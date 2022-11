Da Qatar ble rundspilt, forlot tusenvis stadion i pausen: – Ikke et vakkert syn

Qatar - Ecuador 0-2 (0-2)

Vertsnasjonen Qatar åpnet det 22. verdensmesterskapet i fotball på Al Bayt Stadion mot Ecuador, et omdiskutert mesterskap der fotballen har havnet i skyggen av alle kontroversene.

VM-debuten ble ikke helt det store på banen. Qatar fikk en fotballeksjon av det sør-amerikanske laget, hvor Enner Valencia scoret to mål før pause.

Ecuador vant åpningskampen 2-0, og fikk en god start på mesterskapet.

Det er første gang vertsnasjonen taper en åpningskamp i VM etter at det ble standarden i Tyskland-VM i 2006.

Sammendrag: Qatar - Ecuador 0-2

Fansen dro før slutt

Allerede i pausen begynte mange supportere å forlate stadionet. TV 2s reporter utenfor arenaen kunne fortelle om en økning av Qatar-fans som dro fra stadion - lenge før kampslutt.

– Nå tømmes Al Bayt Stadion for hjemmesupportere. Det er ikke et vakkert syn, sa TV 2s kommentator Øyvind Alsaker da det stod 82 minutter på klokka.

Supporterne som var på vei var ikke særlig imponert over laget.

– Kampen var bra, men ikke laget. Jeg er skuffet, sa en supporter.

– De må bli bedre neste kamp. De kan ikke tape mot et slikt lag, det er en skam, sa en annen.

DRO HJEM: Mange supportere forlot stadion før kampen var ferdig. Foto: Arilas Ould-Saada / TV 2

Heseblesende åpning

Etter to minutter stilnet Ecuador de håpefulle qatarerne. Keeper Sad Abdulla Al Sheeb var på bærtur på et frispark, og da fikk Felix Torres slått et volleyinnlegg til Enner Valencia. Han headet ballen i mål, og hele laget var sikre på at de hadde tatt ledelsen.

Men i VAR-rommet ble det brukt god tid til å sjekke scoringen. Der viste det seg at Michael Estrada var i hårfin offside.

Annulleringen skapte forvirring – her er svaret

– For et stemningskifte, sa TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

Ecuador fortsatte å dominere, og etter et snaut kvarter havnet Al Sheeb i fokus igjen. Valencia var på vei alene igjennom, men Qatar-keeperen felte spissen.

Valencia var sikker på straffe, og denne gangen var det ingen tvil. VMs første mål ble scoret av Enner Valencia.

LEDELSEN: Enner Valencia scoret det første målet i Fotball-VM 2022.

Valencia-show

1. omgangen ble alt annet enn det Qatar håpte på. Etter en halvtime var Valencia frempå igjen, som med et godt hodestøt doblet ledelsen. Det var hans femte VM-mål.

– Han er som en okse som stanger den i hjørnet, utbrøt TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathisen.

Ecuadors store spiller ble herjet med, og ved flere anledninger fikk seg trøkker og vred seg på banen. Rett før pause kom også båren ut, men Fenerbache-spilleren kom seg på beina.

Slakter laget sitt: – En skam!

Helt på tampen av omgangen fikk Qatar en eventyrlig mulighet til å redusere. Angrepsspiller Ali fikk et godt innlegg på hodet, men klarte ikke å få kontroll på ballen. Ecuador ledet 2-0 til pause.

– Qatar hadde ingenting å komme med. Totalt sjanseløse, var Mathisens dom.

Det skjedde lite i 2. omgang, og det var tydelig at Ecuador hadde god kontroll. Dermed ble det 2-0-seier over Qatar.