Benzema skaper mediestorm: – Det er en giftig sak

Allerede før første VM-kamp skadet den ferske Ballon d'Or-vinneren seg på trening i Qatar. Det ble besluttet at han skulle reise hjem etter en undersøkelse på en klinikk i Doha.

Siden har Benzemas fravær hengt over den franske landslagstroppen som et slør. Frankrike er klare for VM-finalen, men medieoppmerksomheten rundt stjernen som ikke er der, er nesten vel så stor.

Benzema og Deschamps har vært gjennom gode og onde dager. Frankrike-sjefen utestengte spissen i flere år etter den spektakulære sextape-saken, men tok ham inn i varmen igjen før fjorårets EM.

Der var Benzema den beste franske spilleren, men laget røk ut i åttedelsfinalen mot Sveits.

I år skulle 34-åringen, som nylig ble kåret til verdens beste spiller, jakte trofeet som mangler i samlingen. Men når Frankrike møter Argentina søndag ettermiddag, blir det uten Benzema – hverken på eller utenfor banen.

Helt siden Benzema forlot den franske troppen, har det blitt spekulert i om det er aktuelt at han vender tilbake dersom han blir frisk nok.

Derfor har Deschamps de siste ukene blitt pepret med spørsmål om dette.

– Pfff … Jeg foretrekker ikke å svare deg engang. Kom igjen, neste spørsmål, sa Frankrike-sjefen iskaldt da temaet ble bragt på banen etter semifinaleseieren over Marokko.

Lørdag ble han spurt om Benzema igjen. Denne gangen handlet det om at Benzema deltok i en treningskamp for Real Madrid mot Leganés denne uken.

– Hvis jeg ikke svarer, kommer dere til å si at jeg er irritert, begynner Deschamps, som himlet med øynene da han fikk spørsmålet.

– Jeg har flere spillere som har vært skadet. Karim er en av dem. Lucas Hernández var den siste som skadet seg. Siden har jeg hatt 24 spillere å håndtere. Dere kjenner dem. Overfor dem er det ufint å spørre om dette. Troppen er som den er nå, sier landslagssjefen.

Benzema skal ha fått tillatelse til å reise til Qatar for å se finalen sammen med Frankrikes president Emmanuel Macron, men det er lite trolig at han dukker opp.

I et kryptisk Instagram-innlegg med et bilde av seg selv med et morsk ansiktsuttrykk, skrev Benzema fredag: «Det interesserer meg ikke.»

Dette har blitt tolket som at han ikke ønsker å være tilskuer på VM-finalen.

– Det er ikke jeg som står for invitasjoner til tidligere spillere eller skadde spillere. Vi hadde en tropp i starten, men vi mistet tre stykker: Christopher Nkunku, Benzema og Hernández. De var en del av starten på eventyret, men på grunn av omstendighetene er vi nå 24 spillere. Det er de som kommer til å være der for å møte Argentina, sier Deschamps.

Vincent Duluc er fotballsjef i Frankrikes store sportsavis L'Équipe. Han var til stede på Deschamps' pressekonferanse i Doha lørdag formiddag.

– Det er en giftig sak, sier Duluc til TV 2 om Benzema-saken.

Den skaper store overskrifter både i franske og spanske medier. Tendensen er at de franske i større grad tar Deschamps' side, mens de spanske støtter Benzema.

Tidligere i mesterskapet fikk L'Équipe den tidligere agenten og nære vennen av Benzema, Karim Djaziri, til å reagere. Avisen publiserte en sak der det ble hevdet at stemningen i den franske troppen ble mye bedre etter at Benzema reiste hjem.

– L'Équipes journalister er anti-Benzema. Det er en skam, skrev Djaziri på Twitter.

Ifølge Duluc ønsket Benzema ikke å reise hjem fra Qatar på grunn av skaden, ettersom han håpet å kunne bli frisk til de siste kampene, men han skal ikke ha fått lov av Deschamps og det medisinske teamet å bli værende.

De skal ikke ha ønsket å ha en skadet spiller i troppen som et mulig uromoment.

– Benzema var veldig skuffet over Deschamps, sier Duluc.