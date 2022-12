Drømmeren som aldri ga opp håpet

HISTORISK: Olivier Giroud sikret seg legendestatus etter at han i forrige uke ble tidenes mestscorende for Frankrikes landslag. Foto: FRANCK FIFE

«Always believe.»

Selvbiografien til Olivier Giroud kunne ikke hatt en mer beskrivende tittel.

22 år gammel kjempet han en desperat kamp på nivå tre i Frankrike for å nå drømmene sine.

Han var aldri det største talentet, men han ga aldri opp.

Ganske nøyaktig 14 år senere har han oppnådd ting de aller færreste fotballspillere får oppleve. Til og med dem med størst talent.

Likevel nevnes han aldri i samme åndedrag som de største, franske fotballspillerne.

– Kanskje han hadde hatt enda høyere stjernestatus om han var mer egoistisk, men da hadde han trolig ikke blitt den han ble, sier TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah.

– Kanskje folk vil se det den dagen han legger opp. Når de ser en video av høydepunktene hans, så vil de kanskje forstå hvor utrolig god han faktisk var, sier kollega Simen Stamsø-Møller.

EVENTYR: Karrieren til Olivier Giroud går mot en lykkelig avslutning. Foto: HANNAH MCKAY

– Tro kan flytte fjell

For da Olivier Giroud feiret sitt 52. landslagsmål mot Polen forrige uke, ble han historisk. Ingen andre har scoret så mange mål for Frankrike.

Men veien dit har vært lang. Fryktelig lang.

– Rekorden minner meg på alle årene som er gått. Du må alltid tro på deg selv, tro kan flytte fjell, sa Giroud etter kampen.

Ved foten av alpene tok Giroud sine første skritt. Nærmere bestemt i den lille landsbyen Froges, i utkanten av mer kjente Grenoble.

ALPENES HOVEDSTAD: Det var i Grenoble Olivier Giroud fikk sin første proffkontrakt. Foto: JEAN-PIERRE CLATOT

Det var gjennom sin ti år eldre storebror Giroud knyttet kjærlighet til fotballen.

Seks år gammel fikk han se storebroren Romain spille kamper for U15-landslaget til Frankrike. Sammen med spillere som Thierry Henry og Nicolas Anelka.

13 år gammel ble Olivier en del av akademiet til Grenoble, men han fikk aldri kamper for U-landslagene, som sin bror.

Han var ikke god nok.

Veivalget som kunne endret alt

20 år gammel debuterte han for A-laget til Grenoble på nivå to i Frankrike. Året etterpå fikk han mer spilletid, men Grenoble var ikke overbevist.

Olivier Giroud trengte spilletid. Like før han ble 22 år gammel, ble han lånt ut til Istres, som spilte på nivå tre.

Totalt ble det 14 mål, og låneoppholdet ble sett på som en suksess.

I mellomtiden hadde Grenoble rykket opp til øverste nivå. Giroud fikk beskjed om at han var ferdig i klubben. Treneren hadde ikke tro på ham, igjen ble han sett på som ikke god nok.

Giroud stod ved et veivalg. Skulle han bli gymlærer, som han hadde vurdert tidligere? Eller skulle han gi fotballen en siste sjanse?

Storebroren hadde stått ved samme veivalg. Han valgte utdanning. Olivier valgte fotballen.

– Jeg spilte ikke på det høyeste nivået da jeg var 20 år gammel. Dersom jeg kan være et eksempel på at alt er mulig, så synes jeg det er strålende, sa Giroud etter å ha blitt tidenes målscorer for Frankrike.

ARVTAKERNE: Olivier Giroud sammen med konen Jennifer og to av barna deres. Foto: Baptiste Fernandez / BILDBYRÅN

Den rake motsetning

Karrieren til Giroud står i sterk kontrast til Frankrikes kjæledegge Kylian Mbappé.

Som i motsetning til Giroud var et supertalent man sjeldent ser.

For dersom man sammenligner karrierene til de to franske angriperne har de bortimot ingenting til felles.

Mbappé har ikke rukket å bli 23 år gammel ennå.

Men han har likevel 33 mål på 63 landskamper. Han kostet omkring 1,8 milliarder kroner da PSG kjøpte ham, og han har spilt 197 kamper på øverste nivå i Frankrike.

Da Giroud var 23 år gammel, spilte han på nivå to i Frankrike. Han hadde null landskamper, og hadde kostet 1,5 millioner kroner i overganger.

– Giroud ser ut til å leve helt fint med at Mbappé er den store, store stjernen, sier Amankwah.

FREMTIDEN: Det er nesten garantert at Kylian Mbappé kommer til å ta Girouds målrekord. Foto: Ebrahim Noroozi

Gjennombruddet

Selv om treneren ikke hadde tro på ham, var det andre i Grenoble som hadde sett at Giroud kunne bidra med noe. Klubbens tidligere sportssjef hentet ham til nivå to-klubben Tours.

Her tok karrieren fart. Etter to sesonger ble han hentet til toppklubben Montpellier. I hans andre sesong skulle noe «umulig» skje.

PSG hadde fått qatarske eiere og var økonomisk overlegne i Frankrike. Mot alle odds gikk Montpellier til topps og tok historiens første ligatittel.

Olivier Giroud stod igjen som ligaens toppscorer.

SJOKKET: Montpellier overrasket hele Fotball-Europa da de vant ligaen i 2011/2012-sesongen. Foto: JEFF PACHOUD

Samme sesong debuterte Giroud på det franske landslaget. Han var da blitt 25 år gammel.

Nå visste alle hvem han var.

Arséne Wenger, som tidligere hadde hentet Thierry Henry og Nicolas Anelka fra den franske ligaen, hadde sett seg ut Giroud som Arsenals nye spisstjerne.

I løpet av seks år scoret Olivier Giroud 105 mål på 253 kamper for Arsenal.

Til tross for at han valgte å forlate Arsenal for byrival Chelsea i januar 2018, er det fortsatt Arsenal-supportere som setter ham høyt.

Men under Arsenal-oppholdet var det mange som mente at han ikke var god nok til å være førstevalg. Blant dem Arsenal- og Frankrike-legenden Henry, som på Sky Sports, hevdet at Giroud ikke holdt nivået for et lag som forsøkte å vinne ligaen.

KRITISK: Thierry Henry og Olivier Giroud fikk en kort periode sammen i Arsenal. Etter karrieren var Henry kritisk til Girouds kvaliteter. Foto: BEN STANSALL

– Jeg tror standhaftighet er en av hans fremste styrker. Selv om han har gjort det bra, så har han fått kritikk. Både i Arsenal, Chelsea og på Frankrikes landslag. Han har beholdt troen på seg selv, sier Amankwah.

– Han har fått høre at han ikke var god nok til å være Frankrikes spiss. Han har fått høre at spissplassen var Frankrikes svake punkt. Jeg tror det har vært helt avgjørende at han ikke har latt seg påvirke av kritikken.

DEBUTMÅL: Olivier Giroud feirer etter å ha scoret sitt første landslagsmål. Foto: FRANCK FIFE

VM-vinner uten et eneste mål

Arséne Wenger avslørte kort tid senere at Giroud ønsket seg vekk ettersom han ville være en del av Frankrikes landslag under VM 2018.

Et VM som skulle vise seg å bli Girouds hittil største høydepunkt i karrieren.

Spisstjernen Karim Benzema var utestengt fra landslaget. Dermed var Giroud det ubestridte førstevalget på topp.

Han spilte samtlige kamper da Frankrike tok sitt andre VM-gull, det til tross for at han ikke scoret et eneste mål.

Men igjen ventet det kritikk for spissen.

Hvordan kunne Frankrike bruke en spiss som ikke scoret mål i et VM?

EVENTYR: Olivier Giroud og Frankrike gikk helt til topps i 2018-VM. Foto: CHRISTIAN HARTMANN

Tror Frankrike er bedre med Giroud enn Benzema

I Chelsea vant Giroud Champions League. Tre og et halvt år senere ble han solgt til Milan.

Han fortsatte å være en viktig brikke for Frankrike, og målene rant inn. Men i 2021 kom beskjeden om at Karim Benzema returnerte til landslaget etter å ha vært utestengt i seks år.

Plutselig var Giroud andrevalg.

I EM 2021 fikk han bare 40 minutter på banen.

Det samme var ventet i VM denne vinteren. 2022 skulle være Benzemas år. Etter å ha vunnet Gullballen, var det VM med Frankrike som stod for tur.

Men like før VM skulle sparkes i gang, kom beskjeden som sendte sjokkbølger gjennom Frankrike.

Benzema mistet VM på grunn av en skade. Giroud var tilbake som førstevalg.

Han var tre mål unna Thierry Henrys målrekord på landslaget.

VERDENS BESTE: Karim Benzema ble i oktober kåret til verdens beste fotballspiller. Foto: FRANCK FIFE

– Alt tyder på at Frankrike er bedre med Giroud enn Benzema. Det er en påminnelse om at det ikke alltid er de elleve beste spillerne tilgjengelig, som utgjør det beste laget. Benzema er Gullballen-vinner, men det betyr ikke at han er viktigere for Frankrike enn Giroud, sier TV 2s ekspert Amankwah.

Etter to mål i åpningskampen mot Australia, var Giroud likt med Henry. 4. desember ble han historisk med sitt 52. landslagsmål. 14 år etter at han kjempet en desperat kamp på nivå tre i Frankrike.

Her blir Giroud historisk

Nå er det én ting som gjenstår for Giroud. Lede nasjonen til deres andre strake VM-tittel.

Den undervurderte kjempen

Selv om Giroud til slutt klarte å nå drømmene sine, blir han fortsatt omtalt som den mest undervurderte fotballspillerne av mange.

– Hele livet mitt har folk spurt om jeg mener jeg er undervurdert, har Giroud selv sagt.

Likevel kan han vise til VM-tittel, Champions League-tittel, Europa League-tittel, EM-sølv og tidenes mestscorende for Frankrike.

Bragder de aller færreste fotballspillere får oppleve.

TRO: Mange har tvilt på Giroud gjennom hans liv. En av dem som virkelig har satt pris på spissen er Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps. Foto: Alessandra Tarantino

Så er spørsmålet hva vil Girouds ettermæle bli? Vil han bli nevnt i samme åndedrag som de største franske spillerne de neste 30 årene?

Eller vil han bli en av flertallet glemmer?

– Vi får se hvor langt de går i VM. Dersom de vinner igjen, så vil jo ettermælet til Giroud bli at han var hovedspissen i den mest suksessrike æraen i fransk landslagsfotball. Om de ikke vinner, så vil han jo likevel være verdensmester og den hittil mestscorende spilleren på landslaget, sier Yaw Amankwah.

En ting er iallfall sikkert.

Girouds historie vil bli stående igjen som en inspirasjon for alle unge fotballspillere, som en påminnelse om at man aldri må gi opp drømmene sine.

Kilder: Boken «Always Believe» og L'Équipe.

