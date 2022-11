Bildet skaper uro: – Blir ikke mindre bekymret

Fifa-president Gianni Infantino var omringet av mektige menn under VM-åpningen.

VEKKER OPPSIKT: Gianni Infantino (nede til høyre) satt side om side med Mohammed bin Salman under åpningsseremonien. Foto: MANAN VATSYAYANA

– Det er i hvert fall ikke gode nyheter at bin Salman får en så sentral plass under åpningen av VM, sier TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg.

Hun skrev nylig om hvordan Infantino er «en mester i å omgi seg med rike, mektige og autoritære menn».

TV 2S SPORTSKOMMENTATOR: Mina Finstad Berg. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Det er langt fra første gang at Infantino blir avbildet med Saudi-Arabias svært kontroversielle kronprins.

Under fotball-VM i Russland satt de side om side sammen med Vladimir Putin.

Koblingen skaper nå en ekstra uro.

– Er det et tegn på hvilken retning vinden blåser i, spekulerer The Athletic-reporter Laurie Whitwell.

Også Sky Sports gjør et poeng ut av bildene.

VM-søknad

Bakgrunnen er at gulfstaten, sammen med Egypt og Hellas, skal ha planer om å søke om VM i 2030. Ifølge New York Times har Infantino oppfordret Saudi Arabia til å søke.

Det engelske fotballforbundet (FA) har bedt om strengere kriterier når det kommer til menneskerettigheter i fremtidige søknader på grunn av rapportene, skriver The Guardian.

Ikke bare satt Mohammed bin Salman ved Infantinos side.

Også Egypts president, Abdel Fattah al-Sisi, var til stede på åpningsseremonien.

– Det er vel så oppsiktsvekkende. Det har vært et anstrengt forhold mellom Qatar og Egypt på statlig nivå, poengterer Finstad Berg.

Likevel var al-Sisi altså på plass på arenaen i Doha.

– Jeg blir i hvert fall ikke mindre bekymret av å se de bildene, sier TV 2s sportskommentator.

I VARMEN: Til tross for et anstrengt statlig forhold til Qatar, satt Abdel Fattah al-Sisi (nede til venstre i bildet) på «fremste rad» under åpningsseremonien. Foto: MANAN VATSYAYANA

OMSTRIDTE: Her hilser Abdel Fattah al-Sisi på Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan under åpningsseremonien. Foto: HANDOUT

Kontroversiell kronprins

Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman er av CIA blitt beskyldt for å ha beordret drapet på journalisten Jamal Khashoggi.

Bin Salman styrer oljefondet i landet, som er hovedinvestor i Premier League-klubben Newcastle – et oppkjøp som var svært omstridt.

Finstad Berg ser ikke lyst på saken om Saudi-Arabia skulle vinne frem med en VM-søknad.

– Saudi-Arabia er verre enn Qatar, hvis vi først skal begynne å gardere regimene i gulfen med tanke på hvor kjipe de er. Egypt er også et ganske kjipt regime, sier hun.

Bestemt i 2024

Ifølge The Athletic åpnet vinduet for VM-søknader i juni. Arrangøren vil bli bestemt under Fifa-kongressen i 2024.

Spania og Portugal vil også søke om å arrangere mesterskapet sammen med Ukraina.

I tillegg skal det være snakk om at fire søramerikanske land vil gå sammen om en søknad. En annen nasjon som er blitt nevnt, er Marokko.

Det ble nylig kjent at Infantino stiller til gjenvalg som Fifa-president uten motkandidater.

VM i 2026 blir arrangert i Canada, USA og Mexico.