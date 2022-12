Brasil-stjernen deler bilde fra sykehuset: – Gud er fantastisk

Gabriel Jesus (25) har gitt lyd fra seg for første gang etter han pådro seg kneskaden som setter ham ut av spill i flere måneder.

SKADET: Gabriel Jesus ble skadet og gikk glipp av VM for moroa virkelig startet. Foto: PAUL CHILDS

Han har storspilt for Arsenal denne sesongen, og så frem til å bidra for Brasil i VM.

Men Gabriel Jesus rakk knapt å spille for Brasil i Qatar-VM før han pådro seg en kneskade. De første meldingene gikk ut på at angriperen var ute i par uker, men skaden var så alvorlig at han måtte operere.

TAKKER GUD: Jesus takker Gud fra sykesengen. Foto: Instagram.

Det betyr 25-åringen er ventet først tilbake i slutten av februar, og går glipp av flere storkamper for Arsenal i Premier League.

Martin Ødegaard og lagkameratene i Arsenal skal blant annet møte Newcastle, Tottenham og Manchester United i januar.

Nå har Gabriel Jesus gitt lyd fra seg for første gang etter at han ble operert i kneet. Angriperen lover å være raskt tilbake, og benytter anledningen til å takke høyere makter.

– Gud er fantastisk. Jeg kommer sterkere tilbake, skriver den brasilianske fotballstjernen på sosiale medier, og deler samtidig et bilde fra sykehuset der han gir tommelen opp.

Jesus forteller videre at operasjonen var vellykket, og at han ser frem til å trene seg opp igjen etter skaden.

– Nå er det på tide å komme seg hjem, melder Jesus.

Brasil møter Kroatia i kvartfinalen i VM fredag klokken 16.00. Den kampen ser du direkte på TV 2 Play og TV 2 Direkte.