for at prestasjonene på banen ikke har vært på høyde med tidligere i karrieren.

41-åringen trekker frem Ronaldo og Pepe (39) som to rutinerte spillere som tilbyr masse viktig erfaring til et ungt portugisisk landslag.

– Det er ingen tvil om at de er bra for Portugal. Det løfter gruppa å ha spillere med de merittene som Ronaldo og Pepe har. Det er en trygghet og en stor fordel.

RUTINE: Den 39 år gamle midtstopperen Pepe har lang fartstid på det portugisiske landslaget. Foto: KAI PFAFFENBACH

– Du ser for eksempel en spiller som Rui Patricio som sitter på benken nå, men som var en av Portugals beste spillere da de vant 2016. Han gir Diogo Costa masse selvtillit og det samme gjør Ronaldo og Pepe, fortsetter Pimenta.

Pimenta mener at man kan se harmonien i spillergruppa på måten de har spilt som et kollektiv dette mesterskapet.

– De er store egoer på grunn av store karrierer, men de ønsker kun å vinne VM og spesielt i slutten av karrieren. Det er en barndomsdrøm og det eneste de tenker på nå.