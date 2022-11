Dansk VM-mareritt: – Skandaløs kollaps

Landslagssjef Kasper Hjulmand slaktes i hjemlandet etter at Danmark endte sist i gruppe D.

Australia - Danmark 1-0

Tunisia - Frankrike 1-0

Se scoringen som sendte Australia videre i videovinduet øverst!

Danmarks VM-eventyr er over etter en skuffende forestilling mot Australia. Mathew Leckies scoring ble kampens eneste.

– Kjempe frustrasjon, skuffelse og alt mulig. Det bobler inni meg med alle de dårlige følelsene, sier landslagssjef Kasper Hjulmand til danske DR.

FIASKO: Danskene var skuffet etter kampen. Foto: NTB

Slaktes

Danske medier er nådeløse med eget landslag.

«Skandaløs kollaps», skriver den danske avisen B.T.

Avisen lar også landslagssjef Kasper Hjulmand gjennomgå på børsen. Han får null av seks stjerner.

– Den dårligste prestasjonen under Kasper Hjulmands ledelse. Taktisk utmanøvrert av både Tunisia og nå også Australia, som ikke har en eneste spiller som hadde kommet inn på Damarks lag. Han har sett rådvill ut, og ingen av valgene hans fungerte i dag, skriver avisen.

«Pinlig og ydmykende», skriver Ekstra Bladet.

– Kasper Hjulmands landslag har nådd bunnen, skriver avisen som gir den danske sjefen én av seks stjerner.

FÅR KRITIKK: Kasper Hjulmands lag får gjennomgå i danske medier. Foto: Adam Davy

– Lei meg

Før VM viste danskene lovende takter, blant annet med en 2-0-seier mot Frankrike i generalprøven.

I mesterskapet klarte de bare å score ett fattig mål og endte sist i gruppen. Hjulmand ville ikke svare på hva som gikk galt.

– Det kan jeg ikke stå å si. Det kommer ikke noe analyse av kampen, jeg er skuffet og frustrert. Analyser må komme senere, nå bobler det av følelser.

– Jeg er lei meg for at vi ikke kunne gi folket der hjemme det vi ville så mye, som vi brenner for. Vi kan bare beklage, vi fikk ikke til å spille, det er en frustrasjon, fortsetter landslagssjefen.

– Kunne du gjort mer som landslagssjef? spør den danske journalisten.

– Ja, selvfølgelig det er mitt ansvar. Hundre prosent, svarer Hjulmand.

– Det at vi ikke går videre fra denne gruppen er en kjempefiasko, sa Joachim Andersen på Danmark til samme kanal.

– Ingen kommer til å savne danskene så lenge de presterer som de gjør i dag… Tafatt og fantasiløst! Utrolig skuffende, skriver TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen på Twitter.

– Noe av det svakeste jeg har sett av et dansk fotballandslag på veldig lenge. Ordentlig, ordentlig dårlig, oppsummerte NRKs ekspertkommentator Nils Johan Semb.

UTE: Kasper Schmeichel og Danmark endte sist i gruppe D. Foto: JOHN SIBLEY

Australsk-eufori

Mens danskene må reise hjem sørget Leckies mål for at «socceroos» slår følge med Frankrike til åttedelsfinalen.

Kantspilleren fintet seg elegant forbi Joakim Mæhle og hamret ballen i lengste hjørnet.

– Jeg er så stolt av guttene. Vi hadde troen, energien og fokuset. Jeg kunne se i øynene til spillerne at de ville det. Det er fantastisk, sa Australias landslagssjef Graham Arnold og avslørte at det ikke blir noen feiring på australierne enda.

SENSASJON: Australia karret seg videre fra gruppespillet på Danmarks bekostning. Foto: ALBERT GEA

Tunisia vartet opp med en overbevisende 1-0-seier mot et B-preget Frankrike, men førstnevnte ryker likevel ut med fire poeng.

Wahbi Khazri danset seg forbi flere franskmann og plasserte iskaldt forbi Steve Mandanda. Antoine Griezmann trodde han utlignet på overtid, men målet ble annullert etter en VAR-sjekk.

Se Tunisias seiersmål under: