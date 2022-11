Dette sier Messi-kjenneren om USA-ryktene

Se Polen - Argentina i kveld klokken 19.30 på TV 2 Direkte!

Argentineren har vunnet det aller meste, men mangler som kjent én ting: VM-trofeet.

Etter det sensasjonelle tapet for Saudi-Arabia reiste Argentina seg mot Mexico i forrige kamp, men bør vinne over Polen i kveld for å ta seg videre til åttedelsfinalen.

Samtidig som søkelyset har vært på Lionel Messi under VM, har det versert rykter om hans videre klubbkarriere. Det har nemlig kommet rapporter om at amerikanske Inter Miami er interessert i å hente 35-åringen.

– Det er absolutt ingenting i det, slår TV 2s fotballekspert Guillem Balagué fast.

Utnytter timingen

Han har fulgt Messi tett i en årrekke, og kjenner argentineren personlig. Tidligere i år lanserte han en biografi om Messi. Han sier en overgang til USA og MLS er helt uaktuelt nå.

– Med den formen han er i nå med PSG og at han kjemper for alle titlene, så har ingen intensjon om å forlate eliten. Det er mer igjen å hente, sier Balagué.

For Inter Miami handler det kanskje vel så mye om oppmerksomhet, mener den spanske fotballjournalisten.

– Det er ikke tilfeldig at saken kommer når Messi har scoret et viktig mål i VM. Inter Miami er alltid på jakt etter nye sponsorer, så hver gang de kan, så linker de dem til Messi.

– De sier at Messi kommer, men det er ikke sant, hevder Balagué.

– PSG vil tilby monsterlønn

Nå handler det mye om VM, men om cirka én måned er det klubbhverdagen i PSG som gjelder igjen.

UAKTUELT: Guillem Balagué hevder at Messi ikke er i nærheten av en overgang til USA. Foto: Olof Andersson

Kontrakten med pariserne går ut i sommer, med opsjon på å forlenge med et ekstra år. Nå skal imidlertid storklubben være klar til å legge en ny avtale på bordet for Messi.

– Det nye kontrakten PSG vil tilby blir i praksis ett års forlengelse med mulighet for ett års forlengelse. De er villige til å betale en enorm sum, som kan bli rundt det han hadde i Barcelona. Da snakker vi rundt mer enn 30 millioner euro i året.

TRIST EXIT: Det var en svært emosjonell Lionel Messi da han måtte forlate Barcelona. Foto: Joan Monfort

Barcelona-retur?

Hva med Barcelona? De ble tvunget til å slippe ham i fjor sommer, og mange supportere håper nok på en retur for klubblegenden.

Per nå ser det imidlertid ikke slik ut.

– Barcelona har ikke gjort noen fremstøt, og det er ingen dialog mellom Messi og Laporta. Xavi ønsker ham, og hadde elsket Messi i klubben neste sesong. Det er ingen plan for en retur i det hele tatt per nå.

Dermed ser fremtiden ut til å være i Frankrike – inntil videre.

– PSG er favorittene til å ha Messi i klubben, sier Balagué.