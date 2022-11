De Bruyne-frustrasjon: – Ikke ofte vi ser et så negativt kroppsspråk

Belgia - Canada 1-0

Belgia åpnet VM med en 1-0-seier over Canada onsdag kveld, men det belgiske mannskapet imponerte ingen.

For Kevin De Bruyne var det en svært frustrerende kveld. Manchester City-stjernen slet med å få det til å stemme. I første omgang hadde De Bruyne kun 15 (!) pasninger, der bare seks av dem var vellykkede.

– Det er ikke ofte vi ser et så negativt kroppsspråk fra De Bruyne som i første omgang. Flere ganger har han skjelt ut lagkameratene aller bakerst og kastet armene til værs. Han har ikke vært mye involvert. Det er ikke hans feil, for Belgia har rett og slett ikke etablert noe spill på Canadas halvdel, kommenterte TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

– Jeg tror at jeg aldri har sett så mange feilpasninger fra De Bruyne, sa tidligere Newcastle- og Tottenham-spiller Jermaine Jenas på BBC.

FRUSTRASJON: Kevin De Bruyne fikk det ikke helt til å stemme mot Canada. Foto: Hassan Ammar

Andreomgangen ble også tung for De Bruyne. Fem minutter før slutt blåste 31-åringen et skudd himmelhøyt over fra godt hold.

– Det er et godt bilde på hvordan kvelden har vært for De Bruyne. Det har vært veldig lite presisjon i det som normalt sett er en av verdens mest presise høyreføtter, fulgte Mathisen opp.

– Det har ikke vært den klassen som vi nærmest alltid ser fra den mannen, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker om De Bruyne.

FAMILIEN PÅ TRIBUNEN: Selv om det ble en skuffende kamp for egen del mot Canada, kunne Manchester City-spilleren smile da han fikk møte familien etter kampen. Foto: Martin Meissner / AP

Lukaku-vikaren avgjorde

Michy Batshuayi, som startet på topp i skadefraværet til Romelu Lukaku, scoret kampens eneste mål like før pause.

Da hadde Canada spilt ut de belgiske stjernene i nesten en hel omgang, men Belgia-målvakt Thibaut Courtois sto i veien. Han reddet blant annet et straffespark fra Bayern Münchens Alphonso Davies.

Hva er det du gjør, Rüdiger?

– Det har sjelden vært en mer ufortjent ledelse til pause, kommenterte Alsaker før starten på andre omgang.

Canada fortsatte å dominere i andre omgang, men de slet på siste tredel. Etter hvert tok kreftene slutt for kanadierne, og det endte med en 1-0-seier over Roberto Martínez' belgiske gutter.

– Det var en vanskelig kamp. Canada var bedre enn oss. De kom til VM med stor entusiasme, og de har masse fart og gjennombruddskraft, sier Martínez til BBC etter kampen.

– Vi er nødt til å vise oss fra en bedre side. Jeg er fornøyd med at vi vant kampen, og i dag var det viktigere enn prestasjonen, sier den tidligere Wigan- og Everton-manageren.

– Canada snytt for straffe

I første omgang ropte Canada-spillerne på enda et straffespark. Tajon Buchanan ble felt av Jan Vertonghen, men det ble dømt for offside. Reprisen viste imidlertid at ballen mot Buchanan kom fra motspiller Eden Hazard. VAR valgte imidlertid ikke å gripe inn på avgjørelsen.

– Jeg skjønner ikke hvorfor VAR ikke kommer inn. Det er ingen grunn til at VAR skal omgjøre den situasjonen, eller i hvert fall gjøre dommeren oppmerksom på det, sier TV 2-ekspert Petter Myhre.

Reagerer på grov dommerfeil: – Skjønner det ikke!

– Dessverre tror jeg det er blitt en trend at det skal mer til å gi en ny straffe hvis det allerede har vært gitt en straffe på VAR i kampen. Jeg tror det er grunnen til at han blir snytt her, sier tidligere Rosenborg- og Odd-spiller Mushaga Bakenga i TV 2s VM-studio.

Marokko og Kroatia spilte målløst tidligere på dagen.