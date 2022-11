Dette er Haalands VM-favoritter

VM starter søndag med Qatar-Ecuador – allerede lørdag kl. 21.40 kan du lade opp til VM på TV 2 Direkte og Play.

Mens store deler av verdenseliten gjør seg klar til VM, trenger ikke Erling Braut Haaland å forberede seg på en tur til Qatar.

Han legger ikke skjul på at han gjerne skulle vært med.

– Jeg skulle ønsket at jeg spilte VM, selvfølgelig. Men jeg gjør det ikke, og slik er realiteten. Nå skal jeg slappe av og roe ned hodet og kroppen, sier han i forbindelse med et sponsoroppdrag for Manchester City.

Han mener det har gått såpass bra denne høsten at han ikke trenger å trene seg opp på noe.

Haaland har scoret 18 mål på 13 kamper i Premier League, og er soleklar toppscorer.

– Jeg skal nok ikke trene på noe spesielt. Det har gått ganske bra mine første måneder i City, så jeg trenger ikke å gjøre så mye eller endre på ting.

– Nå handler det om å forberede meg selv til andre halvdel av sesongen, og bli klar til de neste kampene.

Han snakket om det kommende VM, og lanserte flere kandidater til å vinne.

– Jeg tror favorittene er Brasil, Argentina, Frankrike og kanskje England. Jeg kan ikke bare si en, for det er så mange lag. Det blir disse fire.

Han håper det også blir mesterskapsspill for Norge.

– Jeg håper å spille for Norge (i VM en gang), og vår drøm og kanskje også det beste vi kan oppnå er å spille i VM eller EM. Det er målet mitt med landslaget. Jeg håper å kunne spille der en gang i fremtiden.

Lagkompis John Stones, som skal til VM med England, håper lagkameratene bruker tiden uten kamper godt.

– Jeg håper de slapper av i den første delen, og sørger for at kroppene er ok. At skader og smeller blir ordnet oppi. Så håper jeg de fokuserer på å bli bedre og være klar til de neste kampene.

– Jeg har allerede sett i denne korte perioden hva de gjør utenfor banen, og jeg er sikker på at de vil bli bedre, sier Stones.