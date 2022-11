– Det blir en sensitiv kamp

Iran-trener Carlos Quieroz kom med et lite stikk til Jürgen Klinsmann på mandagens pressekonferanse, men var mest opptatt av at de skal gjøre iranerne stolte i tirsdagens oppgjør mot USA.

DOHA (TV 2): Det var knyttet stor spenning til Irans pressekonferanse før tirsdagens oppgjør mot USA.

I forkant har det vært høy temperatur mellom de to lagene, senest etter at Det iranske fotballforbundet har klaget inn USA for å ha redigert bort symbolet i midten av det iranske flagget.

Deler av pressekorpset klappet da Iran-trener Quieroz (69) entret podiet.

Der gjorde portugiseren det klart at han ikke vil kaste seg inn i diskusjonen om det iranske flagget, og at det iranske landslaget vil bevise at de kan komme seg videre fra gruppespillet ved å konsentrere seg om spillet.

DEBATT: Iran-trener Carlos Queiroz snakket ut før oppgjøret mot USA. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

– Jeg tror at jeg fortsatt kan vinne fotballkamper. Jeg håper at det vil være en god leksjon i fremtiden. Vårt mål er å skape underholdning, sa Quieroz.

– Vi er et lag med harmoni

Iran-treneren har skapt debatt etter at han i går fyrte løs mot tidligere storscorer Jürgen Klinsmann (58) på Twitter.

– Uansett hvor mye jeg respekterer det du gjorde på banen, de kommentarene om iransk kultur, Irans landslag og mine spillere, er en skam for fotballen, skrev Queiroz.

Utbruddet kom etter at Klinsmann var svært kritisk til hvordan Iran-spillerne oppførte seg overfor dommerteamet.

– Det er kulturen deres, det er måten deres å gjøre det på. Det er derfor Carlos passer veldig godt inn i det iranske landslaget, lød det fra Klinsmann i retning Queiroz.

På mandagens pressekonferanse var Iran-treneren opptatt av å legge saken død, men kom med et lite stikk i retning Klinsmann.

– Fotball må være basert på etikk og prinsipper, vi respekterer og forplikter til å være et lag som står samlet.

Han trakk frem at det iranske landslaget er en gruppe med sterkt samhold.

– Vi er som en familie, et lag med harmoni som har en felles hjerne. Vi tenker, føler og reagerer på samme tid. Det er slik vi blir sterkere.

Queiroz fikk også et direkte spørsmål på pressekonferansen om han kunne forklare mer om den iranske fotballkulturen.

– Jeg har ingen kommentar til det, svarte Queiroz.

– Fokuserer på kampen

Også på USAs pressekonferanse ble landslagstrener Gregg Berhalter spurt om hva han tenker om Klinsmann-debatten.

– Jeg er her for å diskutere kampen og spillet, ikke for å snakke om utspillet. Du bør spørre ham (Klinsmann) for å få svar på ditt spørsmål.

SVARTE: USAs Gregg Berhalter og Tyler Adams fikk mange politiske spørsmål på pressekonferansen før kampen mot Iran. Foto: Ashley Landis

Berhalter ble også spurt om flaggstuntet til fotballforbundet, hvor de redigerte bort symbolet i midten av det iranske flagget.

– Vi har fokusert på denne kampen, og har brukt mye tid og energi på å forberede oss til dette. Alle føler med det iranske folk, men dette handler om denne kampen, sier USA-treneren.

Redigeringen var et engangstilfelle for å vise solidaritet med Irans kvinner, meldte forbundet i en e-post til NRK.

– Vi støtter Irans folk og laget, men vi fokuserer på kampen mot Iran i morgen. Vi vet hvor viktig denne kampen er, både for oss og Iran, sier Tyler Adams på pressekonferansen.

De fleste spørsmålene som ble rettet til Adams og Berhalter handlet om storpolitikk.

Adams måtte på et tidspunkt beklage sin uttalelse av «Iran», etter å ha fått kjeft av en av journalistene.

En spesiell kamp

Iran-spiller Karim Ansarifard, som til vanlig spiller i den kypriotiske klubben Omonia, mener det blir en stor dag når laget møter USA.

– Det er et sensitiv kamp, med USA og Iran. Vi har folket hjemme med oss og vi er sikker på at vi kan lage en historisk dag.

Han håper Iran kan gjøre alle i hjemlandet glade.

– Jeg har sagt tidligere, og vil repetere; Vi vil gjøre det vi kan for å få folket til å holde hodene høyt, og vil mer enn noen gang gi alt for et godt resultat.

Quieroz poengterte at kampen mot USA blir veldig spesiell for ham.

69-åringen har tidligere vært trener for amerikanske MetroStars.

– Jeg vært en del av store amerikanske fotballfamilien. Det er en ære og et privilegium. Som et kompliment til USA sitt landslag, vil jeg si at de har gått fra soccer til fotball.

Han har også jobbet med det amerikanske fotballforbundet, og sett den rivende utviklingen fotballen har hatt i landet.

– Jeg husker fremdeles at da jeg kom til MLS fra topplag i Europa, vi måtte kaste oss over utstyret for å få de beste av sokker og shortser.

Portugiseren er klar på at tirsdagens oppgjør blir tøft.

– Vi skal gå videre fra gruppespillet og gjøre det Iranske folk stolte. USA har vist seg som det sterkeste laget i gruppen. Vi er klar over utfordringen i morgen, vi deler de samme drømmene og målene som USA. Så håper jeg at min stemme skal sette sammen ferdighetene og hjertene, og at vi kan klare å komme videre fra gruppespillet, sa Quieroz.