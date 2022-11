Den europeiske drømmen

«Jeg kan bare ikke tro at dette faktisk skjer»

De kjente den spektakulære historien hans før den begynte.

Historien om unggutten som i 2017 visste alt var over.

Bildet av gutten ble ikonisk i hjemlandet.

Hodet i hånden. Én arm i bakken. Symbolet på fadesen.

Sjokk, skuffelse og sinne fra en hel nasjon. Skjebnen var forseglet.

Fram til natten i Trinidad og Tobago hadde mye gått på skinner. Nå var han sønderknust.

Marerittet fikk ham ned i knestående. Likevel reiste han seg.

Skrev historie. Brøt barrierer, og banet vei.

I dag kalles han for «Captain America».

AMERIKANSK KATASTROFE: USA kom seg aldri til VM i Russland for fire år siden. Christian Pulisic var utrøstelig etter sjokktapet mot Trinidad og Tobago. Foto: Ashley Allen / AFP

USA på sine skuldre

24-åringen blir pekt på som symbolet på et nytt kapittel i amerikansk idrettshistorie. Presset som følger med kan knuse eller inspirere deg.

Nå skal Christian Pulisic nok en gang i ilden med hele nasjonens øyne på seg.

Kampen mot England vil bli den største sportsbegivenheten i USA - kanskje noensinne. Mark Pulisic, pappa

TV 2 møter familien Pulisic i villaen deres ved West Palm Beach i Florida.

Pappa Mark tar oss med rundt på hestefarmen i den brennende og karakteristiske Florida-heten.

Han forteller at familien har takket nei til «ekstremt mange» intervjuforespørsler før fotball-VM.

FAMILIEN PULISIC: Lillesøster DeeDee, hesten Ollie, Mark Pulisic, Kelley Pulisic og DeeDees datter Avery. Familien driver hestefarm i Florida. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Fotballinteressen over atlanteren beskrives nemlig som «all time high».

Og i enhver krinkel og krok av landet, blant millioner av vordrende fotballspillere med store drømmer, vil du finne ungdom som studerer Pulisics reise til Chelsea og den europeiske stjernehimmelen.

HESTEPAPPA: Mark og datteren DeeDee.

Sammen med moren Kelley har Mark privilegiet av å kjenne hele historien om mannen med 332 millioner amerikaneres håp på sine skuldre.

Sol og sommer lokket dem fra Hershey i Pennsylvania for omtrent ett år siden.

Byen med skarve 14 000 innbyggere erobret verden med sjokoladen sin.

Nå er Christian Pulisic den nye vinen.

CAPTAIN AMERICA: Christian Pulisic assisterte USAs scoring under første gruppespillskamp mot Wales. Nå venter hans største utfordring. Foto: CARL RECINE / REUTERS

Unge Figo

Det var nettopp i Hershey eventyret startet.

– Han trente hele tiden. Helt fra han var rundt fire år. Og han elsket det, sier Kelley.

Hun måtte titt og ofte jage ham hjem fra banen. Pappa Mark forklarer videre at guttungen hadde «helt spesielle» atletiske evner.

– Men du kan likevel aldri si hvordan det skal utspille seg.

Mark glemmer aldri hvordan sønnens øyne lyste opp da han ga ham en Real Madrid-drakt i barndomsårene.

Det var den spanske kongeklubbens prime. David Becham. Ronaldo. Iker Casillas. Luis Figo.

– Han bare elsket Luis Figo. Etter at jeg ga ham trøyen, startet jeg å kalle ham for det. I dag kaller jeg ham fortsatt Figo, sier Mark og ler.

Fakta: Christian Pulisic Født: 18. september 1998

18. september 1998 Nasjonalitet: USA

USA Klubb: Chelsea 54 landskamper og 21 mål for USAs herrelandslag i fotball

Tidenes dyreste amerikanske fotballspiller

Tidenes yngste til å starte og score i en VM-kvalifiseringskamp for USA

Kanskje var det her frøet og drømmen om proffspill i Europa ble sådd?

Eller var det kanskje da familien på fire flyttet til England for mamma Kellys utvekslingsår som lærer?

Der ni år gamle Christian fikk se og studere Old Trafford, White Hart Lane og Stamford Bridge på nært hold?

ET FRAMPEK? Christian Pulisic på Chelsea-besøk i 2007/2008-sesongen.

Det kan være. Men kanskje ligger også noe av svaret enda lenger bak.

Én gang i tiden drømte nemlig Mark om det samme som sønnen.

Oppsøkte røttene

Mark møtte Kelley da de spilte universitetsfotball i Nord-Virginia på slutten av 80-tallet.

Da han ble uteksaminert i 1990, pakket han bagen og dro.

Perioden før VM i 1994 var amerikansk fotballs store ørkenvandring. Alternativene var få for spillere som ønsket fotballen som levebrød.

Mark endte opp i NK Zagreb. Datidens Jugoslavia, der flere familiemedlemmer fortsatt bodde, var på randen av krig.

Den pågående konflikten mellom kroatere og serbere ulmet, og var på bristepunktet til å eksplodere.

Mark dro hjem etter få måneder. Drømmen om å bli proff i Europa gikk ikke veien.

Opplevelsen ble skjellsettende og ga nye perspektiver på hva livet handlet om.

Jeg kom på et dårlig tidspunkt, og måtte raskt ut. Krisen eskalerte. Det får en til å skjønne hvor heldig man er som bor i et land som USA. Mark Pulisic, pappa

– Hvordan tror du de kroatiske røttene har påvirket Christians mentalitet?

– Han vet hva jeg gikk gjennom, og hvor hardt hans bestefar måtte jobbe for ting. Familien hans har i mange generasjoner hatt høy arbeidsmoral. Hver eneste dag. Det forsøker han å etterleve.

Billetten til Europa: – Vanskelig for oss alle

I dag får Mark leve ut drømmen gjennom sønnen.

Det var gjennom sine kroatiske røtter Christian fikk muligheten til å dra til Borussia Dortmund som 16-åring.

For ved siden av kjærlighet og utallige timer sjakk, var det kroatiske passet kanskje den aller mest dyrebare gaven bestefaren Mate noen gang fikk gi barnebarnet.

VOKSTE SEG STOR: Christian Pulisic ble en stjerne i Borussia Dortmund. Mellom 2016 og 2019 spilte han 81 kamper og scoret 10 mål i gult og svart. Her takkes han av. Foto: INA FASSBENDER / AFP

Hadde det ikke vært for ham, måtte han ventet to år.

Mark ble med sønnen til Tyskland. Han tror årene var avgjørende for sønnens utvikling.

Mamma Kelley innrømmer at det ble starten på en tøff tid for familien.

Det var vanskelig for oss alle. Lillesøsteren hans holdt på å fullføre High School, og det siste vi ønsket var å splitte familien. Kelley Pulisic, mamma

Daglige FaceTime-samtaler ble avgjørende i den krevende tiden.

Likevel ventet noe godt i andre enden. To og et halvt år etter gikk sønnens drøm om Premier League-spill i boks.

Overgangen til Chelsea gjorde ham til tidenes dyreste amerikanske fotballspiller.

Foreldrene glemmer det aldri.

– Et utrolig stolt øyeblikk, sier de og ser stolt på hverandre.

EUROPA-PROFF: Drømmen gikk i oppfyllelse for Christian Pulisic. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

PÅ HJEMMEBANE: Pulisic avbildet under Chelseas sommerturné i juli. Foto: Jacob Kupferman / AFP

– Bryter nesten sammen

Nå venter et nytt og stolt øyeblikk for familien Pulisic.

Kelley blir blank i øynene på spørsmål om hvordan hun tror det blir å se sønnen i VM - over fem år etter den helsvarte kvelden i Trinidad og Tobago.

– Det å se ham gå ut på banen med landslaget.. Man får gåsehud, og bryter nesten sammen. Jeg kan bare ikke tro at dette faktisk skjer. Hans største drøm går i oppfyllelse, sier hun.

Mandag kom VM-debuten. Sønnen leverte assist da amerikanerne måtte nøye seg med uavgjort mot Wales.

LILLESØSTER: – Jeg er utrolig stolt av ham, sier søsteren DeeDee. Datteren Avery ble født i sommer. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Med flest mål og flest assist for USAs landslaget vil mange hevde Landon Donovan er USAs største fotballspiller gjennom alle tider.

For 20 år siden, under VM i Japan- og Sør-Korea, sto han selv i Pulisics sko: I front, som leder og debutant for et talentfullt amerikansk lag som ikke hadde spilt VM på åtte år.

Det er ingen ringere enn ham som har uttalt at presset Pulisic står overfor kan knuse eller inspirere. Han tror folk «ikke forstår hvilket press det er snakk om».

Før gruppens syretest mot England er foreldrene ikke i tvil om at sønnen har nervene til å håndtere det som venter.

– Han har håndtert hver situasjon så langt. Dette er bare enda et steg, sier Mark, og får støtte av kona:

Han dro ut som 17-åring for 80.000 fans i Tyskland. Jeg aner ikke hvordan han klarte det, men klarer man det i den alderen tror jeg man kan takle hva som helst. Kelley Pulisic, mamma

Banet vei

Christian Pulisic og USA kom seg aldri til Russland-VM i 2018, men er tilbake i det gode selskap. Tilbake for å bidra til å «booste» en allerede sterkt økende interesse for fotball i hjemlandet.

Analytikere hevder fotball nå er landets fjerde mest populære sport. Foran ishockey. Bak baseball.

TV-avtalen Premier League inngikk med NBC for ett år siden var verdt nesten tre milliarder dollar, og gjenspeiler nasjonens økende appetitt for sporten.

Om fire år er de selv vertskap for VM.

– Da vil det eksplodere ytterligere, sier Mark.

Med Pulisic i front står da også gyllen USA-generasjon forhåpentligvis enda sterkere sportslig.

Gio Reyna, Weston McKennie og Tyler Adams er noen av navnene som har uttalt seg om lagkameratens betydning for unge og håpefulle amerikanere.

De mener han banet vei.

– Jeg tror det er det Christian er mest stolt av. Han snakker mye om det. Å kunne åpne døren for unge barn i USA.. Han viste at «hey, hvis jeg klarte det, kan dere det også.» Han er veldig glad for å ha vist vei, avslutter Kelley.