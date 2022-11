Da landslagssjefen Ståle Solbakken gikk på podiet for sin pressekonferanse i forkant av privatlandskampen mot Finland, hadde Gianni Infantino akkurat blitt ferdig med sin bisarre pressekonferanse i Qatar.

Norges landslagssjef var langt fra imponert.

– Jeg syns ikke Infantino verken er en stor idrettsleder eller en stor historiker.

– Men den lille promillen han kan ha rett i, er at vi ikke må være så fordømmende og kategoriske at vi ikke åpner noen dører og ser inn i andre kulturer. For hvis det ikke er noen form for utveksling mellom kulturer, vil vi aldri komme nærmere.

Solbakken er uansett klar på at Infantino og FIFA må tåle kritikken som hagler.

– Det er ting nå i Qatar som er så langt fra det som er et normalt menneskesyn. Som synet på homofili og menneskerettigheter.

– Men vi må nærme oss på et vis. Vi må være litt åpne på at kulturforandring tar tid. Samtidig er Infantino en av de siste som skal lekse opp for andre om moral og etikk.

Den mektige FIFA-presidenten brukte 56 minutter av pressekonferansen i Doha på en smått bisarr monolog der han langet ut mot de mange kritikerne.

– Det har vært altfor lite fremgang. Og da må man tåle at man fortsetter å belyse det problemet, sier Solbakken.