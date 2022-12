Biografen sår tvil om Messi: – Dette kan ikke skje

Det har vært forventet gjennom hele VM, og Messi bekreftet det selv i pressesonen etter semifinaleseieren over Kroatia: Søndagens finale mot Frankrike blir hans siste VM-kamp.

– Det finnes ingen bedre måte å avslutte på enn dette, sa han.

Lørdag satte TV 2 seg ned med Guillem Balagué, som har skrevet biografien til Messi og fulgt argentineren tett gjennom hele karrieren.

Det skulle være et intervju om Messis «siste dans», men det første Balagué gjør, er å så tvil om hele premisset.

– La meg si én ting: Ja, han sier at dette er hans siste VM. Men la meg fortelle at forbundet, landslagssjefen og spillerne prøver å overbevise ham om å spille Copa América først, innleder Balagué.

Det søramerikanske mesterskapet spilles på sommeren i 2024 i Ecuadar.

– La oss si at han da fortsatt spiller for PSG, hvis han forlenger kontrakten der. Om tre og et halvt år, når neste VM spilles, spiller han kanskje i Miami, sier Balagué.

Og da skal VM arrangeres i USA, Canada og Mexico.

– Så du sier at det kanskje ikke er siste dans likevel?

– Han sier det, men han har forlatt landslaget tre ganger og kommet tilbake, sier Balagué, men han innrømmer:

– Dette er kanskje min måte å forberede meg på slutten. Jeg tenker: Dette kan ikke skje, dette kan ikke skje.

– Min karriere, som mange andres, har vært så tett forbundet med at Messi så ofte har vært ekstraordinær. Å tenke at vi aldri kommer til å se det i et VM igjen, er vanskelig å akseptere, sier den Barcelona-baserte stjernejournalisten.

Spesiell nattplan

Han sier han «lever i fornektelse», men erkjenner at det vil være «briljant» av Messi å gi seg på topp, på et tidspunkt der «alle vil ha ham, og de fleste er enig om at han er tidenes beste spiller uansett om han vinner finalen eller ikke».

En av hovedgrunnene til at Balagué tror Messi kanskje mener alvor med at dette blir hans siste VM, er måten han oppfører seg på.

– Han tillater seg å nyte øyeblikket. Han har ikke kunnet gjøre det før. Grunnen til at han ble Messi, var at han ikke nøt øyeblikkene, for han tenkte på hva som skulle være det neste. Så takk for at du ikke nøt det, Leo. Men nå gjør han det, sier Balagué.

Han har ved flere anledninger slått av en prat med superstjernen etter kamper i mesterskapet, og opplever at han fremstår lykkelig.

– Han spiller med venner. Konteksten er perfekt. Alle rundt ham beundrer ham, spiller for ham, beskytter ham. Han har ikke hatt denne harmonien før, sier han.

MESSI-BIOGRAF: Guillem Balagué. Foto: Olof Andersson

Ifølge Balagué hadde Messi helt spesielle planer for sin siste natt før VM-finalen.

– Jeg hører at han skal be Sergio Agüero om å tilbringe natten med ham, ettersom de pleide å være romkamerater. Det er den siste vennen som mangler på en så viktig dag. Den 12 år gamle gutten fra Rosario er født på ny, sier Balagué.

Det er foreløpig ukjent om Agüero, som nylig måtte legge opp på grunn av hjerteproblemer, faktisk delte rom med Messi, men han er til stede i Doha for å se finalen.

– Virkelig uvenner med Mbappé

Så gjenstår det å se om gjenforening med romkameraten kan gi Messi-suksess mot lagkameraten: Duellen mot Kylian Mbappé er det alle snakker om før finalen.

Stjerneduoen fra Qatar-eide PSG møtes i en finale som tatt ut av drømmene til emiren Tamim bin Hamad Al Thani.

Men hvor gode venner er egentlig de to klubbkameratene?

– Jeg er ikke sikker på om de er venner. Det vi vet, er at Messis venner er virkelig uvenner med Mbappé: Leandro Paredes og Ángel Di María har et veldig anstrengt forhold til ham. Vi forventer at det første sammenstøtet mellom Paredes og Mbappé i finalen blir heftig, sier fotballsjef Vincent Duluc i den franske sportsavisen L'Équipe.

Han fortsetter:

– Det er mye gjensidig respekt mellom dem. Mbappé fortalte meg en gang at «hvis Messi spiller med meg, skal jeg løpe for Messi. Men hvis han ikke er der, må de andre løpe for meg!»

– De vet at de trenger hverandre for å vinne Champions League med PSG. Men i en VM-finale, og med neste Ballon d'Or på spill, kommer den ene til å være misunnelig på den andre til slutt, sier Duluc.

– Pinlig berørt

I sommer inntok Mbappé formelt rollen som PSGs største prestisjeprosjekt da han signerte en historisk lukrativ avtale etter å ha vært på nippet til å signere for Real Madrid.

Dermed er det ikke lenger Messi som er best betalt eller høyest verdsatt i den franske hovedstadsklubben.

Guillem Balagué husker å ha fulgt PSGs tittelfeiring med forundring i mai, samme dag som Mbappés kontraktsforlengelse med PSG ble offentliggjort.

– Jeg følte meg pinlig berørt, sier han og forklarer:

– Alle spillerne gikk rundt stadion for å feire med fansen. Alt handlet om Mbappé. Alle kameraene var på ham. I bakgrunnen så du Messi som gikk sammen med noen. Jeg tenkte: Syv ganger Ballon d’Or-vinner, tidenes beste spiller – du behandler ham ikke sånn.

ANSPENT BALANSE: Slik beskriver Guillem Balagué forholdet mellom Lionel Messi og Kylian Mbappé. Foto: Franck Fife

– Jeg er sikker på at det påvirker ham, for det er ikke sånn du får det beste ut av Messi, sier Balagué.

Nå mener han situasjonen ikke er helt den samme.

– Det har endret seg litt. Det føles som at Mbappé aksepterer at rollen hans er litt begrenset fordi det må være plass til Messi og Neymar. Det er en anspent balanse. Vi får se hvordan det går hvis det begynner å gå dårlig, sier han.

For det er bare én av dem som kommer hjem til Paris som nybakt verdensmester.