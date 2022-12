Drømmelaget fra gruppespillet

De små virker å ha nærmet seg de store og lag som Tunisia, Marokko, Australia, Japan og Saudi-Arabia har sjokkert med enkeltresultater få trodde var mulig.

Mange unge spillere har vist seg fram hittil, men på VM-laget mitt er det overvekt av rutinerte og etablerte stjerner.

Her er de utvalgte, i en 3-4-1-2 formasjon.

Keeper

Wojciech Szczesny, Polen:

To strafferedninger som var helt avgjørende for at Polen gikk videre fra gruppespillet for første gang siden 1986. Vartet i tillegg opp med flere redninger av høy klasse, og hadde vel egentlig ingen utfordrer på dette laget. Polen har en matchvinner i begge ender av banen. Vi venter ennå på Robert Lewandowski, men mannen mellom stengene virker å være i sitt livs form.

Midtstoppere

Marquinhos, Brasil:

Favorittene fra Brasil slapp ikke til et eneste skudd på mål i de to første gruppespillkampene mot sterke nasjoner som Serbia og Sveits. Sikret avansementet og har så langt imponert mer defensivt enn offensivt. Bunnsolide!

Thiago Silva, Brasil:

Marquinhos får med seg sin mangeårige kollega fra tiden i PSG. Stopperkjempen har fylt 38 år, men kapteinen som manglet da Brasil ble ydmyket i semifinalen i 2014 (1-7 mot Tyskland) har brukt sin enorme rutine på mesterlig vis så langt.

STJERNEDUO: Marquinhos og Thiago Silva kjenner hverandre godt etter å ha spilt sammen både i PSG og på landslaget i en årrekke. Foto: KAI PFAFFENBACH

Josko Gvardiol, Kroatia:

De hang skikkelig i tauene i den avgjørende gruppespillkampen mot Belgia, men takket være Gvardiols helt avgjørende inngripener (og Lukakus ubegripelige misser), er forrige VMs tapende finalist igjen videre fra gruppespillet. Mannen med maska var en ekte helt i møtet med desperate belgiere.

Argentinas Nicolas Otamendi og Englands Harry Maguire var også nær en plass på VM-laget i stopperposisjon.

Midtbane

Casemiro, Brasil:

Blant verdens beste i den sentrale midtbaneposisjonen gjennom det siste tiåret, den ferske Manchester United-spilleren feier opp alt som kommer hans vei, og når han i tillegg varter opp med en av VMs vakreste scoringer og blir matchvinner mot seige Sveits, er han en soleklar kandidat på laget.

Tyler Adams, USA:

Jeg vil ha med en representant fra det unge, amerikanske laget som har tatt seg videre og skal møte Nederland i åttedelsfinale. De to makkerne til Adams på USAs energiske midtbane, Weston McKennie og Yunus Musah gir ham hard kamp om plassen, men kapteinen får æren. Enorm løpskapasitet og evne til å spotte fare, for deretter å gripe inn. Nøkkelen til USAs suksess.

PROFIL: 23 år gamle Tyler Adams, som ble hentet fra RB Leipzig til Leeds i sommer. Foto: Ashley Landis

Bruno Fernandes, Portugal:

Bruno var en skygge av seg selv i EM for et drøyt år siden, etter en fantastisk sesong for Manchester United. I dette VM leverer han! To målgivende i åpningskampen mot Ghana, og så scoret han begge målene i triumfen over Uruguay. Det var nesten noe symbolsk over de scoringene, den første som Cristiano Ronaldo lenge gjorde hevd på, den andre fra straffemerket når Ronaldo var byttet ut. Portugal har fått en ny sjef om vi skal dømme etter dette gruppespillet.

Theo Hernández, Frankrike:

Inn for sin skadde bror, og strålende offensivt. Det har ikke vært et VM der backene har stukket seg ut, i motsetning til i EM i fjor sommer, men Hernández har levert imponerende.

PAUSE: Kylian Mbappé og Theo Hernández fikk seg en hvil av Didier Deschamps i siste gruppespillkamp. Foto: HANNAH MCKAY

Angrep

Lionel Messi, Argentina:

En straffebom til tross, Messi ser ut til å ha prikket inn toppformen til sitt siste VM. Scoret det forløsende 1-0 målet mot Mexico da Argentina hadde kniven på strupen etter sjokktapet for Saudi-Arabia, før han regisserte en av VMs beste prestasjoner i siste kamp mot Polen. Det var Messi på sitt aller beste, og det sier alt!

Cody Gakpo, Nederland:

Louis van Gaals lag mangler den offensive kraften de hadde da de tok seg til semifinale i 2014, med Robin van Persie og Arjen Robben på topp. Så hvem skal score målene for Oranje? Jo, en 22 år gammel VM-debutant. En av flere toppscorere med 3 mål, ett i hver kamp og spesielt suseren mot Ecuador var viktig for Nederland. Et nytt stjerneskudd som vi alltid ser i et VM.

Kylian Mbappé, Frankrike:

Tre mål også på en av heltene fra VM for fire år siden. Mbappé var spådd et stort mesterskap og ser ut til å innfri. Trives sammen med veteranen Giroud, og med Griezmann som servitør kommer han til muligheter. Skaper noe nesten hver gang han er involvert – det kjennetegner de store stjernene.