Dette er VMs 20 beste spillere

Fotball-VM i Qatar nærmer seg, der 32 nasjoner fra hele verden skal kjempe om det gjeveste i internasjonal landslagsfotball: VM-tittelen.

Et mesterskapstre er klart, så allerede nå vet de ulike nasjonene hvilke hinder som potensielt møter dem på veien mot suksess.

Et slikt mesterskapstre har også TV 2s redaksjon satt sammen, når vi nå inviterer dere til å kåre vinneren i to uhøytidelige konkurranseformat:

Hvem er VM-historiens beste spiller?

Hvem er VM i 2022s beste spiller?

Turneringstreene er blitt satt sammen på bakgrunn av en rekke utvalgte profiler, kommentatorer, eksperter og journalister sine lister over de 20 beste, og nå er det opp til dere å bestemme utfallet av daglige dueller som vil bli presentert.

Ingen Ronaldo

På listen over de beste nåværende spillerne, som snevres ned fra 20 til 16 for å få et komplett sluttspillstre som starter på 1/8-stadiet, er det verdt å merke seg at potensielt store VM-profiler som Thomas Müller, Jamal Musiala og Alisson Becker glimrer med sine fravær.

IKKE LENGER BEST: Cristiano Ronaldo og Portugal er outsidere i VM. Men megastjernen vurderes ikke som en av mesterskapets 20 beste spillere før start. Foto: Miguel Vidal/Reuters

Det mest iøyenfallende vil for noen kanskje allikevel være at ikke Cristiano Ronaldo er gitt en plass i det gjeveste selskap. Faktisk hadde kun en av de ti i TV 2s panel valgt seg ut portugiseren som en av sine 20 beste.

– For meg er det ikke overraskende, all den tid han har hatt en dalende kurve over lang tid. Ja, han har tidvis prestert for Portugal og vil være en mann som får oppmerksomhet også i dette VMet, men han er ikke lenger blant de 20 beste i verden. Så enkelt er det, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen, og fortsetter:

– Vi skal ikke her vurdere hva han har gjort gjennom karrieren, men hva han står for per vinteren 2022. Da er ikke Ronaldo inne i bildet en gang når man skal kåre de 20 beste VM-spillerne.

Selv har Mathisen og ekspertkollega Simen-Stamsø Møller gitt sine ekspertvurderinger rundt samtlige av de 16 som til slutt utgjør utvalget av spillere som folket kan stemme frem som den beste spilleren som skal spille i VM 2022.

– Det er viktig å presisere at vi vurderer dette i forkant av mesterskapet. Altså, det handler ikke om hvem som er best i VM i 2022, men hvem som i utgangspunktet er de beste spillerne før mesterskapet begynner, sier Mathisen.

Cristiano Ronaldo er heller ikke inkludert i konkurransen om å bli tidenes beste VM-spiller, da denne er forbeholdt spillere som er lagt opp.

Få en forsmak på første duell i den konkurransen her:

De Bruyne på topp

Spilleren som kommer best ut i totalen av TV 2-utvalgets lister over de nåværende spillerne er Kevin De Bruyne, som vurderes på følgende måte av TV 2s ekspertise.

– Essensiell for belgisk suksess i VM. Teknikk, overblikk og en pasningsfot av en annen verden, og kapellmester i Pep Guardiolas ferskeste mesterlagsgrossist på klubbnivå. Nøkkelen til belgisk VM-suksess ligger trolig i De Bruynes magiske ben.

Her er TV 2s vurdering av hvem som er de 20 beste VM-spillerne før mesterskapet starter i Qatar:

Kevin De Bruyne, Belgia Kylian Mbappé, Frankrike Robert Lewandowski, Polen Vinicius Jr., Brasil Lionel Messi, Argentina Neymar Jr., Brasil Virgil van Dijk, Nederland Luka Modric, Kroatia Harry Kane, England Thibaut Courtois, Belgia, Pedri, Spania Bernardo Silva, Portugal Federico Valverde, Uruguay Heung-min Son, Sør-Korea Phil Foden, England Joshua Kimmich, Tyskland Joao Cancelo, Portugal Rodri, Spania Raphinha, Brasil Alphonso Davies, Canada



* PS! Opprinnelig var også Sadio Mané og Karim Benzema del av listen som henholdsvis nummer åtte og tre, men ettersom Senegal bekreftet sin stjernespillers VM-fravær tidligere i uken og Frankrike gjorde det samme vedrørende Gullballen-vinner Benzema lørdag kveld er de erstattet før VM starter.

