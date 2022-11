– Det sitter nok en mediesjef fra Portugal og svetter litt nå

Mannen som er på alles lepper i sportsverden om dagen er Cristiano Ronaldo.

I et intervju med Piers Morgan langer Ronaldo ut mot Manchester United, Erik ten Hag, Wayne Rooney, Gary Neville og United-eierne Glazers.

– Jeg føler meg forrådt, sa Ronaldo om klubben.

Ifølge ESPN skal manager ten Hag har uttrykt til United-sjefer at Ronaldo aldri burde spille for Manchester United igjen.

Nå er det VM-forberedelser, og en video som Portugal la ut viser tydelig et iskaldt møte mellom Ronaldo og United-lagkamerat Bruno Fernandes.

Iskaldt Ronaldo-møte går viralt

TV 2-ekspert Yaw Ihle Amankwah er ikke i tvil om hvordan han skal tolke videoen.

– Du trenger ikke ha studert kroppsspråk for å se at der er det noe i gjære. Man skal alltid være forsiktig med å legge for mye i disse videoene, men her ser man tydelig at Bruno så vidt tar Ronaldo i hånden, og det er så nært en kald skulder du kan komme likevel, sier TV 2-eksperten.

– Derfor er det jo all grunn til å tro at dette handler om skandaleintervjuet Ronaldo gjorde, og at Bruno er veldig misfornøyd med måten han har håndtert det på, poengterer han.

– Sitter nok en mediesjef og svetter

Videoen ble opprinnelig lagt ut av Portugals fotballforbund

– Hva tror du de ville oppnå med å legge den ut på sine sosiale medier?

– Nei, jeg tror kanskje de har vært litt uoppmerksomme. Det er jo noe alle forbund gjør, å filme spillerne som ankommer samling før et mesterskap. Men når det tydelig er gnisninger som her, så tror jeg nok det er en mediesjef i Portugal som sitter og svetter nå, svarer han.

– Hvordan tror du samarbeidet mellom Fernandes og Ronaldo kommer til å bli på banen i VM?

– Dette er min magefølelse, men jeg tror Bruno er drittlei av å spille med Ronaldo. Det er tydelig i alle statistikker at Bruno har vært bedre uten Ronaldo på banen. Så derfor tror jeg nok at Bruno Fernandes helst hadde sett at Ronaldo ble sittende på benken også for Portugal, men det er vanskelig å se for seg når man vet hva Ronaldo har gjort for Portugal sitt landslag, mener TV 2-eksperten.

– Tatt ut av kontekst

Det anerkjente fotballnettstedet The Athletic skriver imidlertid at kilder tett på Fernandes insisterer på at videoen er tatt ut av kontekst, og hevder at videoen av de to store stjernene bare viser at det spøkes rundt det at flyet kom frem for sent.

Landslagskollega João Mário hevdet tirsdag på en pressekonferanse at Ronaldo bare hadde spøkt med Fernandes med et spørsmål om lagkamerateren på Old Trafford hadde ankommet med båt fordi han kom så sent, skriver Record.

"A cold handshake between Bruno and Cristiano?"



João Mario (Portugese player):



"It was a joke between them, Bruno was one of the last to arrive at the camp and Cristiano asked him: Did you come on a boat?" pic.twitter.com/Faso0fWWqr — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) November 15, 2022

Den profilerte portugisiske journalisten Pedro Sepúlveda går også hardt ut mot hvordan videoen har blitt tolket, skriver United.no.

– Det er ingen problemer mellom Bruno og Cristiano verken hos United eller landslaget. Bildene viser ikke noe som helst. Noen medier utnytter den anspente situasjonen mellom Cristiano og United til å lage falske nyheter. Bruno og Ronaldo er fokuserte på VM, skriver han.