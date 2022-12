Drama bak kamera: Ble skjelt ut etter Liverpool-spørsmål

DOHA (TV 2): TV-bildene viser smil og latter, men bak kulissene ble det bråk da en dansk journalist spurte om en mulig Liverpool-fremtid for Jude Bellingham (19).

GODT HUMØR: Jordan Henderson og Jude Bellingham tok det med et smil da de fikk spørsmål om sistnevntes fremtid, men det var ikke alle som satte like stor pris på det. Foto: Elias Engevik

Det hele startet som en humørfylt seanse. Det skulle ende med utskjelling og opptakt til håndgemeng.

Jordan Henderson og Jude Bellingham entret pressesonen samtidig, som de siste engelske spillerne etter 3-0-seieren over Senegal i VMs åttedelsfinale.

– Kom, vi tar det sammen, sier Henderson til Bellingham da journalistene spør om et intervju.

Blant dem er engelsk TV, en asiatisk kanal samt en nordisk trio bestående av norsk TV 2, NRK og dansk TV 2.

– Hvor imponerende var denne mannen?, spør en engelsk journalist Henderson og henviser til Bellinghams imponerende prestasjon.

19-åringen holder hendene for ørene og får alle til å bryte ut i latter.

– Jeg har sagt det mange ganger: Han er et éngangstilfelle. Vi må la ham nyte å spille fotball. Han er bare 19. Han har vært utrolig i dette mesterskapet, sier Henderson og fullfører:

– Forhåpentligvis kan han fortsette å gjøre det han gjør, og være den store spilleren for England.

– Nå ødela du det for alle

På dette tidspunktet har duoen svart på spørsmål i drøye to minutter.

Så spør den danske TV 2-journalisten Jesper Amter:

– Og for Liverpool i fremtiden?

Da bryter Englands mediesjef inn og setter en stopper for intervjuet: «Nei, nei, nei.»

– Nå ødela du det for alle, mann! Du ødela det, roper Bellingham leende, mens Henderson stemmer i.

Den humørfylte seansen har spredd seg raskt på sosiale medier. Men etter at Bellingham og Henderson hadde forlatt pressesonen, var ikke stemningen like lystig.

TV 2 var vitne til hendelsen som skapte ståhei i presserommet.

«Fucking stupid»

Danske Jesper Amter ble etter sitt spørsmål om Liverpool, som førte til at intervjuet med Henderson og Bellingham ble avbrutt, kraftig konfrontert av en engelsk kameramann.

– Han peker på meg og sier «that's a fucking stupid question. What are you doing?», sier Amter til TV 2.

Han sier han ble «virkelig forbauset» og spør tilbake: «Hva?»

– Deretter går han helt opp i ansiktet mitt og fronter med virkelig på en truende måte, sier journalisten.

Han hevder at engelskmannen på dette tidspunktet spør om de skal «ta det utenfor».

TV 2 har ikke lyktes i å komme i kontakt med kameramannen.

– Jeg ber ham pent om å ta det rolig og forteller at jeg gjerne vil snakke med ham. Vi går mot døren. Han er tydelig opphisset. Jeg signaliserer med hendene at han kan ta det rolig. Da svarer han: «Put your fucking hands down», sier Amter.

DANSK JOURNALIST: Jesper Amter (t.h.) og fotograf Niklas Jacobsen fikk kjenne på engelsk presses vrede. Foto: Privat

Han hevder at kameramannen nok en gang, på en aggressiv måte, spør om han vil «ta det utenfor».

– Jeg ristet på hodet og lot ham gå, sier Amter og ler.

England møter Frankrike i kvartfinale i VM på lørdag.