– Det var forferdelig og kjedelig

For seks år siden haltet Portugal seg til EM-gull nærmest uten å vinne kamper. TV 2s ekspert kaller triumfen et «mirakel».

Det er gått seks år siden Cristiano Ronaldo løftet EM-trofeet i Paris etter at Portugal slo vertsnasjonen Frankrike i finalen.

Den gangen klarte ikke laget å vinne én eneste kamp etter ordinær tid før semifinalen. I gruppespillet ble det uavgjort mot både Ungarn, Island og Østerrike, mens verken Sveits eller Polen ble slått etter 90 minutter.

– I 2016 var det forferdelig, og kjedelig kamp etter kamp. De spilte jo bare uavgjort! Det var et mirakel at de vant, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Foruten Ronaldo var det ikke et stjernespekket lag. De store profilene i laget var Renato Sanches, Nani og João Moutinho.

Nå er det et helt annet mannskap i VM. Bruno Fernandes, João Felix og Bernardo Silva har vist at de er noen nivå over 2016-heltene.

Spår utfordrende hinder

For å kunne gjenskape magien fra 2016 i dette VM, må Sveits passeres som det første hinderet i åttedelsfinalen.

Det blir ikke enkelt, tror Mathisen. Selv med store stjerner.

– De får det tøft i dag. Sveits er godt organiserte, og har bra med erfaring. Med Granit Xhaka og Remo Freuler på midten er de gode til å forsvare seg. Breel Embolo på topp er i bra slag, som har vist lovende takter i mesterskapet, sier Mathisen.

I en gruppe med Brasil, Serbia og Kamerun samlet Sveits sterke seks poeng.

– Sveits er et lag som elsker å møte lag som er bedre. Murat Yakin som Basel-trener var flink til å legge en strategi hvor Basel, med et begrenset budsjett, slo bedre lag.

Starter Ronaldo?

I 2016 måtte Cristiano Ronaldo halte tidlig av finalen med skade, men kunne til slutt se lagkameratene sikre gullet i ekstraomgangene.

Seks år senere spørs det om Ronaldo er med eller ikke fra start i kveldens åttedelsfinale. Det kom rapporter om at han var sur da han ble byttet ut. I den portugisiske avisen A Bola har 70 prosent svart at de ikke ønsker at Ronaldo skal starte, skriver VG.

På pressekonferansen før kampen fikk Sveits-trener Murat Yakin spørsmål om det å møte Ronaldo.

– Vi vet at han kan avgjøre kamper, så vi kan ikke gi ham plass. Men vi kommer ikke til å lage en spesiell plan for å stoppe ham.

Vinneren møter Spania eller Marokko i kvartfinalen på lørdag.