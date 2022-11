Elleville jubelscener da Iran slo Wales: – Frysninger

Wales - Iran 0-2 (0-0)

Etter stortapet for England i VM-åpningen, kunne Iran bryte ut i ellevill jubel da de slo Wales fredag.

– Vi er bare i starten, og vi må fullføre jobben. Men, dette var en fantastisk dag for oss, sier Irans landslagstrener Carlos Queiroz etter kampen.

– Jeg må bare si takk til spillerne våre. De var brilliante. De fortjener all oppmerksomhet og respekt, fortsetter portugiseren og hadde følgende beskjed til det iranske folket:

Se jubelscenene:

– Vi gjorde dette for dem. Eneste grunnen til at vi er her er for å spille for fansen.

Begge scoringene kom langt på overtid. Først scoret innbytter Roozbeh Cheshmi 0-1 med åtte overtidsminutter på klokken. To minutter senere satte Ramin Rezaeian inn 0-2.

– Jeg får frysninger på ryggen. Du kan ikke skrive dette manuskriptet, for det hadde vært vanskelig å tro på, sa NRKs kommentator Christian Nilssen.

Rezaeian scorer Irans andre:

Wales keepet utvist

Tre minutter før full tid ble Wales-keeper Wayne Hennessey utvist da han prøvde å stoppe en iransk kontringsmulighet.

Målvakten var langt ute av 16-meteren og satte kneet i Iran-spiss Mehdi Taremis hode. Dommeren ga ham først gult kort, men gjorde det om til rødt etter en videoreprise. Dette er første utvisning i årets VM.

Se situasjonen her:

Utgangspunktet før det viktige oppgjøret var at både Iran og Wales trengte seier for å skaffe seg et fortrinn i jakten på avansement fra VM-gruppe B. Wales var klar favoritt som følge av Irans opptreden i 2-6-tapet for England, men de hvitkledde iranerne overrasket på stadion i Al Rayyan.

Droppet ny protest

Irans landslagsspillere valgte å ikke synge med på egen nasjonalsang før VM-åpningen mot England. Det gjorde de mot Wales. Det var sterke bilder fra stadion som viste iranske fans som brøt sammen i gråt.

Grunnen til at Iran ikke sang nasjonalsangen mot England skal ha vært misnøye med hvordan iranske myndigheter behandler demonstranter i hjemlandet. Iransk TV sensurerte protesten.

Teksten i Irans nasjonalsang hyller regimet og revolusjonen i 1979, der blant annet kvinners rettigheter ble kraftig innskrenket.

I Iran har det vært kraftige protester og demonstrasjoner mot regimet siden 22 år gamle Mahsa Amini døde i det iranske moralpolitiets varetekt i september.

Fredag valgte altså de iranske spillerne å la protesten ligge og sang nasjonalsangen.

Flere iranske supportere valgte å vise sin støtte til demonstrantene i hjemlandet. Blant annet holdt en kvinne opp en t-skjorte med navnet til avdøde Mahsa Amini. Ifølge The Independent-journalist David Harding ble kvinnen fratatt t-skjorten av sikkerhetsvakter på stadion.

Det er også steile fronter mellom regimets støttespillere og motstandere. Foran VM-kampen som startet klokken 11 fredag, gikk regime-støttespillere til angrep på andre Iran-supportere, blant annet ved å rope skjellsord, ta fra dem flaggene deres og filme dem med mobiltelefonene sine. Dette skjedde utenfor VM-arenaen i Qatar.