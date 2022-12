Disse tallene vekker oppsikt

LAVE TALL: Det er kun blitt utdelt to røde kort under årets VM i Qatar. Foto: Eivind Senneset, TV 2/ Pavel Golovkin, AP Photo

Gule og røde kort ble innført i VM-sammenheng i 1970.

Siden den gang har det blitt utdelt 97 røde kort i mesterskap, der Tyskland-VM i 2006 har rekorden med flest utdelte. Da måtte 28 spillere spasere tidlig i dusjen.

Årets VM er på andre siden av skalaen.

Kun to røde kort på 92 kamper i gruppespillet har blitt utdelt. Wales-keeper Wayne Hennessey fikk direkte rødt i kampen mot Iran etter denne situasjonen:

VMs andre kom da Kameruns Aboubakar så rødt etter to gule kort i 1-0 seieren over Brasil. Han tok det hele med et smil.

Statistikken forbauser TV 2s eksperter.

I TV 2s VM-podkast diskuterer Yaw Amankwah og Morten Langli om hva som kan være grunnen.

– Noen teorier kan være at flere lag har blitt mer organiserte, så det ikke er like mange koko taklinger. Det kan også være bedre dommere, eller at spillerne er i bedre form siden de er midt i sesong, har bedre rytme og færre kommer på etterskudd, sier Amanwah.

Røde kort i VM 2022: 2 ( 1 av dem direkte rødt)

2018: 4 (2 av dem direkte rødt)

2014: 10 (7 av dem direkte rødt)

2010: 14 (9 av dem direkte rødt)

2006: 28 (9 av dem direkte rødt)

2002: 17 (11 av dem direkte rødt)

1998: 22 (16 av dem direkte rødt)

I 1970 var det null røde kort.

Han mener også at videodømmingen VAR, som for første gang ble brukt i et internasjonalt mesterskap under Russland-VM i 2018, kan være grunnen.

– Det kan være at de er mer obs på å ikke ta billige gule kort, eller fordi de vet det kan bli plukket opp av VAR.

Gule og røde kort i VM gjennom tidene: Russland 2018: 221 gule / 4 røde



Brasil 2014:

181 gule / 10 røde





181 gule / 10 røde Sør Afrika 2010:

253 gule / 17 røde





253 gule / 17 røde Tyskland 2006:

345 gule / 28 røde





345 gule / 28 røde Sør-Korea 2002:

266 gule / 16 røde





266 gule / 16 røde Frankrike 1998:

254 gule / 22 røde





254 gule / 22 røde Hittil i VM:

159 gule / 2 røde

– Æreskoder

Inkludert de to gule kortene til Aboubakar er antall gule kort i Qatar-VM oppe i 159.

På VMs siste gruppespilldag delte dommerne ut 25 gule kort. Flere kort ble gitt da det oppstod krangel blant de serbiske og sveitsiske stjernene.

TV 2-ekspert Morten Langli tror at fotballens utvikling kan være en grunn til de lave tallene de siste verdensmesterskapene.

– Jeg tror det er litt æreskoder blant spillerne som har forandret seg. Jeg husker fra 1980-tallet hvordan de beste spillerne ble klippet ned. Da var det mer status blant forsvarsspillerne å måke de beste ned, men slik er det ikke lenger.

– Vi ser sjeldent at hverdagsstjernene blir tatt ut av kampene på grunn av grusomt og brutalt spill fra motstanderen.

GJESTET PODKASTEN: Fotballekspert Morten Langli gjestet TV 2s VM-podkast. Foto: Øyvind Ganesh Eknes/TV 2

Langli tror også at lista for å gi kort er lavere enn tidligere.

– Så er nok VAR og det at man kan ryke ut på bakgrunn av antall gule kort også en faktor. Hva som teller mest er jeg usikker på, sier han.

Dagens moderne teknologi kan påvirke spillerne som tidligere ville brukt «skitten taktikk» for å ødelegge for motstanderen.

– I hvert fall for spillere som tidligere tenkte at så lenge de var utenfor dommeren og hovedkamera sin synsvinkel, kunne de gjøre en grovis, men det utgår nå som alle har kamera på seg hele veien.

Husker du disse utvisningene?

Flere utvisninger har skrevet seg inn i historien.

I 1982 ble det argentinske fotballikonet utvist da han sparket mot lyskeområdet til den brasilianske midtbanespilleren João Batista, fem minutter før fulltid. Argentina tapte kampen 3-0 og røk ut i åttedelsfinalen i Maradonas første VM.

SÅ RØDT: Diego Maradona valgte å sparke ned motstanderen i VM i 1982. Foto: AP Photo

I 2006 gikk kampen mellom Frankrike og Italia til ekstraomganger, og i tilleggsperioden reagerte Zinedine Zidane på provokasjon fra Marco Materazzi og skallet ned italieneren.

SKALLET NED: Frankrikes Zinedine Zidane fikk rødt etter at han skallet ned Marco Materazzi under VM i Foto: Luca Bruno

Englands Wayne Rooney ble utvist mot Portugal i 2006, etter å ha tråkket på Portugals Alberto Ricardo Carvalho.

Det røde kortet er spesielt minneverdig fordi stjernespilleren Cristiano Ronaldo blinket til kamera etter at daværende Manchester United-lagkamerat ble utvist.

SÅ DET RØDE: Wayne Rooney ble utvist mot Portugal i 2006. Det likte Cristiano Ronaldo. Foto: Martin Rickett

Luis Suárez ble utvist i 2010 da han reddet ballen med hånda (!) på strek mot Ghana. Hendelsen skjedde i sluttminuttene av ekstraomgangene.

Ghana fikk straffe, men bommet, som gjorde at de røk ut av VM.