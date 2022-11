Danmark tok pressen på sengen: – Det vet jeg ikke

Vanligvis er det de rutinerte, profilerte spillerne som får i oppdrag å stille til de offisielle pressekonferansene før VM-kamper.

Foran Danmarks åpningskamp mot Tunisia var det kaptein Simon Kjær og keeperen Kasper Schmeichel.

Foran andre kamp mot Frankrike var det stjernen Christian Eriksen.

Tirsdag var det annonsert at Tottenham-profilen Pierre-Emile Højbjerg skulle eksponeres for pressens spørsmål i forkant av onsdagens kamp mot Australia, som Danmark må vinne for å avansere til åttedelsfinalen.

Derfor tok det journalistene på sengen da det var den 22 år gamle, langt mindre kjente Jesper Lindstrøm som dukket opp på podiet ved siden av landslagssjef Kasper Hjulmand.

Eintracht Frankfurt-spillerens overraskende opptreden ble raskt tema under pressekonferansen da en journalist understreket at det, «med all respekt til Lindstrøm», var overraskende å se en så urutinert spiller der – og stusset over endringen fra Højbjerg.

En måte å dempe medietrykket inn mot kampen, kanskje? Hjulmand selv var svar skyldig.

– Det vet jeg ikke. Du må spørre vår pressemann. Det er fint at noen av de yngre også er med her, sier Hjulmand.

