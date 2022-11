Blir refset: – Den minste energilekkasje er kritisk

Tyskland blir beskyldt for å lage for mye «drama», etter tapet mot Japan. De danske spillerne må også svare for om det utenomsportslige er grunnen til den svake åpningskampen.

Oppstyret rundt Fifas trussel om å sanksjonere OneLove-kapteinsbindet har overskygget det meste i fotball-VM hittil.

Tyskland er foreløpig det europeiske laget som har gått hardest ut før kampen mot Japan.

En kamp som endte med tap.

– Det var for mye drama i oppbyggingen, for mange saker som var viktigere enn fotball, sier Lothar Matthäus til Bild.

«Den slags forstyrrer konsentrasjonen din, det distraherer - og betyr dermed at du kanskje mangler de avgjørende 5 eller 10%.»

– I et mesterskap er det så mye som skjer, så mange inntrykk og nye omgivelser som krever energi og fokus, at selv den minste energilekkasje er kritisk, sier TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah, som har studert idrettspsykologi ved Norges Idrettsidrettshøyskole.

Inn i boblen

I podcasten «Fotballhode» snakker han om den mentale delen av fotballen.

Det er ikke uten grunn man snakker om «å gå inn i mesterskapsboblen», påpeker fotballeksperten.

MENTALT FOKUS: Yaw Ihle Amankwah er ekspert i studio under TV 2s VM-sendinger. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Det tror jeg man er avhengig av å gjøre for å klare å holde energien og fokuset oppe gjennom hele mesterskapet.

Likevel synes Amankwah det er feil å snakke om at det utenomsportslige i Qatar «stjeler fokus».

– Fordi tingene som er i fokus er så utrolig viktige. Likevel er det ikke til å komme utenom at fra et rent toppidrettsperspektiv så er ALL fokus som brukes på andre ting underveis i mesterskapet, feil fokus.

Ønsker ikke å svare

På torsdagens pressekonferanse fikk Englands landslagssjef Gareth Southgate spørsmål om det engelske forbundet bør gå ut av FIFA.

Southgate parerte med at det spørsmålet må politikerne i forbundet svare på.

PRESSET: Englands Harry Maguire (v) og Gareth Southgate på torsdagens pressekonferanse. Foto: Jonathan Brady

Men han lettet på sløret om hvordan det er å være landslagstrener og samtidig stadig få spørsmål om utenomsportslige tema.

– Jeg har et godt forhold til Kasper Hjulmand, og så på pressekonferansen hvor vanskelig dette er for han. Det kan jeg relatere meg til.

Han viste til at Hjulmand i etterkant av 0-0 kampen mot Tunisa sa at han er han er preget av konflikten rundt regnbuebindene.

Både Hjulmand og Southgate har svart pressen med at de nå ønsker å være fotballtrenere og ha fokus på spillerne.

– Min jobb er å være leder for laget og spillerne. Vi har noen viktige kamper foran oss, sa Hjulmand på pressekonferansen der danskene raste mot FIFA.

Mens Eden Hazard sier til TV 2 at han ville valgt å bære OneLove-kapteinsbindet hvis han skulle tatt valget på nytt.

Og Kevin De Bruyne ber om at “OneLove-debatten tas på et høyere nivå.

– Hvordan er mulig for spillerne å holde fokus på sportslige prestasjoner i dette mesterskapet?

– Det tror jeg mange av spillerne gjerne skulle visst svaret på selv, det er lett å si at de ikke skal forholde seg til eller bruke krefter på noe av det utenomsportslige, men vi kan ikke glemme at spillerne også er mennesker med meninger og at det faktisk finnes ting som er større enn fotball, sier Yaw Ihle Amankwah.

FRUSTRERT: Kevin De Bruyne. Foto: Nick Potts

Tror andre kan kvie seg

Den tyske avisen Frankfurter Allgemeine Zeitung skriver at Tysklands svake åpningskamp «gjenspeilte deres halvhjertede politiske bevegelser utenfor banen.»

– Den hjelpeløse gesten viser bare at de høflig holder munnen lukket når det virkelig betyr noe, står det i spaltene.

Amankwah tror Tysklands tap kan få konsekvenser.

– Dette kan bidra til at andre lag kvier seg for å gjøre lignende markeringer i frykt for at det skal stjele fokus og gå utover den sportslige prestasjonen og resultatene.

Viktig med motstand

Fotballeksperten er veldig spent på å se hva som skjer i kampene mot slutten av gruppespillet, der enkelte lag ikke vil ha noe å spille for

– Da trenger de ikke å frykte konsekvensene FIFA har truet med og de har heller ikke like mye å tape rent sportslig. Vil noen bruke den anledningen til å trykke skikkelig til mot FIFA?, spør han.

– Hvilken effekt kunne det ha gitt dersom spillerne fra de syv nasjonene hadde spilt med armbåndet?

– En stor effekt! De største stjernene har utrolig stor makt og innflytelse gjennom blant annet sosiale medier. FIFA er ikke allmektige, selv om det virker som om Infantino tror det.

OMSTRIDT: Belgias utenriksminister Hadja Lahbib i prat med FIFA President Gianni Infantino. Foto: Natacha Pisarenko

Amankwah spør seg om hva som vil skje dersom de store UEFA nasjonene truer med å trekke seg fra FIFA.

– Hva er FIFA uten noen av de aller beste spillerne? Hva er VM uten Mbappé og Frankrike, Kane og England og Ronaldo og Portugal? Definitivt ikke det samme.

Det er viktig at FIFA får en opplevelse av å bli møtt med motstand, mener TV 2s fotballekspert.

– Hvis ikke heter det fort VM i Saudi-Arabia i 2030.